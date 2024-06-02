Кроос выиграл 34 трофея с «Реалом» и «Баварией». Тони взял ЛЧ в последнем матче в клубной карьере

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос взял трофей в последнем матче в клубной карьере.

Сегодня «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию» в финале (2:0). 

Для Крооса это 23-й трофей в составе «Реала» – он выиграл его в последнем матче за клуб. До этого полузащитник завоевал 11 титулов с «Баварией». 

34-летний футболист завершит карьеру после Евро-2024. 

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64 комментария
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Ну тут на евро буду топить за Германию и лично за Тони. Если и делать великим конец игровой карьеры, то надо идти до конца
+60
0
+60
великий Кросс
+39
-3
+36
Ответ Николай Бойко
Рано заканчивает. Слишком рано
Закончил на пике победой в лч, с голевой, очень красивая точка

Мне кажется он вовремя заканчивает
+26
0
+26
Кроос >>> Меси
Выходил в 7 финалов,брал 6 титулов,в то время как аргентинки в два раза меньше
А как он брал ЧМ?С феноменальной игрой против Бразилии.А у Меси позорный судейский турнир
+34
-8
+26
Кроос отправляется в пантеон ВЕЛИКИХ!
+15
0
+15
Ответ S.CLOWN
Родри>>>Кроос
Родри не стоит даже пыли на бутсах Крооса
+14
-1
+13
спасибо за все, Тони!!!
+11
-1
+10
Жаль что со штрафных не вышло заколотить напоследок..
+8
0
+8
34 года — 34 трофея...
Хотя, возможно и 35 со сборной зацепит=)
+6
0
+6
Прошел футбол
Величайший футболист в истории!
+5
0
+5
Кроос >>> Месси

Месси на хайпе брал ЗМ, пока Кроос брал трофеи
+6
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+5
Тони, это было прекрасно!
Мы будем скучать по твоим радиоуправляемым передачам, бильярдным ударам и тончайшим решениям.
Задай жару на Евро, ты сможешь!
+4
0
+4
У Кросса за пару сезонов на 1 трофей меньше чем у Манчестер Сити за всю историю ухахаха
+6
-2
+4
Кроосавец... ни дать, ни взять!!!
+4
0
+4
Изи катка для Реала, с каждым розыгрышем финалы для Реала становятся будто бы товарняком. Абсолютное спокойствие и хладнокровие.
+3
0
+3
Легенда, ему Золотой Мяч, Вини и Джуд своё ещё возьмут
+3
0
+3
Ответ dilovar sharipov
великий Кросс
Рано заканчивает. Слишком рано
+3
0
+3
Господи, Тони всего 34?!!! Шок

Легенда! Шикарный сезон
+3
0
+3
КРООСавец!!!
+2
0
+2
Лучше завершить карьеру невозможно ! Великий немец ! Hala Madrid ¡
+2
0
+2
Спасибо легенда. Уйти После золотого дубля - это сильно.
+2
0
+2
Будем скучать. Спасибо за всё Тони!
+2
0
+2
Ответ Омичёв
Кроос отправляется в пантеон ВЕЛИКИХ!
и занимает 1е место там
+3
-1
+2
Ответ Николай Бойко
Рано заканчивает. Слишком рано
В Юве ой как нужен на два-три сезона
+2
0
+2
В последнем матче - как часы.
+1
0
+1
Так выглядит величие
+1
0
+1
Ждём победы Германии на Евро
+1
0
+1
Хочу играть как Кроос. Волшебно пасовать и минимально бегать.
+1
0
+1
Ответ Зеленский
Кроос >>> Меси Выходил в 7 финалов,брал 6 титулов,в то время как аргентинки в два раза меньше А как он брал ЧМ?С феноменальной игрой против Бразилии.А у Меси позорный судейский турнир
Причем здесь Месси? Кто это плюсует?
+9
-8
+1
О таком завершении карьеры только мечтать можно. Осталось и на Евро выиграть титул со сборной и возможно дадут ЗМ. Удачи 🤞🏻
+1
0
+1
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