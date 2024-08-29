Квалификация ОИ-2026. Казахстан обыграл Венгрию, Франция разгромила Украину, Словакия играет с Австрией

Стартовал финальный раунд квалификации олимпийского хоккейного турнира.

12 национальных сборных разбиты на три группы по четыре команды. Победитель каждой группы квалифицируется в финальную часть Олимпиады-2026.

Группа D

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.