Квалификация ОИ-2026. Казахстан обыграл Венгрию, Франция разгромила Украину, Словакия играет с Австрией
Стартовал финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира.
12 национальных сборных разбиты на три группы по четыре команды. Победитель каждой группы квалифицируется в финальную часть Олимпиады-2026.
Группа D
Группа E
Группа F
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sports
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