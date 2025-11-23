Рахимов об 1:0 с «Ахматом»: «Рубин» выглядел неплохо. Было понятно, что по такой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым»

Рашид Рахимов: «Рубин» выглядел неплохо в матче с «Ахматом».

Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «Ахматом » (1:0) в РПЛ .

— Как оцените игру команды? Насколько был важен результат?

— Он не только сегодня важен, он важен в каждом матче. Команда выглядела очень неплохо. Если берем по таймам, то позволили сопернику [создать] два‑три эпизода, не проконтролировав переходную фазу.

Во втором тайме этих моментов не было. Было понятно, что по такой тяжелой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым.

— Что известно о состоянии Даку (форвард получил травму ноги – Спортс”)?

— Оно не очень хорошее.

— Когда будет медицинское обследование?

— Завтра, – сказал тренер «Рубина ».