Соболев подпишет контракт с «Зенитом» в пятницу (Иван Карпов)
Александр Соболев подпишет контракт с «Зенитом» в пятницу.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил инсайдер Иван Карпов.
«Сделка до сих пор так и не закрыта и сегодня вряд ли будет. Сумму в 10 млн евро Трифонов дал верную, но поторопился с подписанием контракта.
Исторический момент переносится на пятницу. А вы думали, это легко – операция по переходу Соболева из «Спартака» в «Зенит» готовилась с прошлой осени!» – написал Карпов.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 27-летний нападающий «Спартака» уже подписал контракт с петербургским клубом. «Спорт-Экспресс» опроверг эту информацию: источники в обоих клубах заявили, что Соболев пока остается игроком красно-белых.
Соболев проходит медосмотр для «Зенита» в Петербурге. Медведев подтвердил
Устроили самое яркое шоу по неприятию игрока в истории российского футбола, не переходя границу, не дыша ему в трубку по ночам и не следя за ним в бане. Погудели, посвистели. Навсегда прописали в фольклор.
Те, кто хотел - ушёл. Те, кто хотел - остался.
Когда в твой любимый Спартак переходили воспитанники Динамо Комбаровы, которые желали Спартаку поражений и разве что по известному адресу не посылали, то никто даже не пикнул - с порога отправили их новый ромб презентовать.
Медины у вас всякие каруселями ездят и всем пофиг.
Так что твоё мнение тут не особо-то и важно.