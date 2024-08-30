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  • Прервалась 15-матчевая победная серия Алькараса на ТБШ. Впервые с 1999-го в третьем круге мужского US Open нет ни одного испанца
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Прервалась 15-матчевая победная серия Алькараса на ТБШ. Впервые с 1999-го в третьем круге мужского US Open нет ни одного испанца

Ботик ван де Зандшульп обыграл Карлоса Алькараса во втором круге US Open – 6:1, 7:5, 6:4.

Представитель Нидерландов второй раз в карьере победил соперника из топ-5 (при 10 поражениях) и прервал 15-матчевую победную серию Алькараса на «Больших шлемах». Испанец впервые с «Уимблдона»-2021 выбыл на «Шлеме» уже на стадии второго раунда.

Таким образом, в мужской сетке US Open не осталось ни одного испанца. Помимо Алькараса, во втором круге проиграли Роберто Карбаллес-Баэна, Роберто Баутиста-Агут и Педро Мартинес.

Испанцев в 1/16 в Нью-Йорке не будет впервые с 1999 года, когда в 1/32 выбыли Фернандо Висенте, Гало Бланко и Карлос Мойя.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoUS Open
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoБотик ван де Зандшульп
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