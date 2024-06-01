«Реал» выиграл Лигу чемпионов без поражений – впервые в истории клуба

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Реал» не потерпел ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Боруссию» Дортмунд (2:0) в финале.

В 13 матчах мадридцы одержали 10 побед (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и трижды сыграли вничью.

«Реал» впервые в своей истории завершил кампанию в ЛЧ без поражений.

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69 комментариев
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Каталонские фанаты Марко Ройса негодуют
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Каталонские фанаты Марко Ройса негодуют
🤣🤣🤣 риго пошёл менять футболку
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Поздравляю Ригоберку и ее мужа Вжухова с победой!
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Боруссия выдала шикарный первый тайм, но против Реала этого недостаточно. Против этого Реала ничего не достаточно
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Лучший клуб в истории!!!!!💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
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Короли ЛЧ, тупо хозяева турнира
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Реал в финалах не играет, он их выигрывает)
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Все кто писал ранее про xg уже можете плак-плак-плак
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Куртуа конечно батя. Почти год не играть и как глыба сыграть в финале. И никаких распасовок Анчелотти от него не требует)
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Ответ Black Phoenix
Как и два года назад, несмотря на травму, неоптимальную форму и невроз - Куртуа вытащил несколько верных голевых атак и оставил Реал в игре в первом тайме! Теневой герой матча! А вот кипер дортмундцев в итоге поплыл, хоть и был не менее крут моментами!
Да где он поплыл то
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Как же крут Реал
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Как жаль что Тони Кросс уходит, лучший из полузащитников что я видел. Спасибо за все легенда!
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Можно сколько угодно плакать про отскоки, но когда команда год за годом берёт своё - это не случайность.
Когда нужно, Реал включается и делает разницу.
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И это с таким сумасшедшим количеством травм основных игроков по ходу сезона. Магия, не иначе
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Игроки Реала на таком спокойствие. Даже победа для них максимально буднична
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Кроос ушёл как король!
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МАДРИДИСТЫ С ПОБЕДОЙ! Фондо Руссо! Hala Madrid. Я счастлив
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Просто безумно крутое достижение!
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Hala Madrid y nada mas)
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И за раз убрал с дороги все немецкие клубы представленные в этом розыгрыше
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Самое главное правило ЛЧ:
Команда 1 атакует,
Реал забивает.
Уже до неприличия предсказуемо.
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Было сложно ожидать иного исхода)) заслуженная победа за счёт дисциплины и умения ждать своего момента
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Хейтеры не отойдут от этого :))
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ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА !
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Меня тут минусовали, когда я отстаивал то, что Папа Карло - лучший тренер прямо сейчас! Где вы, хейтеры!? Люблю вас!)❤️
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Каталонские фанаты Марко Ройса негодуют
Да не только Каталонские...
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Заслуженный трофей. Впрочем как и всегда в любимом турнире королевского клуба.
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🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
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А ведь в начале сезона, едва рассчитывали на Лунина и Начо)
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Анчелотти в 2014 просто открыл десятилетие Реала. Так часто брать Ушастого в наше время - просто не реально…
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