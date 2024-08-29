Сафонов, Латышонок, Литвинов, Дивеев, Мусаев, Тюкавин, 8 игроков «Локо» – в составе сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Опубликован окончательный состав сборной России на матчи в сентябре.

В ближайшую международную паузу Россия сыграет с командами и . Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

Главный тренер Валерий Карпин включил в заявку 27 игроков.

Вратари: (« »), («Динамо»), («Зенит»).

Защитники: («Зенит»), («Ростов»), , Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), , Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»),Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

В итоговый список не попали 11 футболистов из расширенного: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович («Ростов»), Антон Зиньковский («Спартак»), Данила Козлов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Максим Глушенков («Зенит»), Герман Онугха («Вайле»).