Тео бросил сырое яйцо в окно Нуньеса, чтобы разбудить партнера по «Аль-Хилалю»
Тео Эрнандес решил пошутить над Дарвином Нуньесом.
Экс-защитник «Милана», ныне выступающий за «Аль-Хилаль», кинул сырое яйцо в окно партнера по команде. Яйцо разбилось во время удара.
Таким способом француз пытался разбудить Дарвина. Весь процесс он снял на видео и выложил в соцсетях, в шутку пожелав доброго утра уругвайцу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Тео Эрнандеса
