Кроос, Модрич, Карвахаль и Начо выиграли 6-ю ЛЧ и повторили рекорд Хенто. Они обошли Роналду, Мальдини, Ди Стефано, Бензема, Бэйла

Четыре игрока «Реала» выиграли Лигу чемпионов в 6-й раз.

Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Таким образом, , , и повторили рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/ чемпионов – 6 трофеев.

Кроме того, сегодня стал победителем Лиги чемпионов в составе « » в пятый раз.

По 5 раз трофей также выигрывали Гарет Бэйл («Реал»), Карим Бензема («Реал»), («Реал»), Каземиро («Реал»), Паоло Мальдини («Милан»), Марсело («Реал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»), Альфредо Ди Стефано («Реал»), Хосе-Мария Саррага («Реал»).