Дзюба может сыграть в Медиалиге. Он заявлен за «Родину Медиа» Тарасова и Каряки (Иван Карпов)
Артем Дзюба может сыграть за «Родину Медиа» в Winline Медиалиге.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 35-летний форвард был дозаявлен за «Родину Медиа» и может появиться на поле уже в матче 7-го тура против «Тандема».
Сейчас клуб ведет переговоры с партнером Дзюбы, компанией «Лига Ставок», о возможности участия Артема в матче.
Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что один из клубов попросил лигу не публиковать на сайте информацию об одном игроке, чтобы сделать из его дебюта сюрприз.
Прямо сейчас Дзюба – свободный агент. Срок контракта нападающего с «Локомотивом» завершился.
«Родина Медиа» – медиафутбольный клуб продюсера Текилы и экс-футболиста сборной России Дмитрия Тарасова. Главным тренером команды является Андрей Каряка.
от лучшего форварда страны до медиалиги шаг в два года!
Можно ведь сказать иначе - всего за два года он прошёл путь от посредственного актёра фильмов для взрослых - до звезды перспективного проекта Медиалиги)