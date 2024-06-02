«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории. Команда еще не выигрывала трофей

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Билл Зито Хоккей

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории.

«Пантерс» обыграли «Рейнджерс» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче). 

Ранее южане доходили до финала в 1996 году (уступили «Колорадо» со счетом 0-4) и 2023-м (уступили «Вегасу» – 1-4). 

В этом году соперником «Флориды» будет победитель серии «Даллас» – «Эдмонтон» (2-3 после пяти игр). 

В составе «Пантерс» за трофей поборются три россиянина – вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко

25 комментариев
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Столько конечно хайпа было в адрес Рейнджерс, они безусловно молодцы в этом сезоне, но не хватает им таких игроков как Ткачак, а тот в свою очередь вывел Пантер в другую вселенную, как следствие 2 финал подряд. В этом сезоне безусловно в несколько раз увереннее и размеренно. Столько характера показывают и прессинга, просто космос, и это при таком галантном капитане Баркове. А у NYR наоборот, дуболом Труба, который много остроты добавляет, а команде не хватает духа и борьбы. Тарасенко красава, вбил гвоздь в крышку последний наконец то, в самый нужный момент. Посмотрим что в финале будет, выдержат ли скорость Эдмонтона/Далласа и смогут ли их запрессовать и задавить, т.к по ощущениям, если брать Эдмонтон, те просто могут на скорости переигрывать и не давать себя зажимать. Удачи Бобу и ко! Пора за кубком. В этот раз еще и здоровье довезли до финала, помимо всех скиллов, есть все шансы. В прошлый раз слишком сложный был доход до финала. Но на 20% за Эдмонтон тоже буду немного топить, если пройдут)
p.s Шестеркина жалко, мвп серии.
+25
-6
+19
То что делает Барков на обеих сторонах площадки не делал ни кто со времен Дацюка, Лучший классический центр современности.
+17
-3
+14
Просто лучшая команда на сегодняшний день со своим кипером. В этом сезоне кубок от них никуда не денется
+11
-3
+8
Ответ woobzor
Столько конечно хайпа было в адрес Рейнджерс, они безусловно молодцы в этом сезоне, но не хватает им таких игроков как Ткачак, а тот в свою очередь вывел Пантер в другую вселенную, как следствие 2 финал подряд. В этом сезоне безусловно в несколько раз увереннее и размеренно. Столько характера показывают и прессинга, просто космос, и это при таком галантном капитане Баркове. А у NYR наоборот, дуболом Труба, который много остроты добавляет, а команде не хватает духа и борьбы. Тарасенко красава, вбил гвоздь в крышку последний наконец то, в самый нужный момент. Посмотрим что в финале будет, выдержат ли скорость Эдмонтона/Далласа и смогут ли их запрессовать и задавить, т.к по ощущениям, если брать Эдмонтон, те просто могут на скорости переигрывать и не давать себя зажимать. Удачи Бобу и ко! Пора за кубком. В этот раз еще и здоровье довезли до финала, помимо всех скиллов, есть все шансы. В прошлый раз слишком сложный был доход до финала. Но на 20% за Эдмонтон тоже буду немного топить, если пройдут) p.s Шестеркина жалко, мвп серии.
У Эдмонтона Игоря нет. Там дырявый кипер. Скорость - это конечно хорошо, но без кипера и защиты очень трудно будет.
+8
-2
+6
Флорида и в прошлом году была лучшей, но травмы. Оставшиеся в розыгрыше команды не выглядят такими же цельными в своём стиле как пантеры. Лидеры Фло дополняют друг друга, молодые подтягиваются и играют лучше ожиданий, Бобровский тащит, защита адаптируется и закрывает лидеров и скрадывает сильные стороны соперников.
+2
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+2
Ответ woobzor
Столько конечно хайпа было в адрес Рейнджерс, они безусловно молодцы в этом сезоне, но не хватает им таких игроков как Ткачак, а тот в свою очередь вывел Пантер в другую вселенную, как следствие 2 финал подряд. В этом сезоне безусловно в несколько раз увереннее и размеренно. Столько характера показывают и прессинга, просто космос, и это при таком галантном капитане Баркове. А у NYR наоборот, дуболом Труба, который много остроты добавляет, а команде не хватает духа и борьбы. Тарасенко красава, вбил гвоздь в крышку последний наконец то, в самый нужный момент. Посмотрим что в финале будет, выдержат ли скорость Эдмонтона/Далласа и смогут ли их запрессовать и задавить, т.к по ощущениям, если брать Эдмонтон, те просто могут на скорости переигрывать и не давать себя зажимать. Удачи Бобу и ко! Пора за кубком. В этот раз еще и здоровье довезли до финала, помимо всех скиллов, есть все шансы. В прошлый раз слишком сложный был доход до финала. Но на 20% за Эдмонтон тоже буду немного топить, если пройдут) p.s Шестеркина жалко, мвп серии.
Даллас предпочтительнее, мое мнение, с Эдмонтоном будет тяжелее.
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Ответ woobzor
Столько конечно хайпа было в адрес Рейнджерс, они безусловно молодцы в этом сезоне, но не хватает им таких игроков как Ткачак, а тот в свою очередь вывел Пантер в другую вселенную, как следствие 2 финал подряд. В этом сезоне безусловно в несколько раз увереннее и размеренно. Столько характера показывают и прессинга, просто космос, и это при таком галантном капитане Баркове. А у NYR наоборот, дуболом Труба, который много остроты добавляет, а команде не хватает духа и борьбы. Тарасенко красава, вбил гвоздь в крышку последний наконец то, в самый нужный момент. Посмотрим что в финале будет, выдержат ли скорость Эдмонтона/Далласа и смогут ли их запрессовать и задавить, т.к по ощущениям, если брать Эдмонтон, те просто могут на скорости переигрывать и не давать себя зажимать. Удачи Бобу и ко! Пора за кубком. В этот раз еще и здоровье довезли до финала, помимо всех скиллов, есть все шансы. В прошлый раз слишком сложный был доход до финала. Но на 20% за Эдмонтон тоже буду немного топить, если пройдут) p.s Шестеркина жалко, мвп серии.
Странно что не упомянул Форслинга, из оставшихся команд у пантер лучшая оборона, нынче на одном фоксе не уедешь )
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вязкая, тяжелопроходимая команда эта флорида... думаю, в этом году кубок их
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Кот Шрёдингера эти пантеры,в какой-то мультивсленной у них Кубок по-любому
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У Пола Мориса 4 финал получается?
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Самое время брать быка за рога.
Этот шанс может оказаться последним.
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Если будут играть с Эдмонтона - желаю победы. Если с Далласом... для меня выбирать будет тяжело. Звёзды нравятся, да и у Логана Станковена словацкое происхождение (Логан подтвердил, даже в контакте с родственником со Словакии, кстати, тоже хоккеистом). 🙂
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Ответ woobzor
Столько конечно хайпа было в адрес Рейнджерс, они безусловно молодцы в этом сезоне, но не хватает им таких игроков как Ткачак, а тот в свою очередь вывел Пантер в другую вселенную, как следствие 2 финал подряд. В этом сезоне безусловно в несколько раз увереннее и размеренно. Столько характера показывают и прессинга, просто космос, и это при таком галантном капитане Баркове. А у NYR наоборот, дуболом Труба, который много остроты добавляет, а команде не хватает духа и борьбы. Тарасенко красава, вбил гвоздь в крышку последний наконец то, в самый нужный момент. Посмотрим что в финале будет, выдержат ли скорость Эдмонтона/Далласа и смогут ли их запрессовать и задавить, т.к по ощущениям, если брать Эдмонтон, те просто могут на скорости переигрывать и не давать себя зажимать. Удачи Бобу и ко! Пора за кубком. В этот раз еще и здоровье довезли до финала, помимо всех скиллов, есть все шансы. В прошлый раз слишком сложный был доход до финала. Но на 20% за Эдмонтон тоже буду немного топить, если пройдут) p.s Шестеркина жалко, мвп серии.
Пантеры видятся более системной командой чем нефтяники
Драйзайтль с Макдэвидом конечно чудо дивное, но против такой Флориды...посмотрим
Да и Даллас пока ещё никуда не делся
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Ответ woobzor
Столько конечно хайпа было в адрес Рейнджерс, они безусловно молодцы в этом сезоне, но не хватает им таких игроков как Ткачак, а тот в свою очередь вывел Пантер в другую вселенную, как следствие 2 финал подряд. В этом сезоне безусловно в несколько раз увереннее и размеренно. Столько характера показывают и прессинга, просто космос, и это при таком галантном капитане Баркове. А у NYR наоборот, дуболом Труба, который много остроты добавляет, а команде не хватает духа и борьбы. Тарасенко красава, вбил гвоздь в крышку последний наконец то, в самый нужный момент. Посмотрим что в финале будет, выдержат ли скорость Эдмонтона/Далласа и смогут ли их запрессовать и задавить, т.к по ощущениям, если брать Эдмонтон, те просто могут на скорости переигрывать и не давать себя зажимать. Удачи Бобу и ко! Пора за кубком. В этот раз еще и здоровье довезли до финала, помимо всех скиллов, есть все шансы. В прошлый раз слишком сложный был доход до финала. Но на 20% за Эдмонтон тоже буду немного топить, если пройдут) p.s Шестеркина жалко, мвп серии.
Если и был хайп по Рейнджерс, то они полностью его оправдали. Команда показала максимально возможный для себя результат.
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Ответ Randers
У Эдмонтона Игоря нет. Там дырявый кипер. Скорость - это конечно хорошо, но без кипера и защиты очень трудно будет.
У них есть нападение мегашикарное
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Ответ K0run
У Пола Мориса 4 финал получается?
Третий. Один с Каролиной (2002 год) и два с Флоридой (2023, 2024).
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