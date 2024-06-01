Олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с клубом НФЛ «Баффало Биллс»

Теги вольная борьба НФЛ сборная США Баффало WWE Гейбл Стивсон Борьба

Олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с клубом НФЛ.

Стивсон подписал трехлетний контракт новичка с «Баффало Биллс».

Ожидается, что спортсмен будет играть в линии защиты.

«Мне посчастливилось соревноваться на самом высоком уровне в своем виде спорта, но я с нетерпением жду возможности увидеть, как мои борцовские навыки могут быть использованы в футболе.

Я благодарен тренеру ШонуМакдермотту, генеральному менеджеру Брэндону Бину и «Баффало Биллс» за предоставленную мне возможность», – сказал Стивсон.

Стивсону – 24 года. Он выиграл золото в вольной борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио. В том же году он подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE, но был уволен в мае 2024-го.

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8 комментариев
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Ну явно в детстве он им занимался (на уровне той же школы) и имеет представление, возможно и неплохо получалось
Интересно у кого больше шансов в НФЛ - у вольников или классиков? Классики массивнее и сильнее, вольники шустрее и проворнее, легче на ногах.
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Ответ Kyle Cumiskey
Я думаю у вольников, однозначно А в каком весе он выиграл?
До 125
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хайп?
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Скорее всего подписали в так называемый training squad клубы nfl так периодически подписывают знаменитых спортсменов - маркетинг
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Всеволод Бобров и в футбол и в хоккей играл на высочайшем уровне. Но, конечно, эпоха была совсем другой.
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Ответ Волька-ибн-Алёша
хайп?
Ну у него больше перспектив чем у Болта в футболе.
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Ответ Вадим Сидоров
Ну явно в детстве он им занимался (на уровне той же школы) и имеет представление, возможно и неплохо получалось Интересно у кого больше шансов в НФЛ - у вольников или классиков? Классики массивнее и сильнее, вольники шустрее и проворнее, легче на ногах.
Я думаю у вольников, однозначно
А в каком весе он выиграл?
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Ответ Вадим Сидоров
Ну явно в детстве он им занимался (на уровне той же школы) и имеет представление, возможно и неплохо получалось Интересно у кого больше шансов в НФЛ - у вольников или классиков? Классики массивнее и сильнее, вольники шустрее и проворнее, легче на ногах.
Согласно nytimes никогда ни на каком уровне не играл has never played football at any level
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