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Паралимпийские игры-2024. Даниленко завоевал серебро в плавании, Шабалина – бронзу

Россияне завоевали две медали в плавании на Паралимпийских играх в Париже.

Паралимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Мужчины

100 м, спина, S2 (атлеты с ПОДА)

1. Габриэл Араужо (Бразилия) – 1.53,67

2. Владимир Даниленко (Россия) – 2.01,34

3. Альберто Абарса (Чили) – 2.01,97

Женщины

100 м, баттерфляй, S14 (атлеты с нарушением интеллекта) 

1. Поппи Маскилл (Великобритания) – 1.03,00 (мировой рекорд)

2. Чан Юи Лам (Гонконг) – 1.03,70

3. Валерия Шабалина (Россия) – 1.04.40

ПРИМЕЧАНИЕ: россияне выступают в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
плавание
результаты
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
Валерия Шабалина
Владимир Даниленко
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