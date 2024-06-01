Лига чемпионов. Финал. «Реал» против дортмундской «Боруссии». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Окко.
Лига чемпионов
Финал
- Дата проведения
- 1 июня, 22.00, «Уэмбли»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Очень хочется увидеть матч за суперкубок европы между пятыми командами своих лиг
Лука Модрич покинул «Тоттенхэм» в 27 лет с 0 выигранными трофеями. Сейчас в это сложно поверить, но в 2012-м Лука был признан худшим трансфером в Ла Лиге. А теперь ему 38, и он является одним из самых титулованных игроков «Реала» с 25 трофеями. При этом выиграв ЗМ в 2018! А победа в финале ЛЧ сделает его самым титулованным игроком Мадрида (на равне с Начо)
🇭🇷👑В жизни никогда не поздно. Вам нужно всего лишь оказаться в нужном месте в нужное время с нужными людьми
Продолжай)
Если хочешь найти то конечно всегда есть где докопатся