Паралимпийские игры-2024. Даниленко завоевал серебро в плавании, Шабалина – бронзу
Россияне завоевали две медали в плавании на Паралимпийских играх в Париже.
Паралимпийские игры-2024
Париж, Франция
Плавание
Мужчины
100 м, спина, S2 (атлеты с ПОДА)
1. Габриэл Араужо (Бразилия) – 1.53,67
2. Владимир Даниленко (Россия) – 2.01,34
3. Альберто Абарса (Чили) – 2.01,97
Женщины
100 м, баттерфляй, S14 (атлеты с нарушением интеллекта)
1. Поппи Маскилл (Великобритания) – 1.03,00 (мировой рекорд)
2. Чан Юи Лам (Гонконг) – 1.03,70
3. Валерия Шабалина (Россия) – 1.04.40
ПРИМЕЧАНИЕ: россияне выступают в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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