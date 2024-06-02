Бивол нокаутировал Зинада в шестом раунде и защитил пояса WBA и IBO

Теги Дмитрий Бивол бокс Вечер бокса Эр-Рияд Бивол - Зинад Бокс/MMA/UFC

1 июня в Эр-Рияде на вечере бокса прошел бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Маликом Зинадом.

Бивол победил техническим нокаутом в шестом раунде.

В этом поединке Зинад заменил травмированного Артура Бетербиева.

Бивол защитил пояса WBA Super и IBO. Его рекорд 23-0.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Уайлдер против Чжилея, Бивол – Зинад

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16 комментариев
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Отличный нокаут. Красиво сработал Дмитрий, хотя казалось, что рост и мощь соперника доставляют ему проблемы.
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Как же бесил Зинад в бою,своими ехидными поступками, и как же я злорадствую что нахлобучил его Дима
Ну ладно, под конец Зинад как мужчина проявил себя 👍
С победой нас
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Кто-то тут утверждал, что Зинад нокаутирует Дмитрия. Скриньте, говорит...
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наглый бессараб справедливо в будку наполучал
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Ливиец занимался весь бой какой-то фигней. Решил влезть к Биволу в голову, а сам пропускал по одной серии за раунд, как минимум. И финальное избиение не случилось бы, если бы руки не опустил и не продолжил балаболить.
Дмитрий на классе, но бой, как мне показалось, вышел проходным, соперник вместо бокса что-то другое пытался показать.
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Молодец! Уверенная победа была нужна! Кто то перед абсолютом травмы лечит, а Дмитрий уверенно претендента разбирает!
Ждем бой с Артуром! Болеем за Диму!!!
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Первая досрочка с 2018 года
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Красиво Дима разобрал! Но и сам наполучал тоже неплохо!
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Неплохой спарринг.. Теперь ждем 12 октября... За первого абсолюта с 4 поясами а 175 фунтах
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Больше 4 месяцев на подготовку чтобы Артур и мениск залатал и подготовился нормально
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Ответ Первый глор Кливленда
Отличный нокаут. Красиво сработал Дмитрий, хотя казалось, что рост и мощь соперника доставляют ему проблемы.
Ну зурдо Рамирес гораздо мощнее выглядел так что вряд ли ноунейм зинад мог доставить неудобства.. Скорее то что готовился к бтр а тут ноунейма дали
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Ответ Odcarik7689
Неплохой спарринг.. Теперь ждем 12 октября... За первого абсолюта с 4 поясами а 175 фунтах
С 5-ю поясами, вообще-то! У Димы еще IBO!
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