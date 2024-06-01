Дзюба может сыграть в Медиалиге. Он заявлен за «Родину Медиа» Тарасова и Каряки (Иван Карпов)

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Тарасов Андрей Каряка премьер-лига Россия Winline Медиалига Родина Медиа возможные трансферы Медиафутбол

Артем Дзюба может сыграть за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 35-летний форвард был дозаявлен за «Родину Медиа» и может появиться на поле уже в матче 7-го тура против «Тандема».

Сейчас клуб ведет переговоры с партнером Дзюбы, компанией «Лига Ставок», о возможности участия Артема в матче.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что один из клубов попросил лигу не публиковать на сайте информацию об одном игроке, чтобы сделать из его дебюта сюрприз.

Прямо сейчас Дзюба – свободный агент. Срок контракта нападающего с «Локомотивом» завершился.

«Родина Медиа» – медиафутбольный клуб продюсера Текилы и экс-футболиста сборной России Дмитрия Тарасова. Главным тренером команды является Андрей Каряка.

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15 комментариев
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Капец...
от лучшего форварда страны до медиалиги шаг в два года!
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Вот и Артёмка попал в пeтyшaтник
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Дзюба создан для медиалиги.
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а говорили - Китай, Китай...
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И Джикию туда же)
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Нашли друг друга как рука и подпруга!)
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лучше бы в онлифанс ушел, чтобы еще раз порадовать питерских фанатов, так сказать
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Родина Дзюбы.
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Самое его место. И болтать и играть.
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Вот тут он будет в своей среде, только ради этого стоило создать медиалигу, смотреть конечно мы это не будем.
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Такое ощущение, что он там уже давно играет
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Ответ morpeh1992
Капец... от лучшего форварда страны до медиалиги шаг в два года!
Ну, тут ведь как у оптимиста и пессимиста, со "стаканом, который наполовину пуст или полон".
Можно ведь сказать иначе - всего за два года он прошёл путь от посредственного актёра фильмов для взрослых - до звезды перспективного проекта Медиалиги)
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Ответ morpeh1992
Капец... от лучшего форварда страны до медиалиги шаг в два года!
В 2022 он уже не был лучшим форвардом
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Ответ morpeh1992
Капец... от лучшего форварда страны до медиалиги шаг в два года!
Нужно было уезжать вовремя в загран
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