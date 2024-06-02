Бивол нокаутировал Зинада в шестом раунде и защитил пояса WBA и IBO

1 июня в Эр-Рияде на вечере бокса прошел бой в полутяжелом весе между и Маликом Зинадом.

Бивол победил техническим нокаутом в шестом раунде.

В этом поединке Зинад заменил травмированного Артура Бетербиева.

Бивол защитил пояса WBA Super и IBO. Его рекорд 23-0.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Уайлдер против Чжилея, Бивол – Зинад