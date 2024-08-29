Стефен Карри согласился подписать однолетнее продление контракта с «Голден Стэйт» на 62,6 миллиона долларов на сезон-2026/27

Стефен Карри останется в «Голден Стэйт» до 2027 года.

По сообщению Эдриана Воджнаровски , звездный разыгрывающий «Уорриорз» подпишет с командой продление контракта на один год. Карри получит 62,6 миллиона долларов за сезон-2026/27 НБА.

Карри будет 38 лет, когда соглашение вступит в силу. Защитник станет первым игроком с годовой зарплатой выше 60 миллионов. Карри также первым преодолевал отметки в 40 миллионов (сезон-2019/20) и 50 миллионов (23/24). Продление позволит разыгрывающему быть лидером по зарплате в лиге в течение 10 лет подряд, что станет абсолютным рекордом НБА. Ближайшие показатели демонстрировали Кобе Брайант и Джордж Майкан, бывшие самыми высокооплачиваемыми 7 лет подряд.

Четырехкратный чемпион НБА набирал 26,4 очка, 4,5 подбора и 5,1 передачи в среднем в прошлом сезоне, реализуя 45% бросков с игры, 40,8% трехочковых и 92,3% штрафных.

Карри заработает гарантированные 178 миллионов за следующие три года и присоединится к Леброну Джеймсу и Кевину Дюрэнту в списке баскетболистов, заработавших более 500 миллионов долларов по клубным контрактам за карьеру.