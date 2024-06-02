Джокович 39-й раз выиграл пятисетовик

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Илие Настасе Франсиско Серундоло Лоренцо Музетти Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0.

Серб 39-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 39:11.

Больше пятисетовых побед в истории только у Илие Настасе – 42.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джокович встретится с Франсиско Серундоло.

7 комментариев
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А толку, что у Настасе больше побед (да и то, не на много)
При 42 победах у него 23 поражения. 64,6% побед, №58 в этом рейтинге.
У Новака 78% побед (39-11)
Почувствуйте разницу. И ещё не вечер.
Айде Nо1е, айде!
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Баранка в 5 сете. Аха-ха. Троллинг высший уровень.
Ну, Император, ну отжёг=).
+3
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Император в первых трёх сетах отнял у Музетти ноги, а в последних двух забрал душу. Ну а если серьезно, то величайший перед матчем просто узнал про рекорд Настасе и решил убить сразу двух зайцев - приблизиться к очередному своему же вечному рекорду и хорошечно потренироваться перед битвой со Зверевым в 1/2.
+3
-1
+2
Джокович вернулся в этот сезон, все кто его отправлял на пенсию, пересмотрите этот матч. Он измотал молодого, все соки из него выжал. Прекрасный матч, давно так не наслаждался. А баранка в 5м сете это классика😁 И у него еще есть силы на послематчевое интервью в 5 часов утра…
Вобщем Лоренцо подготовил Новака к титулу!💪🏆
+3
-2
+1
Если вынести за скобки 3-й сет, где Новак в довольно привычной манере бросил играть после обидно проигранного второго, то он на задней линии уничтожал Музетти почти весь матч.

Итальянец постоянно был в защите или бил с углов почти в каждом розыгрыше. Однако ...сколько раз Джокович отдавал выигрышные очки - наверно раз 12-13 было такое, что он не мог взять очко после смэша. А еще были и другие такие ошибки.

То есть, фундаментально - подача, приема, игра на задней - все было очень даже хорошо. Но вот с заверешнием - беда просто.

Именно из-за этого матч, который должен был закончиться со счетом 7-5, 6-3, 6-4 перерос в 5-сетовик и самый поздний в истории турнира.
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Ответ modelist
Джокович вернулся в этот сезон, все кто его отправлял на пенсию, пересмотрите этот матч. Он измотал молодого, все соки из него выжал. Прекрасный матч, давно так не наслаждался. А баранка в 5м сете это классика😁 И у него еще есть силы на послематчевое интервью в 5 часов утра… Вобщем Лоренцо подготовил Новака к титулу!💪🏆
Я смотрел матч, и не покидала одна мысль: на ОИ Во3))
С победой!
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