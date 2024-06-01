МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Сент-Луис Сити»
«Интер Майами» примет «Сент-Луис Сити» в матче МЛС.
МЛС
- Дата проведения
- 2 июня, 02.30, «Chase Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Интер Майами» примет «Сент-Луис Сити» в матче МЛС.
МЛС
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Удачи и победы!
PS: а другой где то в жарких песках за огромную личку тронулся умом уже.. психует, плачет, кидается на судей, засовывает шарфы в трусы, хватается за пах, "изображает" мастурбацию и т.д....
Лео Месси 🐐🇦🇷 отметиться в этом матче результативными действиями!