Винисиус набрал 22 (11+11) очка в плей-офф ЛЧ до 24 лет. Только Месси удавалось это

Винисиус повторил рекорд Месси по результативным действиям в плей-офф ЛЧ.

Мадридский клуб выиграл чемпионов, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0). Винисиус удвоил счет на 83-й минуте.

Бразилец принял непосредственное участие в 22 голах « » в плей-офф Лиги чемпионов во всех сезонах (11 голов, 11 результативных передач).

Это рекордный показатель среди всех игроков до достижения 24 лет. Ранее такое удавалось только .