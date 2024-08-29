Сафонов, Латышонок, Литвинов, Дивеев, Мусаев, Тюкавин, 8 игроков «Локо» – в составе сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

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Опубликован окончательный состав сборной России на матчи в сентябре.

В ближайшую международную паузу Россия сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября.

Главный тренер Валерий Карпин включил в заявку 27 игроков.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунев («Динамо»), Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»),Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

В итоговый список не попали 11 футболистов из расширенного: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович («Ростов»), Антон Зиньковский («Спартак»), Данила Козлов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Максим Глушенков («Зенит»), Герман Онугха («Вайле»).

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83 комментария
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Куча народа из Локомотива, Галактионов работает хорошо!
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Кто-то пытается как Локо растить молодых футболистов, а зенит смирился с тем, что наш футбол пал и стал закупать бразильцев
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Забавно будет, если Сафонов пропилит весь этот путь, а в воротах будут стоять Лунёв и Латышонок)
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Хорошо, что Лещука не взяли. А то у него, как у американского ветерана, вьетнамские флэшбэки в воротах бы приключились
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А где Лантратов? На мой взгляд - один из лучших российских вратарей сейчас.
+18
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Ответ Shikari
Комментарий скрыт
Вы знаете вратарей, которые не пропускают?
Вопрос в совокупном качестве игры, сейвах в значимых моментах. В большинстве случаев Лантратов тащит
+16
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+15
Ответ Roman Araslanov
Лунёв вместо Максименко? Странно. Да и Онугху тоже можно было бы взять, ничем не хуже того же Мусаева
Много игр Вайле смотрели?
+13
-2
+11
Где Лантратов?
+9
0
+9
Растащили Локомотив на время паузы...там сейчас и состава не наберется для тренировок. Кто-то по взрослым сборным,кто-то по молодежкам поехал.
+8
0
+8
Круто, что почти весь состав сборной - игроки Локомотива. Стратегия клуба дает свои положительные плоды 👍🔥
+9
-1
+8
С Локо взял всех русских с основы, кроме Ненахова
обидно, наверное, Максу, что 9 партнёров в составе, а он на базе с Ньямси сидит)
+7
0
+7
Лунёв вместо Максименко? Странно. Да и Онугху тоже можно было бы взять, ничем не хуже того же Мусаева
+16
-10
+6
Ответ Alon Raven
Там же, где и Акинфеев. Это игры, что бы молодёжь познакомилась с международными матчами, а не что бы побеждать всех и вся.
Лунев 32 года, Латышонок 26 лет, Сафонов 25 лет - наигрываем молодежь, поэтому не вызывает 28 летнего Лантратова. Л - логика!
+4
0
+4
8 игроков из Локо это по-поемк рекорд а истории Локо. И жио ещё Глушенкова продали! Молодцы, приятно следить за их работой, не то, что Зенит, Спартак, Краснодар одни леги
+10
-6
+4
Ответ Roman
С Локо взял всех русских с основы, кроме Ненахова обидно, наверное, Максу, что 9 партнёров в составе, а он на базе с Ньямси сидит)
Лантратова тоже не взял
+3
0
+3
Ответ Alon Raven
Там же, где и Акинфеев. Это игры, что бы молодёжь познакомилась с международными матчами, а не что бы побеждать всех и вся.
Акинфеев официально объявил, что не будет в сборную вызываться больше, чтобы молодые играли. Лантратов как раз достаточно молодой, но при этом уже опытный кипер. Самое то в сборной наигрываться.
+3
0
+3
Онугха опять мимо(
+3
0
+3
Ответ Roman Araslanov
Лунёв вместо Максименко? Странно. Да и Онугху тоже можно было бы взять, ничем не хуже того же Мусаева
Лунев на старте сезона в отличной форме, несколько побед Динамо принёс
У Максименко не было даже столько моментов, сколько у Лунева
+4
-1
+3
Ответ VanyaVanya063
Садулаев я так понимаю автоматически проходит)
Да он и в самом деле неплохой футболист, если бы не травмы, то может и более убедительно играл бы. Ему бы команду сменить, в тех же Крыльях, думаю смотрелся бы
+2
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+2
Как по мне, Лантратов должен быть вообще в основе
+2
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+2
Ответ Макс Фет
не взял глушенкова!!! конфликт!!!
Он на б/л с рукой.
+2
0
+2
Паровозы!! 🚂
+2
0
+2
Ответ Mister Heisenberg
На багаже Рагника
А причем тут Рангник?
+2
0
+2
Из локомотива «десант» в расширенке аж 9 чел. Больше, чем от КБ и Динамо вместе взятых.
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Латышонок заслуживает места в старте
+3
-1
+2
Тюкавин по накатанной? Он очень блекло я этом сезоне выглядит
+3
-1
+2
Рад за Круга и Тамика, заслужили абсолютно
+2
-1
+1
Садулаев я так понимаю автоматически проходит)
+2
-1
+1
А зачем там Мостовой?Агент попросил.Как он играет сейчас его место лавка.
+1
0
+1
Ответ Сергей Фетисов
Почему Клаудиньо нет.Он ведь получил гражданство России и понимаю уже не легионер.
Видимо, не дотягивает до уровня нашей сборной😄
+1
0
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