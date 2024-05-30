Вечер бокса в Эр-Рияде: Уайлдер против Чжилея, Бивол – Зинад
1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Деонтеем Уайлдером (43-3-1) и Чжаном Чжилеем (26-2-1).
В соглавном событии Дмитрий Бивол (22-0) встретится с Маликом Зинадом (22-0).
Другие бои турнира:
- Даниэль Дюбуа (20-2) – Филип Хргович (17-0);
- Рэй Форд (15-0-1) – Ник Болл (19-0-1);
- Хамза Шираз (19-0) – Остин Уильямс (16-0);
- Уилли Хатчинсон (17-1) – Крэйг Ричардс (18-3-1).
Начало турнира – в 21:00 по московскому времени.
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