Сафонов, Латышонок, Литвинов, Дивеев, Мусаев, Тюкавин, 8 игроков «Локо» – в составе сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Опубликован окончательный состав сборной России на матчи в сентябре.
В ближайшую международную паузу Россия сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.
Главный тренер Валерий Карпин включил в заявку 27 игроков.
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунев («Динамо»), Евгений Латышонок («Зенит»).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»),Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).
В итоговый список не попали 11 футболистов из расширенного: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович («Ростов»), Антон Зиньковский («Спартак»), Данила Козлов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Максим Глушенков («Зенит»), Герман Онугха («Вайле»).
Вопрос в совокупном качестве игры, сейвах в значимых моментах. В большинстве случаев Лантратов тащит
обидно, наверное, Максу, что 9 партнёров в составе, а он на базе с Ньямси сидит)
У Максименко не было даже столько моментов, сколько у Лунева