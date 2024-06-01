«Урал» сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет
«Урал» сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.
Екатеринбургский клуб уступил «Акрону» (0:2, 2:1) по сумме двух стыковых матчей за право сыграть в Мир РПЛ.
Впервые с сезона-2012/2013 «Урал» сыграет в Первой лиге.
Напомним, что перед ответным стыковым матчем из «Урала» был уволен тренер Виктор Гончаренко.
+ Без FAN- ID;
+ Без Химок и чая;
- С Родиной.
Три плюса, один минус. Приемлемо.
Урал на ответный матч даже вышел в черной траурной форме.
Жду с нетерпением выхода в РПЛ Арсенала. Тула, не подведи! 🙏