Винисиус Жуниор стал самым молодым игроком, забившим гол в двух финалах ЛЧ.

« » обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

в этом матче забил второй гол своей команды на 83-й минуте. Он сделал это в 23 года и 325 дней.

Он также забил гол «Ливерпулю» (1:0) в финале главного еврокубка в сезоне-2021/22.

Таким образом, Винисиус стал самым молодым игроком, забивавшим голы в 2 финалах чемпионов, и побил рекорд Лионеля Месси.

забил за «Барселону» по голу в 2 финалах главного еврокубка: в 2009 и 2011 годах. На момент гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:1) финале ЛЧ-2011 Месси было 23 года и 338 дней.