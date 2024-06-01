Кубок Стэнли. «Флорида» сыграет с «Рейнджерс» при счете 3-2 в серии финала Востока

Теги результаты матчей Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Флорида» примет «Рейнджерс» в шестом матче серии финала Восточной конференции.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Востока

Флорида – Рейнджерс
Дата проведения
2 июня, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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6 комментариев
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Нью-Йорк Рейнджерс: полкоманды дуболомы типа Ремпе и Трубы, вторые полкоманды короли Сан-Хосе и Коламбусов, которые в плей-офф испаряются как Панарины и Зибы всякие.
И такой же Даллас, оборонительный, ещё и импотенты в атаке - кое-как заковыряли аж целую одну шайбу великому Усатому Скиннеру за пять периодов 😁 а пропустили восемь)
Поэтому не-не-не, никаких Нью-Йорков и Далласов, только Эдмонтон и Флорида! Я не хочу смотреть блевотную оборону и импотенцию в атаке хоть с одной из сторон в финале, только красивый атакующий и яркий хоккей)
+5
-2
+3
Флорида примет от Рейнджерс, 3-5 Рейнджерс
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Вангую..финал Панарин- Дадонов)))
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