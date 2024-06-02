Бивол нокаутировал Зинада в шестом раунде и защитил пояса WBA и IBO
1 июня в Эр-Рияде на вечере бокса прошел бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Маликом Зинадом.
Бивол победил техническим нокаутом в шестом раунде.
В этом поединке Зинад заменил травмированного Артура Бетербиева.
Бивол защитил пояса WBA Super и IBO. Его рекорд 23-0.
Вечер бокса в Эр-Рияде: Уайлдер против Чжилея, Бивол – Зинад
Ну ладно, под конец Зинад как мужчина проявил себя 👍
С победой нас
Дмитрий на классе, но бой, как мне показалось, вышел проходным, соперник вместо бокса что-то другое пытался показать.
Ждем бой с Артуром! Болеем за Диму!!!