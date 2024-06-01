Губерниев о возможном переносе Игр дружбы: «Бедные спортсмены. Им обещали золотые горы, компенсируя пропуск Олимпиады в Париже»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном переносе Игр дружбы.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что турнир может пройти в 2025 году вместо 2024-го.

«Если Игры дружбы перенесут – бедные спортсмены... Им обещали золотые горы, компенсируя пропуск Игр в Париже...

Пловцы и другие совершили большую ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус и выступать на Олимпиаде...

А кто поедет в Париж – молодец! Умные люди всегда поддержат стремление спортсменов выступать на Олимпиаде! Говорил это и буду говорить...» – написал комментатор.

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?