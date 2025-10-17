Радимов о «Зените»: «Шесть подряд чемпионств при Семаке. Критикующим советую посмотреть, что выиграл «Локомотив» – ничего. Количество воспитанников «Зенита» в РПЛ – более 30!»

Владислав Радимов оценил критику «Зенита» из-за нехватки местных воспитанников.

Замечание такого характера ранее высказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

«Некоторые комментарии просто не могу понять.

Я уже неоднократно это говорил и могу повторить еще раз: при Сергее Семаке «Зенит» завоевал чемпионство шесть раз подряд – счастливы болельщики, в восторге город.

А тем, кто критикует, советую – совсем не трудно посмотреть, что выиграл «Локомотив» – ничего.

И скажу, что за это время десятки пацанов из Петербурга увидели большой футбол, прошли путь от юношей до космической «Газпром Арены», а сейчас успешно выступают в РПЛ. Да, в других клубах тоже.

Кстати, советую обратить внимание на количество воспитанников «Зенита» в РПЛ – более 30! А у «Локомотива » 20 соберем? Лучше, чтобы каждый занимался своим делом», – сказал бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов .