Паралимпийские игры-2024. Даниленко завоевал серебро в плавании, Шабалина – бронзу

Россияне завоевали две медали в плавании на Паралимпийских играх в Париже.

Паралимпийские игры-2024 Париж, Франция Плавание Мужчины 100 м, спина, S2 (атлеты с ПОДА) 1. Габриэл Араужо (Бразилия) – 1.53,67 2. Владимир Даниленко (Россия) – 2.01,34 3. Альберто Абарса (Чили) – 2.01,97 Женщины 100 м, баттерфляй, S14 (атлеты с нарушением интеллекта) 1. Поппи Маскилл (Великобритания) – 1.03,00 (мировой рекорд) 2. Чан Юи Лам (Гонконг) – 1.03,70 3. Валерия Шабалина (Россия) – 1.04.40 ПРИМЕЧАНИЕ: россияне выступают в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.