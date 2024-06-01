Слишкович об алкоголе: «Всего 5 игроков в мире могут за день до игры выпить хоть два литра водки. Это лучшие – например, Роналдиньо»

Владимир Слишкович рассказал, как относится к употреблению игроками алкоголя.

«Бокал пива после игры особо ни на что не влияет. Каждый игрок понимает, когда он может выпить, а когда – нет. В конце концов пиво многое не меняет. Нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал после матча.

Но если футболист выпьет за два дня до игры и ничего не покажет на поле, тогда возникнут проблемы.

В мире есть всего 5 игроков, которые могут себе позволить за день до игры выпить хоть два литра водки. Вы прекрасно знаете, кто это – лучшие футболисты в мире.

Например, себе позволял такие моменты, но на следующий день был лучшим на поле. Остальные такое себе позволить не могут», – сказал бывший тренер « ».