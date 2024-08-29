Загитова объявила о солд-ауте на сегодняшнее шоу «Хранители времени». При этом билеты все еще продаются, а на трибунах есть свободные места

Алина Загитова объявила, что все билеты на шоу «Хранители времени» распроданы

Шоу проходит сегодня на «Татнефть Арене» в Казани. Первый показ – в 15:00, второй – в 19:00 по московскому времени.

По состоянию на 16:05 в продаже остается более 300 билетов на вечернее шоу. На арене также есть свободные места.

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