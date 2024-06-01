Иванов готов уйти из «Урала» после вылета из РПЛ: «Если что-то менять, то руководителя»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Григорий Иванов ТАСС Акрон Футбол

Григорий Иванов заявил, что готов покинуть «Урал» после вылета из Мир РПЛ.

Сегодня екатеринбургский клуб выиграл в ответном стыковом матче у «Акрона» (2:1), но уступил с общим счетом 2:3 и вылетел в Мелбет Первую лигу.

«Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в «Урале», мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями.

Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму», – заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

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45 комментариев
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Прям как Лукашенко: он тоже готов уйти в любой момент)
+72
-6
+66
Можно по разному относиться к Иванову, но без него РПЛ в Екате больше никогда не будет.Разве только случайно пару раз залетят в качестве лифта, как Красноярск и Сибирь.

Странно гнать на чела, которому одному-единственному во всем городе нужен клуб
+56
-11
+45
Ответ Luneville
Прям как Лукашенко: он тоже готов уйти в любой момент)
Ушел же. Но люди не отпускают)
+22
-3
+19
Так вот какой был план у Гончаренко 😏
+14
-2
+12
А вернуть в вышку слабо))
+12
-1
+11
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Ну да, давайте из 14 проигранных матчей выберем один конкретный, найдем 18-летнего паренька и назначим виноватого в том, что сезон просрал он. Остальные 13 поражений ничего не значат. Меньше Урала только две команды забили, тоже на паренька спишем?
+8
-1
+7
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Да 18 летний парень виновен в вылете, поэтому надо чтоб в основе клубов рпл российские игроки играли, только когда им 25 лет
+8
-2
+6
Ответ Гол в девятину
Можно по разному относиться к Иванову, но без него РПЛ в Екате больше никогда не будет.Разве только случайно пару раз залетят в качестве лифта, как Красноярск и Сибирь. Странно гнать на чела, которому одному-единственному во всем городе нужен клуб
ПОДДерживаю на 100%
+7
-2
+5
и не будет футбола на урале
+6
-1
+5
Спасибо Бегичу за игру! Подарил последние позитивные эмоции в РПЛ. Он и с Оренбургом матч вытащил, и сегодня почти... У него потенциал нападающего больше, чем у остальных в Урале. И это не увидел тренер Г, бесконечно тасуя состав на игры..
+6
-2
+4
Ответ Luneville
Прям как Лукашенко: он тоже готов уйти в любой момент)
Завтра Иванов скажет - "Я Урал перетрахивал и буду перетрахивать"
+6
-2
+4
Гордо уйдёт, оставив во главе клуба своего сына. Кто живёт в Екб и интересуется футболом на уровне выше кузьмичей с центральной трибуны - понимает, что это просто дешёвые понты.
+3
0
+3
Он готов уйти из клуба, но не из скамейки запасных
+4
-2
+2
Ответ che kaif
А вернуть в вышку слабо))
Только без него .
+2
0
+2
Ответ Гол в девятину
Можно по разному относиться к Иванову, но без него РПЛ в Екате больше никогда не будет.Разве только случайно пару раз залетят в качестве лифта, как Красноярск и Сибирь. Странно гнать на чела, которому одному-единственному во всем городе нужен клуб
Ему нужен клуб в РПЛ, чтобы пилить бабло. В ФНЛ не те масштабы для него. Поэтому реально может уйти
+3
-2
+1
Ответ Гол в девятину
Можно по разному относиться к Иванову, но без него РПЛ в Екате больше никогда не будет.Разве только случайно пару раз залетят в качестве лифта, как Красноярск и Сибирь. Странно гнать на чела, которому одному-единственному во всем городе нужен клуб
Нет логики. Как раз не странно "гнать"! Если, как вы сообщаете, футбол нужен только ему, то все остальные на него, естественно, "гонят" - ведь им футбол не нужен.
+1
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+1
Ответ Сергей Сергей
Ну да, давайте из 14 проигранных матчей выберем один конкретный, найдем 18-летнего паренька и назначим виноватого в том, что сезон просрал он. Остальные 13 поражений ничего не значат. Меньше Урала только две команды забили, тоже на паренька спишем?
Так это самый очевидный момент всего сезона, они тогда потеряли 2 очка, приплюсовать их, вот у них уже по итогам сезона 32 очка, и 11 место и все, остаются в ПЛ.
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+1
Ответ Павел Бердышев
Гордо уйдёт, оставив во главе клуба своего сына. Кто живёт в Екб и интересуется футболом на уровне выше кузьмичей с центральной трибуны - понимает, что это просто дешёвые понты.
Согласен
+1
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+1
Теперь Акрон и Пари НН в РПЛ будут команды на вылет по 7 мячей пропускать. Очень слабые команды. С Тулой стало понятно после 22 минуты,когда пр..дурок убрал единственного качественного атакующего игрока Гелояна. У нижнего новгорода нет вообще игры. Проскочили на шару
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Хотел написать - достойно, хотя и запоздало... Но ниже читаю "если примут такое решение" - достоинства как не бывало.
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Давно пора.
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Сразу в крайности начали бросаться щас та уж что после драки кулаками не машут щас ещё и ФНЛ застрянут с такой игрой
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Ответ Александр Калачев
Да 18 летний парень виновен в вылете, поэтому надо чтоб в основе клубов рпл российские игроки играли, только когда им 25 лет
Этот парень безусловно виновен в том, что полез бить пенальти не имя навыка в этом, он должен был сначала на тренировках этот элемент отработать до автоматизма.
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Не те бабки
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Люди очень странные какие-то, очевидный виновник понятен ведь - это Ишков. Именно он, 18-летний парень, мажорик, решил бить пенальти в игре с Локомотивом. Один раз не забил, дали перебить, второй раз не забил. Мажор, решил, что он круче всех. В итоге Урал потерял два очка + начались терки в команде, если два очка приплюсовать, у них по итогу сезона будет 32 очка и 11 место, остались бы в ПЛ. Неужели люди этого не понимают? Или считать не умеют? Или привычка такая мажориков защищать?
Ишков же не сам решил. Просто ГВИ очень хотелось, чтоб доморощенный забил, наконец. И, видимо, расклад был такой заранее, что если пендаль, то бьёт юнец. Так что руководство в ответе
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Люди очень странные какие-то, очевидный виновник понятен ведь - это Ишков. Именно он, 18-летний парень, мажорик, решил бить пенальти в игре с Локомотивом. Один раз не забил, дали перебить, второй раз не забил. Мажор, решил, что он круче всех. В итоге Урал потерял два очка + начались терки в команде, если два очка приплюсовать, у них по итогу сезона будет 32 очка и 11 место, остались бы в ПЛ. Неужели люди этого не понимают? Или считать не умеют? Или привычка такая мажориков защищать?
Тоже не понял прикола с Ишковым. Полено редкое, но ставят и ставят. То ли слепая вера в него, то ли блат, откат или что-то в этом роде.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Люди очень странные какие-то, очевидный виновник понятен ведь - это Ишков. Именно он, 18-летний парень, мажорик, решил бить пенальти в игре с Локомотивом. Один раз не забил, дали перебить, второй раз не забил. Мажор, решил, что он круче всех. В итоге Урал потерял два очка + начались терки в команде, если два очка приплюсовать, у них по итогу сезона будет 32 очка и 11 место, остались бы в ПЛ. Неужели люди этого не понимают? Или считать не умеют? Или привычка такая мажориков защищать?
Самоуверенные наглые малолетки защищают себе подобных.
С ними всегда согласны персонажи из тех кто вечно "ждёт перемен", причём любых и ради собственно "перемен", не думая ни о причинах ни о последствиях - просто ради самих перемен
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Ответ Гол в девятину
Можно по разному относиться к Иванову, но без него РПЛ в Екате больше никогда не будет.Разве только случайно пару раз залетят в качестве лифта, как Красноярск и Сибирь. Странно гнать на чела, которому одному-единственному во всем городе нужен клуб
Незаменимых нет
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Комментарий удален модератором
Ответ fabr-25
Зачем в каждой новости это писать, и конечный результат сезона складывается из 30 матчей и миллиона разных моментов в них, причём не только у Урала но и команд которые спаслись например, притягивать 1 момент глупость
Но именно этот малолетний выскочка персонально, без "всех остальных", прокакал два таких нужных очка. когда полез бить пенальти не умея этого.
Я бы такого выскочку в аренду в третий дивизион сдал на год, чтоб его там всего испинали.
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