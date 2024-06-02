Махачев выиграл 14-й бой в UFC подряд. По этому показателю он превзошел Хабиба
В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Ислам победил удушающим приемом в пятом раунде.
Для Махачева это 14-я победа подряд. Он не проигрывает в UFC с 2015 года.
Последнее и единственное поражение Махачева случилось в октябре-2015 от Адриану Мартинса нокаутом в первом раунде.
Махачев превзошел Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру на серии из 13 побед.
UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста
«В Дагестане не привыкли к мотоциклистам – мой Harley-Davidson стоит в гараже». Ислам Махачев, которого вы не знали
Общего у них только то что они оба из Дагестана и тренировались по одной методологии .На стиль бойца влияет миллион факторов , в том числе анатомические различия , функциональные , скоростно-силовые , да даже характер . Ислам другой человек .
Сейчас отличный бой провел . Людям замылило глаза его сечка , но по большому счету кроме нее и серии по корпусу в клинче , Порье , будучи супербоксером в весовой на своей же дистанции отхватил по полной программе . Если вы фанат Порье , то с натягом можно было бы к 5 раунду отдать ему один раунд , а так , считаю , что Ислам каждый раунд выиграл , просто некоторые увереннее .
Ну и красота с выходом на удушку , давненько такого в боях не видно было , в плане микса борьбы в стойке к грепплингу и к удушающему .