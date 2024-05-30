Вечер бокса в Эр-Рияде: Уайлдер против Чжилея, Бивол – Зинад

Теги Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей Дмитрий Бивол бокс Филип Хргович Даниэль Дюбуа Вечер бокса Эр-Рияд Малик Зинад Бокс/MMA/UFC

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Деонтеем Уайлдером (43-3-1) и Чжаном Чжилеем (26-2-1).

В соглавном событии Дмитрий Бивол (22-0) встретится с Маликом Зинадом (22-0).

Другие бои турнира:

  • Даниэль Дюбуа (20-2) – Филип Хргович (17-0);
  • Рэй Форд (15-0-1) – Ник Болл (19-0-1);
  • Хамза Шираз (19-0) – Остин Уильямс (16-0);
  • Уилли Хатчинсон (17-1) – Крэйг Ричардс (18-3-1).

Начало турнира – в 21:00 по московскому времени.

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