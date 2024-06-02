«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории. Команда еще не выигрывала трофей

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории.

«Пантерс» обыграли «Рейнджерс» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче).

Ранее южане доходили до финала в 1996 году (уступили «Колорадо» со счетом 0-4) и 2023-м (уступили «Вегасу» – 1-4).

В этом году соперником «Флориды» будет победитель серии «Даллас» – «Эдмонтон» (2-3 после пяти игр).

В составе «Пантерс» за трофей поборются три россиянина – вратарь , защитник и форвард .