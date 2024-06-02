Джокович 39-й раз выиграл пятисетовик
Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0.
Серб 39-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 39:11.
Больше пятисетовых побед в истории только у Илие Настасе – 42.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джокович встретится с Франсиско Серундоло.
При 42 победах у него 23 поражения. 64,6% побед, №58 в этом рейтинге.
У Новака 78% побед (39-11)
Почувствуйте разницу. И ещё не вечер.
Айде Nо1е, айде!
Ну, Император, ну отжёг=).
Вобщем Лоренцо подготовил Новака к титулу!💪🏆
Итальянец постоянно был в защите или бил с углов почти в каждом розыгрыше. Однако ...сколько раз Джокович отдавал выигрышные очки - наверно раз 12-13 было такое, что он не мог взять очко после смэша. А еще были и другие такие ошибки.
То есть, фундаментально - подача, приема, игра на задней - все было очень даже хорошо. Но вот с заверешнием - беда просто.
Именно из-за этого матч, который должен был закончиться со счетом 7-5, 6-3, 6-4 перерос в 5-сетовик и самый поздний в истории турнира.
С победой!