Иванов готов уйти из «Урала» после вылета из РПЛ: «Если что-то менять, то руководителя»
Григорий Иванов заявил, что готов покинуть «Урал» после вылета из Мир РПЛ.
Сегодня екатеринбургский клуб выиграл в ответном стыковом матче у «Акрона» (2:1), но уступил с общим счетом 2:3 и вылетел в Мелбет Первую лигу.
«Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в «Урале», мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями.
Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму», – заявил президент «Урала» Григорий Иванов.
Странно гнать на чела, которому одному-единственному во всем городе нужен клуб
С ними всегда согласны персонажи из тех кто вечно "ждёт перемен", причём любых и ради собственно "перемен", не думая ни о причинах ни о последствиях - просто ради самих перемен
Я бы такого выскочку в аренду в третий дивизион сдал на год, чтоб его там всего испинали.