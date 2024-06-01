Губерниев о возможном переносе Игр дружбы: «Бедные спортсмены. Им обещали золотые горы, компенсируя пропуск Олимпиады в Париже»
Дмитрий Губерниев высказался о возможном переносе Игр дружбы.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что турнир может пройти в 2025 году вместо 2024-го.
«Если Игры дружбы перенесут – бедные спортсмены... Им обещали золотые горы, компенсируя пропуск Игр в Париже...
Пловцы и другие совершили большую ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус и выступать на Олимпиаде...
А кто поедет в Париж – молодец! Умные люди всегда поддержат стремление спортсменов выступать на Олимпиаде! Говорил это и буду говорить...» – написал комментатор.
Вот это удар по репутации некоторых особ.
А Губерниев совсем страх потерял:)
Олимпиада: все по плану
Игры Дружбы: перенос
(мем со смеющимся испанцем) :DDD
живёт условный Джон в шикарном особняке, а Ваня - в хрущёвке. Джон устраивает вечеринки, куда приглашаются все с округи, включая Ваню. когда Джон иногда начинает быдлить, ему прощают, потому что никто не хочется отрываться от тусовки, а Джон платит за банкет.
когда начал быдлить Ваня, его пнули из общей тусовки. Ваня пытается организовать свою вписку с блекджеком и шлюхами в хрущёвке, но кто ради неё откажется от особняка Джона?
а вот про реальные игры, которые пройдут в Париже, ты не узнаешь почти ничего.