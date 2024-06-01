Иванов готов уйти из «Урала» после вылета из РПЛ: «Если что-то менять, то руководителя»

Григорий Иванов заявил, что готов покинуть «Урал» после вылета из Мир РПЛ.

Сегодня екатеринбургский клуб выиграл в ответном стыковом матче у « » (2:1), но уступил с общим счетом 2:3 и вылетел в Мелбет Первую лигу.

«Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в «Урале», мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями.

Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму», – заявил президент « » .