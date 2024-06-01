«Урал» сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.

Екатеринбургский клуб уступил « » (0:2, 2:1) по сумме двух стыковых матчей за право сыграть в Мир .

Впервые с сезона-2012/2013 «Урал» сыграет в .

Напомним, что перед ответным стыковым матчем из « » был уволен тренер Виктор Гончаренко.