Загитова объявила о солд-ауте на сегодняшнее шоу «Хранители времени». При этом билеты все еще продаются, а на трибунах есть свободные места
Алина Загитова объявила, что все билеты на шоу «Хранители времени» распроданы
Шоу проходит сегодня на «Татнефть Арене» в Казани. Первый показ – в 15:00, второй – в 19:00 по московскому времени.
По состоянию на 16:05 в продаже остается более 300 билетов на вечернее шоу. На арене также есть свободные места.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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