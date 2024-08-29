Турнир имени Пучкова. СКА сыграет против России U23
В Санкт-Петербурге завершается турнир имени Николая Пучкова
СКА – сборная России U23 – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: СКА – 6 (4), «Ак Барс» – 5 очка (4), «Северсталь» – 4 (4), «Куньлунь» – 4 (4), Россия U23 – 4 (3), «Сочи» – 1 (4).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sports
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