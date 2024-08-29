Гафин о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «На шутку Безрукова отреагировал генсек РФС, комики, гадалки. На «болезнь» Бакаева реакции никакой. Болельщики все понимают»

Теги Зенит Химки Рубин премьер-лига Россия РФС болельщики Динамо Москва Зелимхан Бакаев Руслан Безруков Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

– На днях актер Михаил Боярский, комментируя резонансную кричалку в адрес «Зенита», заявил следующее: «Если «Зенит» – позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора? Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются». Как вы восприняли это мнение?

– Как я помню, кричалка пошла со стадиона в Воронеже и, на мой взгляд, скорее связана не со спортивными результатами, а с такими явлениями, как дело футболиста Безрукова. После его шутки последовала гипертрофированная реакция – начиная с генсека РФС и заканчивая комиками из «Камеди Клаб», гадалками и так далее. Ситуация выглядела ненатурально, неестественно и неадекватно.

А сегодня мы видим ситуацию с «болезнью» Зелимхана Бакаева (перед матчем «Зенита» с «Химками» в Мир РПЛ – Спортс’‘) и, вероятно, публичным провалом в попытке работать вне договоренностей клубов РПЛ, которые были достигнуты несколько лет назад. И, к сожалению, мы не видим ни какой-либо реакции со стороны РФС, ни заявлений от гадалок и комиков, а также иных разгневанных представителей бомонда, которые бы призывали к этике и совести тех, кто был вовлечен в эту ситуацию.

А простые болельщики все это видят – и все прекрасно понимают. Думаю, именно в этой связи мы слышим с трибун подобные кричалки, – сказал глава совета директоров «Динамо».

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110 комментариев
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Молодец 💪
+105
-38
+67
Сейчас питерские придут и расскажут, что к травле Безрукова они не имеют никакого отношения, если Медведев об этом письменно не заявил, да и от Бакаева по той же схеме открестяться. Белые и пушистые и вы все завидуете)
+56
-28
+28
Ответ Уинстон Синий
Зато на «контузию» Шунина от петарды в 2 метрах была реакция: 0:3
А это как то отменяет слова Гафина ?
+41
-18
+23
Ответ Василиус
Кому-то не насрать на Бакаева? Или реально думаете что с Бакаевым Зенит порвали бы 6-0?
А ? Ну если на Бакаева всем плевать, то и нарушений никаких не было ?
+20
-7
+13
Ответ Уинстон Синий
Зато на «контузию» Шунина от петарды в 2 метрах была реакция: 0:3
Какая контузия? Он же ослеп. Там едва не трансплантация роговицы. И тут "чудо, Левин, чудо" ©, прозрел к следующему матчу. Животворящие технари возвращают зрение и вообще оздоравливают организм.
+19
-7
+12
Ответ athos
Сейчас питерские придут и расскажут, что к травле Безрукова они не имеют никакого отношения, если Медведев об этом письменно не заявил, да и от Бакаева по той же схеме открестяться. Белые и пушистые и вы все завидуете)
Болельщикам Зенита на весь этот околофутбол - наплевать. Понятно, что очередной всплеск хейта - от бессилия, лишь от того, что на поле ничего не получается.
+40
-29
+11
Ответ ZarvuR2020
Но ведь шутка Безрукова была про Краснодар. И да, глава РПЛ отреагировал. Кстати, на динамовских ссмщиков с "чушпанами" и "тупыми мышами" в виде Спартка, Оренбурга и Сочи тоже никто не отреагировал.
Да, этот господин так вообще постоянно на пару со Степашиным делают нападки в сторону Зенита. Не удивлюсь, если кто-то из них и стоит за «акцией с мышами» (объективно признанной позорной со стороны все тех же простых болельщиков, на которых данный господин ссылается и на которых он же клал ОГРОМНЫЙ БОЛТ, и использует их только в контексте нападок на недружественные клубы. Хорошо играть в Робина Гуда, когда это выгодно)
+30
-19
+11
Ответ athos
Сейчас питерские придут и расскажут, что к травле Безрукова они не имеют никакого отношения, если Медведев об этом письменно не заявил, да и от Бакаева по той же схеме открестяться. Белые и пушистые и вы все завидуете)
Ну если ты без питерских не можешь сообразить, что Зениту до Безрукова, который "шутил" в отношении Рубина и Краснодара, а Зенит даже не упоминал, дела нет, то придется питерским помочь. По доброте душевной.

Что касается Бакаева, то у Зенита каждый сезон с полдесятка арендованных игроков в РПЛ. И всегда они без проблем играют против Зенита. Тут первый обратный случай и всякие смешные Гафины тут же перевозбудились.
+14
-4
+10
Ответ reteka
Кто такой Безруков?
Саша Белый)
+9
0
+9
Зато на «контузию» Шунина от петарды в 2 метрах была реакция: 0:3
+36
-28
+8
Кому-то не насрать на Бакаева? Или реально думаете что с Бакаевым Зенит порвали бы 6-0?
+32
-25
+7
Но ведь шутка Безрукова была про Краснодар.
И да, глава РПЛ отреагировал.
Кстати, на динамовских ссмщиков с "чушпанами" и "тупыми мышами" в виде Спартка, Оренбурга и Сочи тоже никто не отреагировал.
+53
-46
+7
Ответ Дмитрий9779
Вообще плевать на мнения Московской чепухи и прочих кбпартнёров,а уж динамовских тем более.
Им тяжело. У них маяк
+12
-5
+7
Ответ Slavnov
Народная кричалка, уже фольклор народов России
москвичи это не народность)
+27
-21
+6
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
Первый трофей Зенит выиграл в 1944 , а непобиваемый всероссийский рекорд посещаемости установил в 1951 - неплохо для клуба без истории и болельщиков )
+13
-7
+6
Доказательств, конечно же не будет
+19
-13
+6
Конечно, они себя считают лидером российского футбола.Команду Зенит надо побеждать на поле.
+7
-1
+6
Динамо часто в последнее время пытается уколоть команду, которая отправила их в пердив в 2016, лишила кубка России в 99 и чемпионства в прошлом сезоне. Может в Зените и есть что-то позорное, но когда об этом говорит Динамо, хочется смеяться. Им бы счётчик маяка обнулить, а не о Зените думать.
+9
-3
+6
Ответ Валерий Глубокий
Презентация Соболя на ржавой Авроре поди будет или в консерватории ? Интеллигенты )))
Ты чего из порно для геев,Валера глубокий)))
+6
-1
+5
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
У Локо 100% гос обеспечение,каким образом Газпром уменьшил финансирование?
В своей ненависти ко всему питерскому уже бобо.
Макса купили за отступные.
Вот Тикнизян не захотел и не перешёл,но это тебе трудно понять .
+11
-6
+5
Народная кричалка, уже фольклор народов России
+30
-26
+4
Ответ bellyashe
москвичи это не народность)
Правильнее, даже не Россия
+15
-11
+4
Убийство динамовскими фанатами 15 летнего юноши в СПб, надо понимать это мелочь , по сравнению со всем вышеперечисленным.
+14
-10
+4
Ответ Slavnov
В воронеже пошла же впервые, у вас комплексы к москвичам, региональные, НА ВСЕХ стадионах России, кричат, далеко от москвы
ахах, на ВСЕХ стадионах не то что россии, а даже мира!! ну в воронеже покричали, чем привели вас в поросячий восторг. дальше-то где? в новостях почему-то читал только про локомотив со спартаком)
+7
-3
+4
Ответ Валерий Глубокий
Комментарий удален модератором
За плакат про Яшина Зенит был наказан в нарушение регламента матчем без зрителей, когда регламент предполагал только денежный штраф. Вот где позорище кабинетное.
А потом Спартачок дуплетом выстрелил поздравлениями Гитлера с юбилеем в Казани и "Бышовцем" и пришлось вяло бубнить, что с Зенитом "погорячились". Тьфу!
+4
0
+4
Ответ Onion
Динамо - ум, честь и совесть российского футбола!)))
И живёт на заработанные деньги?
+9
-5
+4
Ответ Дмитрий9779
У Локо 100% гос обеспечение,каким образом Газпром уменьшил финансирование? В своей ненависти ко всему питерскому уже бобо. Макса купили за отступные. Вот Тикнизян не захотел и не перешёл,но это тебе трудно понять .
если болеть ковидом с 52 года, то и не такое в голову взбредет
+5
-1
+4
Ответ Уинстон Синий
Зато на «контузию» Шунина от петарды в 2 метрах была реакция: 0:3
Причём петарда бахнула слева, а глаз "пострадал" почему-то правый.
+5
-1
+4
Ответ Onion
Болельщикам Зенита на весь этот околофутбол - наплевать. Понятно, что очередной всплеск хейта - от бессилия, лишь от того, что на поле ничего не получается.
И Факел, запустивший эту грязь, в этом сезоне тутууу....
Жалеть их мало кто будет.
Наглецами надо быть на поле, а не вот это вот всё.
+4
0
+4
Ответ Валерий Глубокий
Вот будет связка Буратино , Соболь и этот с фамилией Г ! Соболь желание уже поди загадал )))
Глубокий! С такой фамилией я бы лучше молчал...не позорься
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