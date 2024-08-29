Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 19:00. «Реал», «Ман Сити», «Бавария», «Барса» узнают соперников

Сегодня в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

Мероприятие начнется в 19:00 по московскому времени.

В турнире, который впервые пройдет в новом формате, выступят 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам (их состав представлен ниже).

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба будут выбраны по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

– корзина 1: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Барселона»;

– корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»;

– корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо» Загреб, «РБ Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»;

– корзина 4: «Слован» Братислава, «Монако», «Спарта» Прага, «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

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