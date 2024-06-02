«Реал» взял 15-ю ЛЧ, «Урал» вылетел из РПЛ, Медведев в 4-м круге «Ролан Гаррос», «Флорида» в финале Кубка Стэнли, Бивол нокаутировал Зинада и другие новости

1. «Реал» снова взял Лигу чемпионов! В финале «Мадрид» обыграл «Боруссию» благодаря голам Винисиуса и Карвахаля – 2:0. Это 15-я победа мадридцев в турнире. «Сливочные» впервые в истории клуба выиграли Лигу чемпионов без поражений, а также победили в финале ЛЧ 9-й раз подряд.

Анчелотти взял ЛЧ в пятый раз и еще сильнее оторвался от других тренеров. Кроос, Модрич, Карвахаль и Начо выиграли 6-ю Лигу чемпионов и повторили рекорд Хенто (Модрич и Начо еще и побили рекорд по трофеям с «Реалом»). Винисиус благодаря голу в финале побил одно достижение Месси и повторил другое. Кроос взял ЛЧ в последнем матче в клубной карьере, а Ройс покидает «Боруссию» без побед в Лиге чемпионов и Бундеслиге.

2. «Урал» вылетел из РПЛ, проиграв «Акрону» по сумме стыковых матчей – 2:3. Победа во втором матче (2:1) не помогла уральцам. Клуб из Тольятти впервые сыграет в высшем дивизионе, а «Урал» оказался в Первой лиге впервые с сезона-2012/13. Из-за такого Григорий Иванов готов уйти из екатеринбургского клуба.

«Пари НН» остался в Премьер-лиге, обыграв «Арсенал» (2:0) в ответном стыковом матче после поражения в первом. Защитник туляков Ботака-Иобома забил по автоголу в обеих играх. Теперь определились все 16 участников РПЛ-2024/25.

3. Даниил Медведев обыграл Томаша Махача в третьем круге «Ролан Гаррос». Также в 4-й клуб вышли Зверев, Рууд, Оже-Альяссим, де Минаур, Хуркач, Димитров.

У женщин в третьем круге выиграли Мирра Андреева, Аванесян, Соболенко, Рыбакина, Свитолина, а Андрееску и Киз выбыли.

4. НХЛ. «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд, выбив «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче). Бобровский отразил 23 из 24 бросков, Тарасенко стал автором победной шайбы «Пантерс», Панарин прервал безголевую серию в концовке.

5. Бокс. Дмитрий Бивол нокаутировал Малика Зинада в шестом раунде и защитил пояса WBA и IBO. Чжан Чжилей нокаутировал Деонтея Уайлдера, все результаты вечера в Эр-Рияде – здесь.

6. Игры дружбы могут перенести на 2025 год. Дмитрий Губерниев на этом фоне пожалел спортсменов, которым «обещали золотые горы, компенсируя пропуск Олимпиады в Париже».

7. Трансферные новости. Карпин может возглавить «Бешикташ» с зарплатой 3 млн евро в год. Селихов может уйти из «Спартака» – Станкович на него не рассчитывает. Лунев и Лодыгин отказали красно-белым.

Модрич уже подписал новый контракт с «Реалом», объявят на следующей неделе.

8. «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в 4-м матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ и завоевал бронзу.

9. Артем Дзюба может сыграть в Медиалиге. Он заявлен за «Родину Медиа» Тарасова и Каряки.

10. МЛС. «Интер Майами» ушел от поражения в матче с «Сент-Луис Сити» – 3:3. У Месси гол, Суарес забил в чужие и в свои.

11. Чили подаст заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года.

12. Олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с клубом НФЛ «Баффало Биллс».

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