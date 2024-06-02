Винисиус об игре за «Реал»: «Меня купили в очень юном возрасте за крупную сумму. Думаю, я оправдал эти деньги»
Винисиус Жуниор считает, что оправдал свою трансферную стоимость.
Сегодня «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, победив дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0). Бразилец забил второй мяч.
«Я люблю этот клуб, я люблю тех, кто привел меня сюда. Здесь мы всегда играем на победу. Я благодарю президента [Флорентино Переса], который всегда верил в меня, он купил меня в очень юном возрасте за крупную сумму, но сейчас я думаю, что оправдал эти деньги.
Я до сих пор помню, как «Реал» позвонил мне. Это было 13 мая 2017 года, сегодня 1 июня 2024 года, а я все еще здесь. Я хочу продолжать побеждать», – сказал вингер мадридцев в эфире Sky Sport.
«Мадрид» купил Винисиуса за 46 млн евро у «Фламенго», когда бразильцу исполнилось 18 лет.
Две выигранные ЛЧ это уже очень очень солидный кешбек..
Даже под хейтом собственных фанатов не сломился. Просто лучший
Уже легенда клуба в 23.
Трофеи Атлетико в этом сезоне: победили Реал в чемпионате, победили Реал в кубке.
Сама скромность.
Бабки отбились уже не один раз.
Прости что хотел твоего обмена на Неймара 3-4 года назад 😁
+ хочу отметить в таком же ключе и Куртуа. Они оба просто превозмогали тот период своей карьеры и стали уже легендой клуба!
Килиану ещё только предстоит доказать на деле величие такого рода.
Он скажет все ибо совсем недавно Начо говорил что победа на ЧМ величайшая из мечт.