Кубок Стэнли. «Флорида» сыграет с «Рейнджерс» при счете 3-2 в серии финала Востока
«Флорида» примет «Рейнджерс» в шестом матче серии финала Восточной конференции.
Финал Востока
- Дата проведения
- 2 июня, 03.00, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
И такой же Даллас, оборонительный, ещё и импотенты в атаке - кое-как заковыряли аж целую одну шайбу великому Усатому Скиннеру за пять периодов 😁 а пропустили восемь)
Поэтому не-не-не, никаких Нью-Йорков и Далласов, только Эдмонтон и Флорида! Я не хочу смотреть блевотную оборону и импотенцию в атаке хоть с одной из сторон в финале, только красивый атакующий и яркий хоккей)