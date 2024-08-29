Соболев подпишет контракт с «Зенитом» в пятницу (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

Александр Соболев подпишет контракт с «Зенитом» в пятницу.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Сделка до сих пор так и не закрыта и сегодня вряд ли будет. Сумму в 10 млн евро Трифонов дал верную, но поторопился с подписанием контракта.

Исторический момент переносится на пятницу. А вы думали, это легко – операция по переходу Соболева из «Спартака» в «Зенит» готовилась с прошлой осени!» – написал Карпов.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 27-летний нападающий «Спартака» уже подписал контракт с петербургским клубом. «Спорт-Экспресс» опроверг эту информацию: источники в обоих клубах заявили, что Соболев пока остается игроком красно-белых. 

Соболев проходит медосмотр для «Зенита» в Петербурге. Медведев подтвердил

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135 комментариев
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Кароч, Карпова все как обычно пропоносили, а он по ходу прав по самому громкому трансферу лета. И уже даже хз, когда это было, что он первым написал
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такой переход когда не знаешь, кого больше поздравить, зенит или Спартак)))
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Нет, не надо, пожалуйста. Хоть бы его врачи забраковали.
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Ответ Наталья Ларионова
Нет, не надо, пожалуйста. Хоть бы его врачи забраковали.
Нет, не надо, пожалуйста. Не надо в пятницу, надо сегодня.
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Ответ Мистер Блин
такой переход когда не знаешь, кого больше поздравить, зенит или Спартак)))
Спартак)))
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Ответ Мистер Блин
такой переход когда не знаешь, кого больше поздравить, зенит или Спартак)))
Поздравь Соболева, о таком он и мечтал.
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Ответ Ninjah
Если подпишут, непонятно зачем тогда брали Гонду? Соболев то в принципе такой же по формату, только дельфин)
Отдать в спартак в аренду.
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Ответ 1футбол1
Уже интересно читать как КБ переобулись и стали гробить свою легенду. Которую отмазывали за нырки и грубость 😂😂😂
Вот же неблагодарные! Быстро дубль Наполи и дубль Лестеру забыли.
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Ответ Любитель шоколада
С Соболевым Семак хотя бы Акрон сможет обыгрывать.
А Спартак и Динамо Махачкалу без Соболева обыграть не может.
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Ответ Bartez1986
Кароч, Карпова все как обычно пропоносили, а он по ходу прав по самому громкому трансферу лета. И уже даже хз, когда это было, что он первым написал
Он написал про 30 млн!
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Переносите на понедельник, чтобы людям выходные не портить этим трансфером.
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Ответ Owen_the_Simple
Как будет "Саша, ты дома!" на дельфиньем?
Комличенко в курсе.
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
Деферамбы? Припузов, бегом грамматику учить!
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Ответ Dynamite
Вот болельщики Спартака так радуются, говорят про переобувание фанов Зенита. Но ведь Соболев, при всей неприязни к нему, как к человеку, хороший по меркам РПЛ футболист, и подходит под задумки Семака, скорее всего будет немало забивать. И кому тогда придётся переобуваться? У нас любят проецировать личные качества игрока на его футбольные навыки. Так же и про Дзюбу было, мол он дерево, а человек лучший бомбардир в истории чемпионата, ни много ни мало
Так он хороший футболист. Когда с головой дружит - ещё лучше. С этим вообще странно спорить
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Карпов гений, конечно если Медведе сказал что Соболь на медосмотре то уже дело решенное. Инсайдер )
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Ответ Алексей Ненахов
Долго вы Дзюбу хейтили?
Кто, вы? Мне чего его хейтить?
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Ответ Алексей Ненахов
Будет самое масштабное переобувания в ближайшие дни
Это когда для спартаковских болел он превратится из топ-форварда в иуду?
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Ответ Любитель шоколада
Вы возврат Быстрова проглотили и не поперхнулись. Хотя когда он играл за Спартак постоянно Иудой называли.
Именно поэтому были персональные заряды Иуде, игрок нанимал охрану и так и не понял, почему фанаты его не принимают обратно. Все так, все так
+3
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+2
как болельщик Зенита надеюсь, этот нехороший человек огребëт по-полной от фанатов обеих команд и обделается так, чтоб никому из подобных повторять не захотелось
+2
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+2
Ответ SMART789
Комментарий удален модератором
«Место проклятое» 😎
+3
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Ответ Любитель шоколада
Вы возврат Быстрова проглотили и не поперхнулись. Хотя когда он играл за Спартак постоянно Иудой называли.
Быстров, возвратясь, "Зенит" к "бронзе" вытащил. Но это "любители шоколада" не знают, потому что в то время ещё и запланированы не были.
+3
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+2
Уже интересно читать как КБ переобулись и стали гробить свою легенду. Которую отмазывали за нырки и грубость 😂😂😂
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Отличный игрок, не симулянт и всегда будет за стрелку биться
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Ответ DimBr
Либо как Дзюба и Погребняк - будет рвать и метать в "Зените", а в перерывах поливать "Спартак" какашками; а может, как Бакаев - сдуться и проиграть конкуренцию.
Не, Бакаев за деньгами побежал, а Соболь говорил, что Зенит - это мечта всей его карьеры. Он будет доказывать на поле и играть через нехочу. Это будет трансфер тысячелетия)
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Если подпишут, непонятно зачем тогда брали Гонду? Соболев то в принципе такой же по формату, только дельфин)
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Ответ SMART789
Комментарий удален модератором
Абстрагируясь от всего происходящего удивительно, что такое именно в Спартаке происходит чаще всего.
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Ответ Проблемы Аршавина
А Спартак и Динамо Махачкалу без Соболева обыграть не может.
Как вы Акрон без глушенкова 🤣
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Ответ 1футбол1
Уже интересно читать как КБ переобулись и стали гробить свою легенду. Которую отмазывали за нырки и грубость 😂😂😂
Кстати -да. Свою жопаболь перекладывают на нас. типа как вы это терпите?! А по факту он нам ничего плохого не делал. Он просто ушибленный. Тот-же Быстров в сто раз хуже. Да и к Дзюбе вопросов больше.
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Ответ Любитель шоколада
Вы возврат Быстрова проглотили и не поперхнулись. Хотя когда он играл за Спартак постоянно Иудой называли.
А ты ожидал, что мы его в жертву болотным богам ижоры принесём? Ну ты смешной! Ха-ха.
Устроили самое яркое шоу по неприятию игрока в истории российского футбола, не переходя границу, не дыша ему в трубку по ночам и не следя за ним в бане. Погудели, посвистели. Навсегда прописали в фольклор.
Те, кто хотел - ушёл. Те, кто хотел - остался.
Когда в твой любимый Спартак переходили воспитанники Динамо Комбаровы, которые желали Спартаку поражений и разве что по известному адресу не посылали, то никто даже не пикнул - с порога отправили их новый ромб презентовать.
Медины у вас всякие каруселями ездят и всем пофиг.
Так что твоё мнение тут не особо-то и важно.
+3
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Вот болельщики Спартака так радуются, говорят про переобувание фанов Зенита. Но ведь Соболев, при всей неприязни к нему, как к человеку, хороший по меркам РПЛ футболист, и подходит под задумки Семака, скорее всего будет немало забивать. И кому тогда придётся переобуваться? У нас любят проецировать личные качества игрока на его футбольные навыки. Так же и про Дзюбу было, мол он дерево, а человек лучший бомбардир в истории чемпионата, ни много ни мало
+7
-6
+1
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