Винисиус – самый молодой игрок, забивавший в двух финалах ЛЧ. Он побил рекорд Месси

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор стал самым молодым игроком, забившим гол в двух финалах ЛЧ.

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Винисиус Жуниор в этом матче забил второй гол своей команды на 83-й минуте. Он сделал это в 23 года и 325 дней. 

Он также забил гол «Ливерпулю» (1:0) в финале главного еврокубка в сезоне-2021/22. 

Таким образом, Винисиус стал самым молодым игроком, забивавшим голы в 2 финалах Лиги чемпионов, и побил рекорд Лионеля Месси.

Месси забил за «Барселону» по голу в 2 финалах главного еврокубка: в 2009 и 2011 годах. На момент гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:1) финале ЛЧ-2011 Месси было 23 года и 338 дней. 

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100 комментариев
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Главный претендент на золотой мяч в данный момент
+104
-10
+94
Ответ Адилет Асанкожоев
Где-то тут должна быть шутка про Ламина Ямаля
Ямаль - самый молодой игрок Барселоны, при котором Винисиус стал самым молодым игроком, забивавшим в двух финалах ЛЧ
+88
-6
+82
Настоящий "Самый молодой игрок"

Не то что ваш Ямаль, которого на такие "награды" натягивают, как Месси на ЗМ
+93
-27
+66
Винисиус в плэй-офф Лиги Чемпионов это игрок высочайшего уровня.
+56
-6
+50
Ответ Sanan1908
Главный претендент на золотой мяч в данный момент
Даже в не самом лучшем матче забил, а сколько на не грязи вылилось от однодневных фанов Дортмунда. Кстати, у Крооса и Джуда ассисты (у Тони на золотой гол). Все трое отметились результативными действиями в финале) Каждый из них достоин награды. Всё решат Евро и Копа.
+50
-5
+45
Где-то тут должна быть шутка про Ламина Ямаля
+31
-6
+25
Ответ Max Maximus
Настоящий "Самый молодой игрок" Не то что ваш Ямаль, которого на такие "награды" натягивают, как Месси на ЗМ
Какой Ямаль, он через 4 года будет заменять Фати в 3 английской лиге
+36
-11
+25
Также Вини один из самых молодых пластических хирургов мира..

После каждой его игры у половины земного шара хочется спросить: "Что с лицом?"
+22
-7
+15
Уже превзошёл Неймара и Роналдиньо
+20
-6
+14
Ответ Адилет Асанкожоев
Где-то тут должна быть шутка про Ламина Ямаля
*шутка про Ламина Ямаля*
+15
-1
+14
Ямал самый молодой игрок, увидевший по телевизору 2 гола Винисиуса в 2 финалах ЛЧ😄
+13
-1
+12
ЗМ этому гражданину, и огнетушитель его критикам из Каталонии
+14
-2
+12
Ответ Provocadeur07
Ну их даже сравнивать смешно) Винисиус в возрасте Ямаля в миллион раз лучше играл)
Ахахах, смешно. В возрасте Ямаля негр за молодежку Фламенго играл
+13
-2
+11
Еще уточните момент, что Винисиус в плей-офф вообще ни разу не пропадает и тащит всегда. Это важно, когда сравниваете хороших с лучшими)
+13
-2
+11
Ответ Provocadeur07
Ну их даже сравнивать смешно) Винисиус в возрасте Ямаля в миллион раз лучше играл)
Вини хорош, но в 16-17 лет он так не играл
Даже Бензема подтвердит мои слова)
+12
-3
+9
Меси там бы и не играл,если бы не Эвребе
+16
-10
+6
Еще и Зм 100% в Реале будет в этом году!!!
+6
0
+6
В плей-офф ЛЧ Винисиус > Месси
+13
-7
+6
Ответ corazon blanco
Винисиус в плэй-офф Лиги Чемпионов это игрок высочайшего уровня.
Он похож на CR7 любит плэй офф Лч
+9
-3
+6
Ответ Provocadeur07
Ну их даже сравнивать смешно) Винисиус в возрасте Ямаля в миллион раз лучше играл)
Но где?
+5
0
+5
Ответ Provocadeur07
Посмотри нарезки, как он в 16 лет по 4 человека наматывает и забивает голы. Отправь в те же условия Ямаля, сможет он также? 100% нет.
Так это он в Бразилии, у меня во дворе пацаны на асфальте тоже по 4-5 человек обыгрывают, тоже посчитаем, что они лучше Ямаля? Бред не неси, суди объективно, если даже Бензема в 20 году сказал, что не пасуйте Винисиусу, не удивлюсь, если ты его хейтил первые годы в Реале
+6
-1
+5
Ответ Max Maximus
Настоящий "Самый молодой игрок" Не то что ваш Ямаль, которого на такие "награды" натягивают, как Месси на ЗМ
Ну их даже сравнивать смешно)
Винисиус в возрасте Ямаля в миллион раз лучше играл)
+21
-16
+5
Обладатель ЗМ 2024!!!
+10
-6
+4
Ответ Max Maximus
Настоящий "Самый молодой игрок" Не то что ваш Ямаль, которого на такие "награды" натягивают, как Месси на ЗМ
Ямаль стал самым молодым игроком, при котором Винисиус побил рекорд Месси.
+7
-4
+3
Игрок больших матчей 💪🏻
+3
0
+3
Вини просто красавец👍👍👍еще Вальверде был невероятен сегодня ⭐️⭐️ 1️⃣5️⃣🏆!
+4
-1
+3
ЗМ бразильцу!
+3
0
+3
Бчкшники в шоке
+4
-1
+3
Нефанатик, покайся.
+4
-1
+3
Хейтерам Вини поплохело 😆
+3
-1
+2
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