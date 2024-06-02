Махачев выиграл 14-й бой в UFC подряд. По этому показателю он превзошел Хабиба

Теги UFC MMA Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Ислам победил удушающим приемом в пятом раунде.

Для Махачева это 14-я победа подряд. Он не проигрывает в UFC с 2015 года.

Последнее и единственное поражение Махачева случилось в октябре-2015 от Адриану Мартинса нокаутом в первом раунде.

Махачев превзошел Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру на серии из 13 побед.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

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51 комментарий
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Порье конечно очень крут был, но несправедливо мало внимания ударке Махачева. Очень яркие бои показывает
+36
-1
+35
Когда выходил Хабиб, даже сомнения не было, что он победит. Просто веяло победой, еще перед боем. У Махачева такого нет все равно. Ислам лютый ТОП, конечно, но не доминатор абсолютный, как был Хабиб. В этом разница у них.
+31
-3
+28
Жалко Порье красавец так то
+18
-3
+15
Ответ Роман Г.
Когда выходил Хабиб, даже сомнения не было, что он победит. Просто веяло победой, еще перед боем. У Махачева такого нет все равно. Ислам лютый ТОП, конечно, но не доминатор абсолютный, как был Хабиб. В этом разница у них.
Хабиба даже когда щас видишь- страшно))))
+16
-1
+15
Бедная дочка Порье, расплакалась малышка на речи отца
+14
-1
+13
Как вспомню бои Хабиба, то спокойно становится. Чел каждую секунду шёл вперёд, переводил и уже не отпускал, а дальше сплошное доминирование. Бои Ислама же один валидол. В борьбе Ислам даже близко не так властвует, как Хабиб. У них даже достаточно разные подходы : Хабиб избивал в партере и его оппоненты уже были все в крови, то Ислам почти не бьет в борьбе , а пытается удострочить и если не получается, то за весь раунд он не наносит почти урона в борьбе, в стойке Ислам сильно лучше, но любой перекрёстный огонь опасен и так было уже в поздних раундах с Волком и сейчас, когда рассечение чуть все не испортило, хотя в том моменте даже не был Ислам потрясен, а у Хабиба за все бои даже крови не было.
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+12
Как же он перевернул Порье через ногу. Это было просто мастер класс. Но слишком много урона Махачеву нанес Даймонд
+9
-2
+7
Показал характер, молодец, мог и в нокаут улететь
+9
-3
+6
Ответ АланСмити
Как вспомню бои Хабиба, то спокойно становится. Чел каждую секунду шёл вперёд, переводил и уже не отпускал, а дальше сплошное доминирование. Бои Ислама же один валидол. В борьбе Ислам даже близко не так властвует, как Хабиб. У них даже достаточно разные подходы : Хабиб избивал в партере и его оппоненты уже были все в крови, то Ислам почти не бьет в борьбе , а пытается удострочить и если не получается, то за весь раунд он не наносит почти урона в борьбе, в стойке Ислам сильно лучше, но любой перекрёстный огонь опасен и так было уже в поздних раундах с Волком и сейчас, когда рассечение чуть все не испортило, хотя в том моменте даже не был Ислам потрясен, а у Хабиба за все бои даже крови не было.
Так Хабиб не Ислам , хватит их уже сравнивать.
Общего у них только то что они оба из Дагестана и тренировались по одной методологии .На стиль бойца влияет миллион факторов , в том числе анатомические различия , функциональные , скоростно-силовые , да даже характер . Ислам другой человек .
Сейчас отличный бой провел . Людям замылило глаза его сечка , но по большому счету кроме нее и серии по корпусу в клинче , Порье , будучи супербоксером в весовой на своей же дистанции отхватил по полной программе . Если вы фанат Порье , то с натягом можно было бы к 5 раунду отдать ему один раунд , а так , считаю , что Ислам каждый раунд выиграл , просто некоторые увереннее .
Ну и красота с выходом на удушку , давненько такого в боях не видно было , в плане микса борьбы в стойке к грепплингу и к удушающему .
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Это было жестко
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+4
Ответ Alex777
Жалко Порье красавец так то
вообще ни о чём, кроме выходов из тейк даунов, то ли постарел, то ли не в форме, удары с дистанции вообще не опасные, на отвали отмашки
+6
-2
+4
Ответ Гуру Ёптыть
Порье красава, без борьбы они никто.
Проблемы с логикой, почему не смотрите только бокс, сем вам мешает ММА?
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0
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Ответ Born is the King
Если бы не перевёл через мелньницу ноги, то Порье мог бы уронить Махачева.
если бы если бы, оговорок мнооо
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Просто лучший Ислам ☪️
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Порье сам не верил в свои шансы до боя. Видно было как он приободрился, когда понял, что способен навязать конкуренцию Исламу. Радостный вид после поражения это подчеркивает. Походу, ждал повторения поединка с Хабибом
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Ответ Крыс Пол
Только вот Хабиб доминировал и не заливал своей кровью октагон.
Когда уже нет к чему придраться, пошли сравнения "а вот Хабиб был так"..)
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Ответ космонавт на дереве
один судья 2 раунда отдал Порье, у двоих других 3-1 в пользу Ислама
Я почему был уверен что кто то из судей а может и два могут поставить 2:2 по руандам и все решится в пятом . как говорится решил все один момент. Кто знает кто рацед бы забрал без этого. Махачев конечно круто с ногой фронт провернул.
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Ответ Евгений Лаптев
Ислама с победой, Дастину только уважение, бился достойно чемпиона.
Хейтерам Хабиба не удастся спровоцировать людей, у них дружба выше этого , не как у Конора и Лобово которые разругались из-за денег, «судятся»
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Порье очень хорош!
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Хабиб круче всех👍
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Почитав комменты, такое ощущение, что люди смотрели другой бой и пишут, что Порье был супер крут. При всем уважении к Порье, что за 5 раундов он смог сделать, рандомная сечка с локтя и все в принципе)
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Ответ Born is the King
Как же он перевернул Порье через ногу. Это было просто мастер класс. Но слишком много урона Махачеву нанес Даймонд
Ну заслужил Порье хотя бы немного потрепать Махачева. Гол престижа в каком-то смысле.
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Ответ Juventini
Я был уверен сначала боя, что Ислам захочет гильотиной выиграть , как и обещал,так и сделал
Это не гильотина , а д’арс
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Ответ mc-manaman
А Хабиб не все бои разве в ufc провел?
Конечно нет
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Ответ Abu Ibrahim
В ufc
А Хабиб не все бои разве в ufc провел?
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Ответ mc-manaman
Как это так превзошёл? У Хабиба же 29 побед и нет поражений
В ufc
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Ответ Горец Юнайтед
Когда уже нет к чему придраться, пошли сравнения "а вот Хабиб был так"..)
сначала называют Махачева "Хабиб 2.0", а потом "а чего это вы их сравниваете.."
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Ислама с победой, Дастину только уважение, бился достойно чемпиона.
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Ответ АланСмити
Как вспомню бои Хабиба, то спокойно становится. Чел каждую секунду шёл вперёд, переводил и уже не отпускал, а дальше сплошное доминирование. Бои Ислама же один валидол. В борьбе Ислам даже близко не так властвует, как Хабиб. У них даже достаточно разные подходы : Хабиб избивал в партере и его оппоненты уже были все в крови, то Ислам почти не бьет в борьбе , а пытается удострочить и если не получается, то за весь раунд он не наносит почти урона в борьбе, в стойке Ислам сильно лучше, но любой перекрёстный огонь опасен и так было уже в поздних раундах с Волком и сейчас, когда рассечение чуть все не испортило, хотя в том моменте даже не был Ислам потрясен, а у Хабиба за все бои даже крови не было.
0 валидола,он не одеялит и ищет атаку все время.Он доминировал и в ударке и в борьбе.
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Ответ seppblatter@mail.ru
А когда папу били и душили 4,5 раунда, то было норм, не плакала
Играла в Майнкрафт
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