Фетисов о Байкале: «Желание нажиться не убывает. Не дай Бог хрупкая система нарушится, мы потеряем озеро, 20% питьевой воды на Земле. Это главный ресурс страны»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Политика ТАСС Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мнением касательно озера Байкал.

Двукратный олимпийский чемпион является первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды.

«Мы понимаем, что желание людей нажиться на этом не убывает, и нужен серьезный контроль и общественных организаций, и государства, и правоохранительных органов.

Мне шлют каждый день всякие ролики, что там происходит. И мы должны понимать, не дай Бог эта хрупкая система нарушится, то мы потеряем озеро, 20% питьевой воды на Земле, а это главный ресурс нашей страны и наших поколений.

Здесь мы благодарны коллегам, выезжаем четвертый год на Байкал, играем в хоккей, говорим об экологии, о сохранности озера, традициях, благодарности живущих на Байкале.

Они – носители этих ценности, особенно коренные народы. Непростая история, но борьба продолжается, но мы надеемся, что разум возобладает.

И мы сумеем найти этот баланс, который позволит нам экономически развиться и ни в коем случае не нарушить эту систему, что очень важно», – сказал Вячеслав Фетисов.

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17 комментариев
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Экосистема уже нарушена. Но, пока, точка не возврата еще не пройдена.
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20% ПРЕСНОЙ воды, а не питьевой. Пресная - это без соли (или её безмерно мало). Воду в Байкале пить нельзя.
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Его мессия медленно, но верно уничтожает экологию РФ. Байкал, Алтай, Обь – огромные проблемы, которые никто не решает
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20 % мировых запасов пресной воды не в Байкале, а в России.
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что общего у экологии и хоккея ?как он туда попал ?
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Ответ Ильнур Хасанов
По этому китайцам продали
Да-да, продали.И платежки покажешь за сколько продали?
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Ну и где Ебздрогыч со своим дежурным комментом:
- Кто бы говорил про желание нажиться. Ну или что-то в этом духе)
Плохо работает сегодня, не оперативно.
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Игра в хоккей на Байкале, безусловно, положительно влияет на сохранение экосистемы. Огромнейшая польза от этого. Знатная дурь у Фетисова в голове.
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"Выезжаем четвёртый год на Байкал. Пьём пиво, жарим шашлыки, говорим об экологии.."
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Я начал жёстко отупевать, читая и пытаясь понять бред всех этих фетисовых, ротенбергов, дегтяревых, селюков, зарем, матыциных. Какой-то набор слов, как будто этих людей давно нет, а вместо них выступает плохо обученная 3d модель с нейросетью вместо башки. Кажется, пришло время вернуться к чтению достойных книг, а не забивать себе голову этими кончеными чудовищами.
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Ну пока твой сюзерен дружит с китаем, вероятностт потери есть))
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Ответ Alon Raven
20% ПРЕСНОЙ воды, а не питьевой. Пресная - это без соли (или её безмерно мало). Воду в Байкале пить нельзя.
С чего это воду в Байкале пить нельзя?
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Ответ Melnikov1968
Игра в хоккей на Байкале, безусловно, положительно влияет на сохранение экосистемы. Огромнейшая польза от этого. Знатная дурь у Фетисова в голове.
А как игра в хоккей отрицательно на экологию влияет? Пукают много во время игры что-ли?
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Ответ Иван Миронов
что общего у экологии и хоккея ?как он туда попал ?
Как и все спортсмены в Думу, через отсос седалища ЕР.
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