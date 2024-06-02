Кроос, Модрич, Карвахаль и Начо выиграли 6-ю ЛЧ и повторили рекорд Хенто. Они обошли Роналду, Мальдини, Ди Стефано, Бензема, Бэйла

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос рекорды Франсиско Хенто Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Лукас Васкес Футбол

Четыре игрока «Реала» выиграли Лигу чемпионов в 6-й раз.

Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. 

Таким образом, Лука Модрич, Тони КроосДаниэль Карвахаль и Начо повторили рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов – 6 трофеев. 

Кроме того, Лукас Васкес сегодня стал победителем Лиги чемпионов в составе «Реала» в пятый раз. 

По 5 раз трофей также выигрывали Гарет Бэйл («Реал»), Карим Бензема («Реал»), Иско («Реал»), Каземиро («Реал»), Паоло Мальдини («Милан»), Марсело («Реал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»), Альфредо Ди Стефано («Реал»), Хосе-Мария Саррага («Реал»). 

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105 комментариев
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Легендарная банда супер профи
+99
0
+99
Ответ football.in.kg
Легендарная банда супер профи
Этот рекорд Хенто казался вечно недосягаемый, но теперь у Карвахаля даже будет время на то чтобы его превзойти, выиграть 6 ЛЧ за последние 10 лет это просто что-то невероятное.
+63
-3
+60
У пацанов больше ЛЧ чем у Бибилоны за всю их судейскую историю)))
+58
-11
+47
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
У Рона столько же ЛЧ сколько у барсы за всю историю,так что помолкни
+55
-8
+47
У Начо и Дани есть все шансы побить этот рекорд
+28
-1
+27
Ответ Azamat Abdukadyroff
У Начо и Дани есть все шансы побить этот рекорд
Модрич же виде тоже остаётся
+16
0
+16
Карвахаль, кстати, ещё относительно не старый (32 года). В теории у него есть ещё 3-4 сезона, чтобы стать 7-кратным. Вполне верится, что нынешний Реал в течение этого времени 1 ЛЧ точно зацепит.
+17
-1
+16
Ответ Azamat Abdukadyroff
У Начо и Дани есть все шансы побить этот рекорд
Начо тоже уходит вроде, только у Дани есть шанс
+13
0
+13
Барселона - 5 ЛЧ
ПСЖ - Париж
+15
-5
+10
92 минута финала ЛЧ 2014 года. Кто-нибудь тогда мог подумать даже, что через 10 лет у Реала будут легенды с 6 ЛЧ, которые смогут догнать Хенто, Ди Стефано…? И может еще обогнать…
+7
0
+7
Ответ Xabi Alonso78
Барселона - 5 ЛЧ ПСЖ - Париж
В принципе, какой клуб не приводи в пример, кроме Милана, у всех кубков меньше, чем у игроков Мадрида🥱
+8
-1
+7
Ригоберка, Кверти что с вашими лицами?
+8
-2
+6
Будет весело, если в следующем году Модрич в 39 возьмёт 7й титул
+5
-1
+4
В пантеоне великих!
+6
-3
+3
что здесь делает Мальдини?))))
+3
0
+3
Кроос,Модрич,Начо,Карвахаль > 150 летняя история барсы
))
+6
-3
+3
Связка Модрич и Кроос просто другой уровень в сравнении с Хави и Иньестой
+6
-3
+3
Ответ Дима
Ригоберка, Кверти что с вашими лицами?
Квертя пытается вспомнить когда его любимый клуб последний раз играл в полуфинале ЛЧ
+4
-1
+3
Мальдини и Мадрид)
+2
0
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Ответ SergioRamos92
Квертя пытается вспомнить когда его любимый клуб последний раз играл в полуфинале ЛЧ
как же тяжело ему уже 9 лет.
позорные вылеты бчк, 6 титулов Реала )
+3
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Ответ Proper Chels
Десятками лет Реал опережал ближайших преследователей на 3-4 чашки(при условии что первые 5 ЛЧ - были турниры водокачки). А тут вдруг за последние 10 лет они увеличили отрыв на 8 трофеев, при этом ни разу не доминируя по ходу сезона по игре?) Ага, все поверили. Так не бывает в спорте. Взаимодействие Реала с судьями должно быть тщательно расследовано. От Баварии/Лейпцига этого сезона, до Рамоса/Роналду в прошлом. Если Иньеста/Хави/Бускетс, которые объектно на голову сильнее были Крооса и Модрича, что ни раз доказывали в очных матчах не смогли взять столько чашек, то проект тем более не мог этого сделать без вмешательства извне.
эти трое превосходят Крооса и Модрича только актерском мастерстве
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Начо - олицетворение Реала. Клуб считается королевским, но по сути это рабоче-крестьянская команда, команда блестящих ремесленников, а не творцов.
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Ответ koshaus
А у Милана что, больше кубков ЛЧ чем у Реала? Реал - 15 Милан - 7, последний в 2007. Ты о чем вообще?
Серьезно? спасибо, что просветил

P.S. перечитай новость, потом комментарий, на который я ответила, и затем комментарий на который ответил ты.

Возможно поймешь о чем я🥱
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Ответ Joe Black
Мальдини и Мадрид)
Папа Карло объединяет)
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Ответ Proper Chels
Да, и поэтому сливочные проигрывали центр поля в 9/10 матчей против Барсы с той полузащитой)
что не мешало им выигрывать матчи и выиграть больше ЛЧ чем судейская барса) Контроль центра поля, владение мячом, xG - не мерило победы
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Два воспитанника до мозга костей Мадридиста! И две легенды Мадрида! Вот это взрыв мозга! Браво Реал! Браво Перес!
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Ответ Вальдано
Поздравит хлопцев Авейру или нет?.. Нет..
Нет)
Ибо теперь не скажешь что Хенто не считается ибо у него КЕЧ.
У Крооса, Модрича, Начо, Карвахаля настоящие, современные ЛЧ.
Кто то и тут не первый😂
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Ответ S.CLOWN
первая связка решала в финалах ЛЧ/ЧМ и ЧЕ,а связка Кросс и Модрич были в роли статистов в клубе/сборной. да и в целом Кросс и Модрич не попали бы в основу сб Испании 08-14.
Сейчас бы сравнивать праймовую Испанию 08-12 и Хорватию да, при всем уважении Хави и Иньеста не тащили так сборную, как хорват на чм 18-22
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Ответ Dexter Morgan
Не прямо сейчас же.
Прямо сейчас, ты на эмоциях, можешь какую нибудь осчастливить😂
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Ответ Molodoy91
Милан 7 брал
Я не к тому, что совсем никто не брал. Я к тому, что несколько отдельных игроков Реала брали ЛЧ чаще, чем 99% европейских клубов в целом.
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