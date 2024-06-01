«Урал» сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Акрон Футбол

«Урал» сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.

Екатеринбургский клуб уступил «Акрону» (0:2, 2:1) по сумме двух стыковых матчей за право сыграть в Мир РПЛ.

Впервые с сезона-2012/2013 «Урал» сыграет в Первой лиге.

Напомним, что перед ответным стыковым матчем из «Урала» был уволен тренер Виктор Гончаренко.

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109 комментариев
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Ответ Dvin
Персонально жаль Бикфалви
Рад за Гришу Иванова, но Эрика правда жаль(
+82
-5
+77
Персонально жаль Бикфалви
+80
-7
+73
Урал с победой, но есть нюанс
+36
-4
+32
Наконец-то трибуны можно разобрать😅
+32
-3
+29
+ Поднялись в Лучшую Лигу Мира;
+ Без FAN- ID;
+ Без Химок и чая;
- С Родиной.

Три плюса, один минус. Приемлемо.
+29
-2
+27
наконец-то клуб бандита вернулся на свое место и вместе с этим не услышим этого Аболина
+21
-5
+16
Чуи мы дома
+19
-5
+14
Ответ Крэнг
Урал с победой, но есть нюанс
Иванов первый тренер с истории Урала, со 100% показателем побед в РПЛ
+14
-2
+12
Гончаренко утопил клуб в первый дивизион и слился в своем же стиле. А сколько дифирамб ему пели после пары случайных побед на старте и аплодировали его немым сценам на прессухах. По факту, худшая команда 25 туров РПЛ и закономерный вылет. Вору в законе Гришке Иванову пожелаем долго бороздить просторы лучшей лиги мира.
+15
-4
+11
До свидания наш ласковый Гришка, возвращайся в свой сказочный лес
+10
-2
+8
Ждём теперь чай туда же, будут снова договорняки катать
+9
-2
+7
Концовка матча 🔥
+7
-2
+5
больно конечно... урал зачем ты так
+6
-1
+5
Ответ Dvin
Персонально жаль Бикфалви
Должен был забивать в добавленное время
+6
-2
+4
Ответ Бегемотик
А это и есть стадион Акрона ля РПЛ, да?
Они будут играть на Самара Арене.
+4
0
+4
Ответ Владимир Данилов
+ Поднялись в Лучшую Лигу Мира; + Без FAN- ID; + Без Химок и чая; - С Родиной. Три плюса, один минус. Приемлемо.
Какие вопросы к Родине?
+5
-1
+4
Ответ Крэнг
Урал с победой, но есть нюанс
Выиграли путевку в лучшую лигу мира. Грац!
Урал на ответный матч даже вышел в черной траурной форме.
+3
0
+3
Бегич единственный, кто не хотел в слеющем год летать от Балтики до дальнего Востока)
+3
0
+3
Скучать не будем
+6
-4
+2
Ответ Dvin
Персонально жаль Бикфалви
ему 36, выглядит мега раскабаневшим, как раз лига для него, контракт разрывать не нужно будет
+2
0
+2
Трагедия Урала и триумф Акрона!
Жду с нетерпением выхода в РПЛ Арсенала. Тула, не подведи! 🙏
+3
-1
+2
Урал изучил уже карту своих перемещений по городам ФНЛ?! Что ж всё к этому шло. Ведь явно было видно по сезону, что прогресса в игре Урала нет. Трусливо катали мяч на своей половине поля, а в атаку идти просто боялись! Многие болелы не хотели этого замечать, даже дерзили мне, за то что я слишком унижаю команду. Ну что ж сейчас результат "на лице". Хочется верить, что в следующем году ФНЛ будет хорошей встряской для Урала, хотя я и в этом не уверен, т.к. с такой невразумительной игрой команда и там может застрять в середине таблицы. Всем терпения и надежд на лучшее.
+2
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Уралу удачи в лучшей лиге мира! Ждём возвращения в РПЛ! Главное не растерять костяк команды, работать и верить в лучшее....
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+2
Ответ Владимир Данилов
+ Поднялись в Лучшую Лигу Мира; + Без FAN- ID; + Без Химок и чая; - С Родиной. Три плюса, один минус. Приемлемо.
без чертаново и строгино с велесом это не лучшая лига мира...а только евразии
+4
-2
+2
Гришаня, что с лицом?
+1
0
+1
Когда у тебя в команде центральный защитник реализует моменты лучше нападающих - это приговор. Бегич заслужил остаться в РПЛ, только в другой команде.
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0
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Ну что ж,будут изучать географию России более углублённо...Эх земляки🤦
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Надеюсь совет директоров ФК Урал примет правильное решение, и напнёт наконец то Гришу😠
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Ответ Pasta
Урал давно должен был вылететь, так как бОльшую часть сезонов Урал был слабой командой, которая каждый раз каким-то боком умудрялась не вылетать, так как всегда находились 2-3 более слабые команды, которые "буквально выталкивали" Урал повыше. Плюс в некоторых сезонах Урал странные матчи выдавал. Да и задолбал этот президент-бандос из 90-тых годов, худшее напоминание о тех темных временах, когда куча бездарных и плохих людей очень много получили/заимели, и теперь мнят себя "элитами" и "сами всего добившимися с полного нуля". P.s. Как же сильно лажанул конечно Гончаренко... Это не такой позор, как вылететь с Рубином в ФНЛ, как сделал "гениальный" Леонид, но все же вылетать с Уралом, да еще впасть в такое крутое пике после удачного старта сезона...
У Рубина была совсем другая ситуация. Слуцкий наигрывал один состав, а в итоге пришлось играть другим, плюс не разрешили вернуть игроков из аренды. Там играть некем было. Какой бы тренер остался в РПЛ имея в составе Георгия Зотова, Кучаева, Лисаковича, Бакаева-младшего, Зуева, Ломовицкого, Нижегородова, Костюкова, Леона Мусаева, Онугху, Ивана Игнатьева? Кто из них играет сейчас в РПЛ? Да никто. Потому как ни один из них не соответствует его уровню. А вот Слуцкий должен был с ними остаться в РПЛ. Чудес не бывает.
+1
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+1
Ответ Bashibuzuck
Надеюсь совет директоров ФК Урал примет правильное решение, и напнёт наконец то Гришу😠
А в Екате кому то нужен футбольный клуб уровня РПЛ кроме Иванова?
+4
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+1
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