Рахимов об 1:0 с «Ахматом»: «Рубин» выглядел неплохо. Было понятно, что по такой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым»
Рашид Рахимов: «Рубин» выглядел неплохо в матче с «Ахматом».
Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «Ахматом» (1:0) в РПЛ.
— Как оцените игру команды? Насколько был важен результат?
— Он не только сегодня важен, он важен в каждом матче. Команда выглядела очень неплохо. Если берем по таймам, то позволили сопернику [создать] два‑три эпизода, не проконтролировав переходную фазу.
Во втором тайме этих моментов не было. Было понятно, что по такой тяжелой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым.
— Что известно о состоянии Даку (форвард получил травму ноги – Спортс”)?
— Оно не очень хорошее.
— Когда будет медицинское обследование?
— Завтра, – сказал тренер «Рубина».
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости