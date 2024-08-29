Стефен Карри согласился подписать однолетнее продление контракта с «Голден Стэйт» на 62,6 миллиона долларов на сезон-2026/27
По сообщению Эдриана Воджнаровски, звездный разыгрывающий «Уорриорз» подпишет с командой продление контракта на один год. Карри получит 62,6 миллиона долларов за сезон-2026/27 НБА.
Карри будет 38 лет, когда соглашение вступит в силу. Защитник станет первым игроком с годовой зарплатой выше 60 миллионов. Карри также первым преодолевал отметки в 40 миллионов (сезон-2019/20) и 50 миллионов (23/24). Продление позволит разыгрывающему быть лидером по зарплате в лиге в течение 10 лет подряд, что станет абсолютным рекордом НБА. Ближайшие показатели демонстрировали Кобе Брайант и Джордж Майкан, бывшие самыми высокооплачиваемыми 7 лет подряд.
Четырехкратный чемпион НБА набирал 26,4 очка, 4,5 подбора и 5,1 передачи в среднем в прошлом сезоне, реализуя 45% бросков с игры, 40,8% трехочковых и 92,3% штрафных.
Карри заработает гарантированные 178 миллионов за следующие три года и присоединится к Леброну Джеймсу и Кевину Дюрэнту в списке баскетболистов, заработавших более 500 миллионов долларов по клубным контрактам за карьеру.
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