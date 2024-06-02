Винисиус набрал 22 (11+11) очка в плей-офф ЛЧ до 24 лет. Только Месси удавалось это

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус повторил рекорд Месси по результативным действиям в плей-офф ЛЧ.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0). Винисиус удвоил счет на 83-й минуте.

Бразилец принял непосредственное участие в 22 голах «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов во всех сезонах (11 голов, 11 результативных передач).

Это рекордный показатель среди всех игроков до достижения 24 лет. Ранее такое удавалось только Лионелю Месси.

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ CR6
Золотой мяч ждёт тебя Вини!
Но если Копу выиграет Месси...
+75
-6
+69
Золотой мяч ждёт тебя Вини!
+53
-2
+51
Ответ CR6
Золотой мяч ждёт тебя Вини!
Полностью согласен, но если Германия с Кроосом выиграет Евро, я думаю никто не будет против если его получит Тони 😉
+51
-5
+46
Давненько не было бразильцев обладателей ЗМ. Время пришло
+23
-2
+21
У Вини есть главное качество, которое может сделать его великим игроком-он не только не теряется в главных матчах, но и наоборот раскрывает все свое индивидуальное мастерство.
Даже в этом матче его встречали 2-3 игроков, Хуммельс раз за разом в подкате выбивал мяч. Но Вини все же нашел свой момент и реализовал его. И ему только 23 года, это даже близко не пик игровых и физических возможностей. Даже если в этом году не получит ЗМ, то в будущем победа в нем лишь вопрос времени с таким прогрессом и упорством
+21
-2
+19
А какой он финт заложил перед самым первым голом... Настоящее олле из видосиков про сборную Бразилии из нулевых..
+15
-1
+14
У кого после игры лицо было прекраснее, у Ригоберки или у Чеферина?
+8
-1
+7
Вы помните, каким сырым и нестабильным был Винисиус каких-то четыре года назад, и насколько убийственную машину из него слепил Анчелотти в Реале в итоге? Топовейший игрок!
+6
0
+6
Ответ dr. cage
А какой он финт заложил перед самым первым голом... Настоящее олле из видосиков про сборную Бразилии из нулевых..
Финт между ног защитнику, я в этом моменте реально ахерел, очень круто исполнил
+5
0
+5
Ответ Николай Бойко
В гости отправиться)
Ждёт меня старинный друг
+4
0
+4
Ответ Роналдо зе ориджинал
У кого после игры лицо было прекраснее, у Ригоберки или у Чеферина?
Возможно это один и тот человек))))) по крайней мере манера общения идентичная.
+3
0
+3
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
У Вини есть главное качество, которое может сделать его великим игроком-он не только не теряется в главных матчах, но и наоборот раскрывает все свое индивидуальное мастерство. Даже в этом матче его встречали 2-3 игроков, Хуммельс раз за разом в подкате выбивал мяч. Но Вини все же нашел свой момент и реализовал его. И ему только 23 года, это даже близко не пик игровых и физических возможностей. Даже если в этом году не получит ЗМ, то в будущем победа в нем лишь вопрос времени с таким прогрессом и упорством
Вот-вот. Короче с лучшим в этом году понятно.
+3
0
+3
Ответ football.in.kg
Давненько не было бразильцев обладателей ЗМ. Время пришло
В гости отправиться)
+3
0
+3
Ответ AF007
А рыгалдус до 30 в лч вообще играл?) А он тогда опорным вратарем бегал
🤡🤡🤡
+3
-1
+2
Ответ Роналдо зе ориджинал
У кого после игры лицо было прекраснее, у Ригоберки или у Чеферина?
у обоих видимо похоже было на дерьмо)
+2
0
+2
Ответ D-oh!
Ждёт меня старинный друг
Он чёрный и славный, мой друг самый главный
+2
0
+2
меси чихнет и дадут ЗМ аргентинскому опорнику. Такова реальность
+8
-6
+2
Только Месси потом сильно сдулся (именно в плей офф ЛЧ), а у Вини есть шанс в будущем догнать по результативным действиям в плей офф ЛЧ даже Роналду.
+3
-1
+2
Месси после этого перестал обновлять свою статистику в плей офф))
+6
-4
+2
Ответ Человек1991
Статистика равная, но Месси это совершенно другой уровень игры в футбол, ну и стату игроков реала можно делить на 1.5-2.
делить на 1,5-2, потому что тебе так хочется?
+2
-1
+1
Ответ Menedreal
Я это уже 10 лет читаю, еще с ответного матча против Юве в 2016-2017
В 15-16 писали что повезло с сеткой
В 13-14 с голом Рамоса
А до этого я на спортсе не сидел, но наверняка хейтеры все еще аргументировали все везением)
+2
-1
+1
Ответ AF007
А рыгалдус до 30 в лч вообще играл?) А он тогда опорным вратарем бегал
У Роналду ассистов в ЛЧ больше чем у Месси)
+3
-2
+1
Ответ Benjamin
Что сказать, Реалу в этом сезоне просто фантастически везло! В матче с Боруссией, так же как и в матчах с МС, Лейпцигом, Альмерией, последнем классико с Барсой они играли явно хуже соперника, но благодаря фарту и иногда судейской помощи, выигрывали. Такой фартовый может быть только лишь один сезон, а в следующем с Мбаппе и дисбалансом в линиях такого не будет, можете скринить, я тоже это сделаю. P.s. глоры Реала, можете минусовать сколько угодно, мой рейтинг не сильно пострадает🤣
ты главное не лопни)
+2
-1
+1
Ответ Dr.S
Только Месси потом сильно сдулся (именно в плей офф ЛЧ), а у Вини есть шанс в будущем догнать по результативным действиям в плей офф ЛЧ даже Роналду.
Это не Месси сдулся, а появились другие топовые атакующие игроки, которые играли ближе к воротам и роль Месси изменилась. Да и сама Барселона в дальнейшем сильно ослабла, примерно с 2016-го года. Как появится Мбаппе, уверен, что статистика бразильца тоже упадет и сильно.
+1
0
+1
Ответ Black Phoenix
Вы помните, каким сырым и нестабильным был Винисиус каких-то четыре года назад, и насколько убийственную машину из него слепил Анчелотти в Реале в итоге? Топовейший игрок!
Это вообще шок. Какой он был топорный при Зидане. Чисто курица без головы. Сейчас же на данный момент лучший игрок мира. Космический прогресс.
+2
-1
+1
Ответ Dr.S
Только Месси потом сильно сдулся (именно в плей офф ЛЧ), а у Вини есть шанс в будущем догнать по результативным действиям в плей офф ЛЧ даже Роналду.
По голам будет тяжело, а по ассистам Вини уже лучший в истории в ЛЧ (сейчас наравне с Месси по ассистам в плей-офф)
+1
0
+1
Ответ Мадридский тролль
Это вообще шок. Какой он был топорный при Зидане. Чисто курица без головы. Сейчас же на данный момент лучший игрок мира. Космический прогресс.
Ну теперь посмотрим на него в Бразилии)
0
0
0
Ответ Асхат Мусин
Реал выйграл что ли?как она может выиграть без Роналду? ведь без Роналду же они не могли же выиграть 🤣🤣🤣
Так и есть, Зидан вернулся, но выиграть ЛЧ не смог без Роналду, и только вернув в Мадрид Анчелоти , все заработало как надо и то не без доли везения.
0
0
0
Ответ Человек1991
Статистика равная, но Месси это совершенно другой уровень игры в футбол, ну и стату игроков реала можно делить на 1.5-2.
Ну да... Только после ухода Хави и Иниесты Месси показал свой истинный уровень. Особенно в ПСЖ, где частенько становился худшим игроком матча
+1
-1
0
Ответ Menedreal
Я это уже 10 лет читаю, еще с ответного матча против Юве в 2016-2017
С математикой у тебя плохо, учись дружок
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий