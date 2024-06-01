Лига чемпионов. Финал. «Реал» против дортмундской «Боруссии». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

Лига чемпионов

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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