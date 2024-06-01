Дзюба может сыграть в Медиалиге. Он заявлен за «Родину Медиа» Тарасова и Каряки (Иван Карпов)

Артем Дзюба может сыграть за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 35-летний форвард был дозаявлен за « » и может появиться на поле уже в матче 7-го тура против «Тандема».

Сейчас клуб ведет переговоры с партнером , компанией «Лига Ставок», о возможности участия Артема в матче.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что один из клубов попросил лигу не публиковать на сайте информацию об одном игроке, чтобы сделать из его дебюта сюрприз.

Прямо сейчас Дзюба – свободный агент. Срок контракта нападающего с « » завершился.

«Родина Медиа» – медиафутбольный клуб продюсера Текилы и экс-футболиста сборной России Дмитрия Тарасова. Главным тренером команды является .