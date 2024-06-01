Фетисов о Байкале: «Желание нажиться не убывает. Не дай Бог хрупкая система нарушится, мы потеряем озеро, 20% питьевой воды на Земле. Это главный ресурс страны»

Вячеслав Фетисов поделился мнением касательно озера Байкал.

Двукратный олимпийский чемпион является первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды.

«Мы понимаем, что желание людей нажиться на этом не убывает, и нужен серьезный контроль и общественных организаций, и государства, и правоохранительных органов.

Мне шлют каждый день всякие ролики, что там происходит. И мы должны понимать, не дай Бог эта хрупкая система нарушится, то мы потеряем озеро, 20% питьевой воды на Земле, а это главный ресурс нашей страны и наших поколений.

Здесь мы благодарны коллегам, выезжаем четвертый год на Байкал, играем в хоккей, говорим об экологии, о сохранности озера, традициях, благодарности живущих на Байкале.

Они – носители этих ценности, особенно коренные народы. Непростая история, но борьба продолжается, но мы надеемся, что разум возобладает.

И мы сумеем найти этот баланс, который позволит нам экономически развиться и ни в коем случае не нарушить эту систему, что очень важно», – сказал .