Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 19:00. «Реал», «Ман Сити», «Бавария», «Барса» узнают соперников

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Сегодня в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

Мероприятие начнется в 19:00 по московскому времени.

В турнире, который впервые пройдет в новом формате, выступят 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам (их состав представлен ниже).

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба будут выбраны по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

– корзина 1: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Барселона»;

– корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»;

– корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо» Загреб, «РБ Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»;

– корзина 4: «Слован» Братислава, «Монако», «Спарта» Прага, «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

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14 комментариев
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А остальные не узнают?
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-3
+10
Ответ S. A.
А остальные не узнают?
Остальные в сделку не входили
+3
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+2
Ответ Russ Ivan
Начало очередного похода Эмери за чашкой Лиги Европы...
В ЛЕ с ЛЧ уже не вылетает никто с этого сезона
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По мне, так довольно интересно будет. И главное клубам есть за что биться до конца. Уверен, в 8 ку попасть не так просто и интрига сохранится до последнего тура. Хотя может проявиться и МС. В плей - офф сложнее психологически, больше закрытого футбола. А тут возьмут и выдадут с отрывом 8 из 8.
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Ответ S. A.
А остальные не узнают?
Остальные уже знают)
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Ответ S. A.
А остальные не узнают?
Не стоит вскрывать эту тему…остальные просто не найдут.
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Ответ chalkidis nikolai
Чемпион Германии во второй корзине, серебрянный призёр в первой. Чемпион португалии в третьей, Бенфика во второй. А можно узнать как жеребьёвка корзин проходила?
по рейтингу УЕФА
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больше матчей , больше травм
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Чемпион Германии во второй корзине, серебрянный призёр в первой.
Чемпион португалии в третьей, Бенфика во второй.
А можно узнать как жеребьёвка корзин проходила?
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Жесть, больше половины клубов хрен пойми кто. Когда уже уефа начнет душить подобные клубы и будет больше привилегий у топ клубов?
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Ответ S. A.
А остальные не узнают?
не заслужили XD XD XD
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Ответ войд
На счёт соперников сити и так все в курсе,дадут каких-нибудь ноунеймов,а потом будут их считать фаворитами ЛЧ)
Пытался шуткануть ,но не получилось
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