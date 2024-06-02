Джокович 39-й раз выиграл пятисетовик

Первая ракетка мира в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл со счетом 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0.

Серб 39-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 39:11.

Больше пятисетовых побед в истории только у – 42.

В 1/8 финала « » Джокович встретится с .