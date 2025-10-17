Тео бросил сырое яйцо в окно Нуньеса, чтобы разбудить партнера по «Аль-Хилалю»

Тео Эрнандес решил пошутить над Дарвином Нуньесом.

Экс-защитник «Милана », ныне выступающий за «Аль-Хилаль », кинул сырое яйцо в окно партнера по команде. Яйцо разбилось во время удара.

Таким способом француз пытался разбудить Дарвина . Весь процесс он снял на видео и выложил в соцсетях, в шутку пожелав доброго утра уругвайцу.