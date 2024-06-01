Слишкович об алкоголе: «Всего 5 игроков в мире могут за день до игры выпить хоть два литра водки. Это лучшие – например, Роналдиньо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Роналдиньо алкоголь и спорт Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович рассказал, как относится к употреблению игроками алкоголя.

«Бокал пива после игры особо ни на что не влияет. Каждый игрок понимает, когда он может выпить, а когда – нет. В конце концов пиво многое не меняет. Нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал после матча.

Но если футболист выпьет за два дня до игры и ничего не покажет на поле, тогда возникнут проблемы.

В мире есть всего 5 игроков, которые могут себе позволить за день до игры выпить хоть два литра водки. Вы прекрасно знаете, кто это – лучшие футболисты в мире.

Например, Роналдиньо себе позволял такие моменты, но на следующий день был лучшим на поле. Остальные такое себе позволить не могут», – сказал бывший тренер «Спартака».

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61 комментарий
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Мне кажется, я с остальными четырьмя играл на первенство Москвы
+167
0
+167
Я могу литр водки и чеканить! А. Мостовой
+100
-4
+96
смысл пить бокал пива, если пить то хотя бы бокалов 5.
А после 2х литров водки на следующий день, только хоронить могут
+60
-5
+55
Ответ VofkaCSKA
Я могу литр водки и чеканить! А. Мостовой
Чеканить бутылкой водки 💪🏻
+35
-1
+34
Как его могли уволить при таких глубоких знаниях в футболе.
+27
0
+27
Ответ Юрий Фролов
смысл пить бокал пива, если пить то хотя бы бокалов 5. А после 2х литров водки на следующий день, только хоронить могут
Смотря в каком возрасте , в 22 я после большого количества млн выйти на поле и неплохо отыграть , в 30 я два дня с кровати не встану , боюсь что будет дальше , реально хоронить наверное
+22
-2
+20
2 литра водки? Тут лишканул, Слишкович
+15
-1
+14
Ответ Зелёный гопник
Чеканить бутылкой водки 💪🏻
Чеканить рюмкой водки на столе 😁
+14
-1
+13
Ну хз, шотландцы в 92 всей сборной наклюкались и вынесли наших
+12
-1
+11
После 2 литров водки не до футбола хоть кому.
+9
0
+9
Вспомнилась реклама с Аршавиным , где он говорит что не приемлет алкоголь на физическом уровне , и ее интернет версия , с перебивками , где он просит организовать виски чивас))
+10
-1
+9
Ответ Spaten
Мне кажется, я с остальными четырьмя играл на первенство Москвы
И один из этих четырех-я😀
+7
0
+7
Ответ Юрий Кечко
Смотря в каком возрасте , в 22 я после большого количества млн выйти на поле и неплохо отыграть , в 30 я два дня с кровати не встану , боюсь что будет дальше , реально хоронить наверное
Это не возрастной фактор, а, смотря как Вы провели период 22-30 года.)))
+7
-1
+6
Ответ Дмитрий Шиянов
2 литра водки? Тут лишканул, Слишкович
Слишканул
+5
0
+5
И к 30 сдуться
+4
0
+4
Бразил - два литра водки???
+4
0
+4
Это он ещё Горлуковича не видел
+4
0
+4
Думаю в эти топ-5 входит Горлукович.
+6
-2
+4
Что несёт этот лысый?
+4
-1
+3
Мастерство, как известно, не пропьёшь. Помнится в чемпионском "Вердере" игроки роптали на Рехагеля, почему они вынуждены пахать на тренировках, когда Баслер с похмелья опять где-то в углу пинает мячик об стену. На что Рехагель отвечал: "Того из вас, кто будет играть как Баслер, я готов вообще освободить от тренировок".
+3
0
+3
Я так понимаю, теперь мы будем часто видеть комментарии Слишковича?
+3
0
+3
Ответ Циник Петербургский
Знавал я одного пацана ростом примерно 195 и весом немного за 100. Ему двух бутылок водки как раз хватало для того, чтобы "немного развеяться" вечерком. А вот так, чтобы всерьез напиться, ему требовалось больше (да еще и с пивом или портвешком поверх водки). Правда, играл он не в футбол, а в покер :)
Да и не водку пил, а сок. Да и не пацан, а девка
+3
0
+3
Саня Кокорин входит в это число?
+2
0
+2
Ответ Юрий Кечко
Смотря в каком возрасте , в 22 я после большого количества млн выйти на поле и неплохо отыграть , в 30 я два дня с кровати не встану , боюсь что будет дальше , реально хоронить наверное
Ну какое большое количество? Если 2 литра, то на толпу друзей. С которыми завтра же еще и игра часов на 9 утра назначена) но не в одно лицо.
+2
0
+2
С двух литров РОналдиньо увезла бы специальная машина...)
+3
-1
+2
В России каждый второй так может. Удивили. Роналдиньо учился там, где преподавали Кокорин и Мамаев
+2
0
+2
Ответ zho3716
С двух литров РОналдиньо увезла бы специальная машина...)
смотря что они считают водкой ))
+2
0
+2
2 литра, и на следующий день в норме? Это разве что в дешёвом оллинклюзиве турецком, где водку разбавляют в разы. Иначе это надо быть здоровым мужиком весом кг в 150, и употреблять на свежем воздухе под большое количество закуски, потом поспать часов 12, и пару литров холодного айрана...
+2
0
+2
Это ты еще с Горлуковичем не работал
+1
0
+1
Очень бы хотелось услышать имена остальных четверых.
"ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ".
+1
0
+1
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