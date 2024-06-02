Винисиус об игре за «Реал»: «Меня купили в очень юном возрасте за крупную сумму. Думаю, я оправдал эти деньги»

Винисиус Жуниор считает, что оправдал свою трансферную стоимость.

Сегодня «Реал» стал победителем чемпионов, победив дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0). Бразилец забил второй мяч.

«Я люблю этот клуб, я люблю тех, кто привел меня сюда. Здесь мы всегда играем на победу. Я благодарю президента [Флорентино Переса], который всегда верил в меня, он купил меня в очень юном возрасте за крупную сумму, но сейчас я думаю, что оправдал эти деньги.

Я до сих пор помню, как « » позвонил мне. Это было 13 мая 2017 года, сегодня 1 июня 2024 года, а я все еще здесь. Я хочу продолжать побеждать», – сказал вингер мадридцев в эфире Sky Sport.

«Мадрид» купил Винисиуса за 46 млн евро у «Фламенго», когда бразильцу исполнилось 18 лет.