Кроос, Модрич, Карвахаль и Начо выиграли 6-ю ЛЧ и повторили рекорд Хенто. Они обошли Роналду, Мальдини, Ди Стефано, Бензема, Бэйла
Четыре игрока «Реала» выиграли Лигу чемпионов в 6-й раз.
Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.
Таким образом, Лука Модрич, Тони Кроос, Даниэль Карвахаль и Начо повторили рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов – 6 трофеев.
Кроме того, Лукас Васкес сегодня стал победителем Лиги чемпионов в составе «Реала» в пятый раз.
По 5 раз трофей также выигрывали Гарет Бэйл («Реал»), Карим Бензема («Реал»), Иско («Реал»), Каземиро («Реал»), Паоло Мальдини («Милан»), Марсело («Реал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»), Альфредо Ди Стефано («Реал»), Хосе-Мария Саррага («Реал»).
ПСЖ - Париж
))
позорные вылеты бчк, 6 титулов Реала )
P.S. перечитай новость, потом комментарий, на который я ответила, и затем комментарий на который ответил ты.
Возможно поймешь о чем я🥱
Ибо теперь не скажешь что Хенто не считается ибо у него КЕЧ.
У Крооса, Модрича, Начо, Карвахаля настоящие, современные ЛЧ.
Кто то и тут не первый😂