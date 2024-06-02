Махачев выиграл 14-й бой в UFC подряд. По этому показателю он превзошел Хабиба

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между и Дастином Порье. Ислам победил удушающим приемом в пятом раунде.

Для Махачева это 14-я победа подряд. Он не проигрывает в UFC с 2015 года.

Последнее и единственное поражение Махачева случилось в октябре-2015 от Адриану Мартинса нокаутом в первом раунде.

Махачев превзошел Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру на серии из 13 побед.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

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