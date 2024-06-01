«Реал» выиграл Лигу чемпионов без поражений – впервые в истории клуба
«Реал» не потерпел ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Боруссию» Дортмунд (2:0) в финале.
В 13 матчах мадридцы одержали 10 побед (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и трижды сыграли вничью.
«Реал» впервые в своей истории завершил кампанию в ЛЧ без поражений.
Когда нужно, Реал включается и делает разницу.
Команда 1 атакует,
Реал забивает.
Уже до неприличия предсказуемо.