Винисиус набрал 22 (11+11) очка в плей-офф ЛЧ до 24 лет. Только Месси удавалось это
Винисиус повторил рекорд Месси по результативным действиям в плей-офф ЛЧ.
Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0). Винисиус удвоил счет на 83-й минуте.
Бразилец принял непосредственное участие в 22 голах «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов во всех сезонах (11 голов, 11 результативных передач).
Это рекордный показатель среди всех игроков до достижения 24 лет. Ранее такое удавалось только Лионелю Месси.
Даже в этом матче его встречали 2-3 игроков, Хуммельс раз за разом в подкате выбивал мяч. Но Вини все же нашел свой момент и реализовал его. И ему только 23 года, это даже близко не пик игровых и физических возможностей. Даже если в этом году не получит ЗМ, то в будущем победа в нем лишь вопрос времени с таким прогрессом и упорством
В 13-14 с голом Рамоса
А до этого я на спортсе не сидел, но наверняка хейтеры все еще аргументировали все везением)