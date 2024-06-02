Бобровский отразил 23 из 24 бросков «Рейнджерс» в 6-м матче серии и стал 1-й звездой. У него 12 побед в этом плей-офф – повторение личного рекорда

Сергей Бобровский отразил 23 из 24 бросков «Рейнджерс» в 6-м матче серии.

Вратарь «Флориды» был признан первой звездой шестого матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли с « » (2:1, 4-2).

В текущем плей-офф у 35-летнего россиянина 12 побед в 17 играх при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,20.

Он повторил свой личный рекорд по числу выигранных матчей за один розыгрыш. В прошлом году у Бобровского, начинавшего плей-офф в запасе, было 12 побед в 19 играх (91,5%, 2,78).