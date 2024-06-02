Бобровский отразил 23 из 24 бросков «Рейнджерс» в 6-м матче серии и стал 1-й звездой. У него 12 побед в этом плей-офф – повторение личного рекорда

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 23 из 24 бросков «Рейнджерс» в 6-м матче серии.

Вратарь «Флориды» был признан первой звездой шестого матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (2:1, 4-2). 

В текущем плей-офф у 35-летнего россиянина 12 побед в 17 играх при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,20. 

Он повторил свой личный рекорд по числу выигранных матчей за один розыгрыш. В прошлом году у Бобровского, начинавшего плей-офф в запасе, было 12 побед в 19 играх (91,5%, 2,78). 

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5 комментариев
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Давай, Серега, еще 4
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Главный козырь Флориды, несмотря на то, в хоккее и забивать надо.
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Не знаю, как сложиться в Финале, но Сергей заслуживает кубок. Надеюсь вся команда это понимает.
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Боб красавчик, с другой стороны и Шестеркин тащил все, что можно и невозможно, но команда не поддержала, заслуженный финал у Флориды с чем и поздравляю)
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Кто в этой Флориде заслуживает МВП больше, чем Сергей? Только если Барков
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