«Реал» выиграл Лигу чемпионов без поражений – впервые в истории клуба

«Реал» не потерпел ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Боруссию» (2:0) в финале.

В 13 матчах мадридцы одержали 10 побед (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и трижды сыграли вничью.

« » впервые в своей истории завершил кампанию в ЛЧ без поражений.