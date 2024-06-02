Кроос выиграл 34 трофея с «Реалом» и «Баварией». Тони взял ЛЧ в последнем матче в клубной карьере

Тони Кроос взял трофей в последнем матче в клубной карьере.

Сегодня «Реал» стал победителем чемпионов, обыграв «Боруссию» в финале (2:0).

Для Крооса это 23-й трофей в составе « » – он выиграл его в последнем матче за клуб. До этого полузащитник завоевал 11 титулов с «Баварией».

34-летний футболист завершит карьеру после Евро-2024.