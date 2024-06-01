МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Сент-Луис Сити»

Теги МЛС Лионель Месси результаты Интер Майами Сент-Луис Сити Футбол

«Интер Майами» примет «Сент-Луис Сити» в матче МЛС.

МЛС

Интер Майами – Сент-Луис Сити
Дата проведения
2 июня, 02.30, «Chase Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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6 комментариев
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Месси выбрал лучшее для своей семьи и своей пенсии - удобная и комфортная жизнь, переполненные трибуны со звездами чтобы на тебя посмотреть, можно играть на расслабоне и все равно будешь топом т.к. лига не слишком сильная для него, рядом выписанные друзья по Барсе, штат и почти вся команда - испаноязычные, денег в разы меньше чем предлагали арабы, но комфорт семьи важнее.

Удачи и победы!

PS: а другой где то в жарких песках за огромную личку тронулся умом уже.. психует, плачет, кидается на судей, засовывает шарфы в трусы, хватается за пах, "изображает" мастурбацию и т.д....
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За Интер 🤘🤘🙏🙏
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Интер Майами победы и удачи!
Лео Месси 🐐🇦🇷 отметиться в этом матче результативными действиями!
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Что у Пенальтеськой подтанцовки получается лучше всего, даже лучше абсурдных комментов - это то, как они кидаются минусовать каждое слово, не согласное с их концепцией. Ребятки, вы так талантливо минусуете. Все остальное в жизни неудачников получается хуже.
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