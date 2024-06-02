Кроос выиграл 34 трофея с «Реалом» и «Баварией». Тони взял ЛЧ в последнем матче в клубной карьере
Тони Кроос взял трофей в последнем матче в клубной карьере.
Сегодня «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию» в финале (2:0).
Для Крооса это 23-й трофей в составе «Реала» – он выиграл его в последнем матче за клуб. До этого полузащитник завоевал 11 титулов с «Баварией».
34-летний футболист завершит карьеру после Евро-2024.
Мне кажется он вовремя заканчивает
Выходил в 7 финалов,брал 6 титулов,в то время как аргентинки в два раза меньше
А как он брал ЧМ?С феноменальной игрой против Бразилии.А у Меси позорный судейский турнир
Хотя, возможно и 35 со сборной зацепит=)
Величайший футболист в истории!
Месси на хайпе брал ЗМ, пока Кроос брал трофеи
Мы будем скучать по твоим радиоуправляемым передачам, бильярдным ударам и тончайшим решениям.
Задай жару на Евро, ты сможешь!
Легенда! Шикарный сезон