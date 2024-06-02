Винисиус об игре за «Реал»: «Меня купили в очень юном возрасте за крупную сумму. Думаю, я оправдал эти деньги»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор считает, что оправдал свою трансферную стоимость.

Сегодня «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, победив дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0). Бразилец забил второй мяч. 

«Я люблю этот клуб, я люблю тех, кто привел меня сюда. Здесь мы всегда играем на победу. Я благодарю президента [Флорентино Переса], который всегда верил в меня, он купил меня в очень юном возрасте за крупную сумму, но сейчас я думаю, что оправдал эти деньги. 

Я до сих пор помню, как «Реал» позвонил мне. Это было 13 мая 2017 года, сегодня 1 июня 2024 года, а я все еще здесь. Я хочу продолжать побеждать», – сказал вингер мадридцев в эфире Sky Sport. 

«Мадрид» купил Винисиуса за 46 млн евро у «Фламенго», когда бразильцу исполнилось 18 лет.

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33 комментария
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Пфф, свои деньги Вини отбил ещё до первой выигранной ЛЧ.. Когда закидывал Ливерпулю дубль, когда вырывал победу в Класико..

Две выигранные ЛЧ это уже очень очень солидный кешбек..
+46
-6
+40
Оправдал их на 1000%!
Даже под хейтом собственных фанатов не сломился. Просто лучший
+34
-4
+30
Ответ VuNePonimaete
Оправдал их на 1000%! Даже под хейтом собственных фанатов не сломился. Просто лучший
даже под хейтом партнеров не сломился (😉Бензема)
+24
-1
+23
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Трофеи Реала в этом сезоне: Суперкубок Испании, Ла Лига, ЛЧ. Трофеи Атлетико в этом сезоне: победили Реал в чемпионате, победили Реал в кубке.
По сравнению с барселоной, атлетико и впрямь есть чем гордиться
+9
-1
+8
Ответ Oliver Kromwel
Мбаппе чемпион мира, Винисиусу об этом только мечтать приходится
Винисиус двукратный обладатель ЛЧ, Мбаппе об этом только мечтает. Будут ещё аргументы?
+9
-2
+7
В первое время казалось, что это дикий провал, но Винисиус вырос в суперзвезду и главного претендента на ЗМ пока что
+7
-2
+5
Уже 2 ЛЧ в кармане, уже 2 года в финале, и уже рекордсмен клуба по голевым в плей-офф ЛЧ старого формата (успел прям).
Уже легенда клуба в 23.
+6
-1
+5
Оправдал, но ты особо не зазнавайся. Впереди важные 7-10 лет))
+5
-1
+4
Трофеи Реала в этом сезоне: Суперкубок Испании, Ла Лига, ЛЧ.

Трофеи Атлетико в этом сезоне: победили Реал в чемпионате, победили Реал в кубке.
+5
-1
+4
Ответ Black Phoenix
Между Винисиусом и Мбаппе я на данном этапе железно выберу бразила - в отличие от Килиана с поправкой на международные трофеи, Вини выступает на высочайшем уровне за один из самых легендарных и именитых клубов мира, да так что забрал в Мадриде авоську трофеев, где две ЛЧ, а наверняка в будущем и больше - как вишенка на торте. Килиану ещё только предстоит доказать на деле величие такого рода.
Мбаппе чемпион мира, Винисиусу об этом только мечтать приходится
+5
-1
+4
Ответ Idalgo
По сравнению с барселоной, атлетико и впрямь есть чем гордиться
В точку
+2
0
+2
Ответ Красная стрела
Фраза навивает воспоминания о книгах Марка Твена, Харпер Ли 😁
Гарриет Бичер-Стоу?
+2
0
+2
Ответ Dragnil
Его хейтили даже товарищи по команде (Бензема). + хочу отметить в таком же ключе и Куртуа. Они оба просто превозмогали тот период своей карьеры и стали уже легендой клуба!
Да было дело) его хейтили и целые стадионы (Месталья), а он будто питается этими эмоциями и направляет их (правда иногда срывается 😊) в нужное русло
+2
0
+2
«Пасуй ему, брат! Он играет за нас!»
+2
0
+2
Фраза навивает воспоминания о книгах Марка Твена, Харпер Ли 😁
+2
0
+2
Ответ Jese Rodrigues
Уже 2 ЛЧ в кармане, уже 2 года в финале, и уже рекордсмен клуба по голевым в плей-офф ЛЧ старого формата (успел прям). Уже легенда клуба в 23.
Так плей офф таким же останется впредь. Только групповую меняют.
+1
0
+1
Ответ Black Phoenix
Между Винисиусом и Мбаппе я на данном этапе железно выберу бразила - в отличие от Килиана с поправкой на международные трофеи, Вини выступает на высочайшем уровне за один из самых легендарных и именитых клубов мира, да так что забрал в Мадриде авоську трофеев, где две ЛЧ, а наверняка в будущем и больше - как вишенка на торте. Килиану ещё только предстоит доказать на деле величие такого рода.
понятное дело что на клубнлм уровне вини успешнее, но у него и команда и партнёры другого уровня
+1
0
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)
Сама скромность.

Бабки отбились уже не один раз.
+1
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А сегодня он главный претендент золотого мяча
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Золотой мяч этому господину!
Прости что хотел твоего обмена на Неймара 3-4 года назад 😁
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Вини просто топ и сегодня он это показал в очередной раз. Было очень круто за ним сегодня смотреть.
0
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Ответ VuNePonimaete
Оправдал их на 1000%! Даже под хейтом собственных фанатов не сломился. Просто лучший
Его хейтили даже товарищи по команде (Бензема).
+ хочу отметить в таком же ключе и Куртуа. Они оба просто превозмогали тот период своей карьеры и стали уже легендой клуба!
+1
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многократно окупил уже свою стоимость и еще окупит )
0
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0
Черныш так и сказал, что его купили? Ну тут не соврал, его действительно купили
0
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Вини просто показал класс Переса над всякими Ляпортами
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-2
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Между Винисиусом и Мбаппе я на данном этапе железно выберу бразила - в отличие от Килиана с поправкой на международные трофеи, Вини выступает на высочайшем уровне за один из самых легендарных и именитых клубов мира, да так что забрал в Мадриде авоську трофеев, где две ЛЧ, а наверняка в будущем и больше - как вишенка на торте.
Килиану ещё только предстоит доказать на деле величие такого рода.
+3
-3
0
Ответ Black Phoenix
Винисиус двукратный обладатель ЛЧ, Мбаппе об этом только мечтает. Будут ещё аргументы?
Бразилии его лч нафиг не сдались, а стать героем нации это наивысшая точка, тем более когда ты наследник Пеле.
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Ответ Black Phoenix
Винисиус двукратный обладатель ЛЧ, Мбаппе об этом только мечтает. Будут ещё аргументы?
У Начо вон 6 лч и спроси его что бы он отдал за триумф со сборной на ЧМ.
Он скажет все ибо совсем недавно Начо говорил что победа на ЧМ величайшая из мечт.
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