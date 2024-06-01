Лига чемпионов. Финал. «Реал» против дортмундской «Боруссии». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА результаты онлайны Футбол

«Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

Лига чемпионов

Финал

Боруссия Д Германия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
1 июня, 22.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги чемпионов

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За Дортмунд!
Очень хочется увидеть матч за суперкубок европы между пятыми командами своих лиг
+34
-13
+21
В последние годы прям огненных финалов не было. Хочется увидеть что-то великое наконец и в главном матче сезона.
+12
-2
+10
Давайте посочувствуем риго, ему пришлось в этом году купить 4 футболки
+16
-7
+9
Победы Мадридскому Реалу!
+13
-7
+6
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ригоберсонг, Игорь Комов, Футбол_это_жизнь, Кристина и прочие с детство за Борусию
+8
-3
+5
За шмелей! За Ройса!
+15
-11
+4
Ответ rigobersong
Натуралы за BVB⚫🟡
Ты впервые за Реал, получается?
+5
-2
+3
Что это, если не «история рыцаря»...

Лука Модрич покинул «Тоттенхэм» в 27 лет с 0 выигранными трофеями. Сейчас в это сложно поверить, но в 2012-м Лука был признан худшим трансфером в Ла Лиге. А теперь ему 38, и он является одним из самых титулованных игроков «Реала» с 25 трофеями. При этом выиграв ЗМ в 2018! А победа в финале ЛЧ сделает его самым титулованным игроком Мадрида (на равне с Начо)

🇭🇷👑В жизни никогда не поздно. Вам нужно всего лишь оказаться в нужном месте в нужное время с нужными людьми
+4
-1
+3
Если матч будет идти 85 минут и Боруссия первой не забьет , то есть у них шансы против Реала)))
+3
-1
+2
Что за шиза по Ройсу? Ничем не хуже и не лучше условного Стерлинга. Уходит из клуба? Вау, никогда такого не было) Забавно это всё
+10
-8
+2
Понятно же, что вся страна будет смотреть стыковые матчи с Химками, Арсеналом, Пари и Уралом!
+2
0
+2
Удачи обоим командам, за красивую игру и без скандалов...
+3
-1
+2
Хоть и за Дортмунд, но думается Реал еще больше отрвется от всех в победах
+2
0
+2
Пусть победит сильнейший и красивый футбол
+3
-1
+2
Удачи Дортмунду. Хотелось бы и счастливого папу Карло увидеть но не в этот раз.
+3
-1
+2
За справедливое судейство в первую очередь. Поэтому, шмели 🐝 вперед !
+3
-2
+1
Ригоберу придется за Реал болеть,а то случае победы Боруссии,Айнтрахт попадет в Лч
+1
0
+1
Конечно, желаю удачи Дортмунду. Конечно, победит Мадрид.
+6
-5
+1
с детства за красивый футбол!
+1
0
+1
Надеюсь на такую игру, как последний финал ЧМ. Так хочется увидеть божественный футбол!)
+2
-1
+1
Только Реал, только отец Анчи!!!
+10
-9
+1
Ответ Melnikov1968
Только Реал, только отец Анчи!!!
Повезло тебе с папой
+3
-3
0
Ответ cZeiss
Сектанты будут искать под кроватью игроков Барселоны , ведь не болеть за судейский проект в финале , это явно признак , того что ты болеешь за Барселону. За Боруссию, за справедливость в футболе. Без скандалов добрались до финала.
Хорошо горишь 🤡
Продолжай)
0
0
0
Ответ cZeiss
Человек не понимает, что кому то может быть неприятно, поддерживать клуб , даже как то сопереживать , который выигрывает за счёт судьей
Где? Вот где это было? С МС? Где конкретно, можно писать про автобус во 2 игре, но общий счёт 4-4, где судьи, а это самая сильная команда, с Баварией? Где опять? Полная доминация во 2 матче, и свисток при переиграных 5 мин при счёте 2-1.
Если хочешь найти то конечно всегда есть где докопатся
0
0
0
Ответ Football_legend
Потому что у Ройса сложная судьба, футбол был к нему жесток, обидные поражения и травмы. Когда как Реалу - наоборот везло где только можно.
Да травма перед победным ЧМ это драма, но прошлый год это лютый позор, ни чего не имею против Ройса (уважаю и всё такое), я про вдруг появившихся с детства даже не за Дортмунд, а именно за Ройса, не люблю персофанство
0
0
0
Ответ Alexshara
Реалу победы!!! Столько вдруг стало персональных болел М Ройса, который заслуживает уважения за карьеру, но почему вдруг вот Кубок вот вот этот ему нужен,а более крутому Т Кроссу (да у него есть) не нужен, так то Ройс в прошлом году упустил чемпионство (опять, который раз) и не было такого ажиотажа Ладно когда всякие недостойны местные фрики типо риго топят хоть за кого главное против Реала, но для нейтральных болельщиков откуда такой перекос то, чисто за андердога, ок болейте, но победит Реал (99℅)
Потому что у Ройса сложная судьба, футбол был к нему жесток, обидные поражения и травмы. Когда как Реалу - наоборот везло где только можно.
+1
-1
0
Ответ Hi Hi
Реал в этом сезоне уже деклассировал ман сити и баварию, боруссия по сравнению с ними это груша для битья
ты видимо не очень понимаешь значение этого слова,я про деклассировать))
+1
-1
0
Ответ Mister999
Ригоберсонг, Игорь Комов, Футбол_это_жизнь, Кристина и прочие с детство за Борусию
Прям лига клоунов
+1
-1
0
Этот день настал! Вперёд Мадрид!
+3
-3
0
За Дортмунд, за Марко Ройса!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий