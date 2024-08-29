Соболев подпишет контракт с «Зенитом» в пятницу (Иван Карпов)

Александр Соболев подпишет контракт с «Зенитом» в пятницу.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Сделка до сих пор так и не закрыта и сегодня вряд ли будет. Сумму в 10 млн евро Трифонов дал верную, но поторопился с подписанием контракта.

Исторический момент переносится на пятницу. А вы думали, это легко – операция по переходу из «Спартака» в « » готовилась с прошлой осени!» – написал Карпов.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 27-летний нападающий « » уже подписал контракт с петербургским клубом. «Спорт-Экспресс» опроверг эту информацию: источники в обоих клубах заявили, что Соболев пока остается игроком красно-белых.

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