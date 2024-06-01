Губерниев о возможном переносе Игр дружбы: «Бедные спортсмены. Им обещали золотые горы, компенсируя пропуск Олимпиады в Париже»

Теги Дмитрий Губерниев Париж-2024 Игры дружбы Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев высказался о возможном переносе Игр дружбы.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что турнир может пройти в 2025 году вместо 2024-го.

«Если Игры дружбы перенесут – бедные спортсмены... Им обещали золотые горы, компенсируя пропуск Игр в Париже...

Пловцы и другие совершили большую ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус и выступать на Олимпиаде...

А кто поедет в Париж – молодец! Умные люди всегда поддержат стремление спортсменов выступать на Олимпиаде! Говорил это и буду говорить...» – написал комментатор.

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?

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40 комментариев
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Губерниев бессмертный, что ли?
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-2
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Готовый иноагент
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-3
+22
Ответ makuvat
Губерниев бессмертный, что ли?
Ему можно, он ведёт мероприятия с участием Величайшего☝️🙂
+17
-2
+15
Неужели намечается перенос Игр?
Вот это удар по репутации некоторых особ.

А Губерниев совсем страх потерял:)
+13
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+13
Олимпиада vs Игры
Олимпиада: все по плану
Игры Дружбы: перенос

(мем со смеющимся испанцем) :DDD
+7
0
+7
мвахахахахаха))))))))))
+7
-2
+5
В принципе, если налоги повысить еще больше, то может и хватит на игры, хотя не факт
+10
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+5
Ответ SadButTrue
Я считаю, что игры дружбы надо обязательно проводить, желательно параллельно с олимпийскими играми. Чтобы наглядно показать как у них все сгнило и никому эти олимпиады не нужны и какая у нас тут замечательная дружба!
Ахах）Смешно
+5
0
+5
Ого, это что-то на иностранно-агентовом языке?
+4
0
+4
Я считаю, что игры дружбы надо обязательно проводить, желательно параллельно с олимпийскими играми. Чтобы наглядно показать как у них все сгнило и никому эти олимпиады не нужны и какая у нас тут замечательная дружба!
+8
-4
+4
Всё же хорошо . Надо только без фуагра привыкнуть жить .
+3
0
+3
Ответ bionicman
Олимпиада vs Игры Олимпиада: все по плану Игры Дружбы: перенос (мем со смеющимся испанцем) :DDD
если посмотреть, сколько денег платит США, Китай, Россия и другие страны в фонды ООН и всяких МОКов, то может прийти к такой аналогии.

живёт условный Джон в шикарном особняке, а Ваня - в хрущёвке. Джон устраивает вечеринки, куда приглашаются все с округи, включая Ваню. когда Джон иногда начинает быдлить, ему прощают, потому что никто не хочется отрываться от тусовки, а Джон платит за банкет.
когда начал быдлить Ваня, его пнули из общей тусовки. Ваня пытается организовать свою вписку с блекджеком и шлюхами в хрущёвке, но кто ради неё откажется от особняка Джона?
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Ответ Dezmo
Губа, люди Донбасса защищались чтоб зваться русскими, а ты готов отказаться оттого чтоб зваться русским. Ты готов отказаться от гимна, от национальности, от флага России, ты никчёмность
Ну и к чему привела эта защита? Сколько матерей и жён остались без сыновей и мужей? То что происходит в Украине это не про защиту людей, а про амбиции и понты небольшой кучки людей у власти. Там, где геополитика, о защите людей думают в последнюю очередь. Просто кое кому не терпелось щелкнуть по носу Америке. Если бы в самом деле хотели защитить людей Донбасса то помогли бы переселиться в Россию всем желающим, и жертв было бы гораздо меньше. Лучше бы все эти триллионы рублей на переселенцев с Донбасса потратили, а не на танки и ракеты, пользы для люде было бы больше.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
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Прямо в плешь😏
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Вон его с Матч тв
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майонез по краю ходит))))
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Совсем страх потерял. Так можно и в забвение уйти. А это для него смерти подобно.
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Ответ Gandalf
сперва поглядим как Париж проведет худшие ОИ в истории, а потом вернемся к этим играм
ты эти игры увидишь только по пропагандистким каналам, где всё будет показано в однозначном свете.
а вот про реальные игры, которые пройдут в Париже, ты не узнаешь почти ничего.
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Ответ SadButTrue
Я считаю, что игры дружбы надо обязательно проводить, желательно параллельно с олимпийскими играми. Чтобы наглядно показать как у них все сгнило и никому эти олимпиады не нужны и какая у нас тут замечательная дружба!
С Беларуссией и Казахстаном ну еще с Суданом Талибами Северной Кореей
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Прав. 100%
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Просто раздайте бабло...Всё равно никто смотреть не будет.
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Всё как всегда!!!Дали задний ход.Подвели тех спортсменов которые отказались квалифицироваться на олимпиаду.
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Ну я не согласен, безотносительно игр бензопила дружба в Париж могло поехать человек 20. У нас полсборной это кони и милиция, а их мок забанил давно. Плюс мутные критерии с отсутствием госфинансирования и поддержки царя батюшки -))
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А весь мир едет на олимпиаду себя показать или денег заработать на оставшуюся жизнь.
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Комментарий удален модератором
Ответ купасятина
Ему можно, он ведёт мероприятия с участием Величайшего☝️🙂
Ему, по идее, ещё более не положено, громче падать с такой высоты 👀
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За подобные взгляды сняли министра спорта!
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Ответ Tim1ks
майонез по краю ходит))))
Испортился на жаре)
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Ответ Dezmo
Губа, люди Донбасса защищались чтоб зваться русскими, а ты готов отказаться оттого чтоб зваться русским. Ты готов отказаться от гимна, от национальности, от флага России, ты никчёмность
Комментарий удален модератором
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