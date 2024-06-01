Олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с клубом НФЛ «Баффало Биллс»

Олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с клубом НФЛ.

Стивсон подписал трехлетний контракт новичка с « ».

Ожидается, что спортсмен будет играть в линии защиты.

«Мне посчастливилось соревноваться на самом высоком уровне в своем виде спорта, но я с нетерпением жду возможности увидеть, как мои борцовские навыки могут быть использованы в футболе.

Я благодарен тренеру ШонуМакдермотту, генеральному менеджеру Брэндону Бину и «Баффало Биллс» за предоставленную мне возможность», – сказал Стивсон.

Стивсону – 24 года. Он выиграл золото в вольной борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио. В том же году он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE, но был уволен в мае 2024-го.

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