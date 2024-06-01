Фетисов о Байкале: «Желание нажиться не убывает. Не дай Бог хрупкая система нарушится, мы потеряем озеро, 20% питьевой воды на Земле. Это главный ресурс страны»
Вячеслав Фетисов поделился мнением касательно озера Байкал.
Двукратный олимпийский чемпион является первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды.
«Мы понимаем, что желание людей нажиться на этом не убывает, и нужен серьезный контроль и общественных организаций, и государства, и правоохранительных органов.
Мне шлют каждый день всякие ролики, что там происходит. И мы должны понимать, не дай Бог эта хрупкая система нарушится, то мы потеряем озеро, 20% питьевой воды на Земле, а это главный ресурс нашей страны и наших поколений.
Здесь мы благодарны коллегам, выезжаем четвертый год на Байкал, играем в хоккей, говорим об экологии, о сохранности озера, традициях, благодарности живущих на Байкале.
Они – носители этих ценности, особенно коренные народы. Непростая история, но борьба продолжается, но мы надеемся, что разум возобладает.
И мы сумеем найти этот баланс, который позволит нам экономически развиться и ни в коем случае не нарушить эту систему, что очень важно», – сказал Вячеслав Фетисов.
- Кто бы говорил про желание нажиться. Ну или что-то в этом духе)
Плохо работает сегодня, не оперативно.