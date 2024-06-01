Карпин может возглавить «Бешикташ» с зарплатой 3 млн евро в год, в шорт-листе также Шахин и ван Боммел (Иван Карпов)

Теги Боруссия Дортмунд Нури Шахин Ростов премьер-лига Россия бундеслига Германия Марк ван Боммел высшая лига Бельгия Бешикташ высшая лига Турция Сборная России по футболу возможные трансферы отставки Валерий Карпин Антверпен Футбол

Валерий Карпин интересен «Бешикташу».

В стамбульском клубе зарплата главного тренера «Ростова» и сборной России может составить 3 млн евро в год, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, «Бешикташ» также рассматривает кандидатуры Марка ван Боммела из «Антверпена» и Нури Шахина, ассистента главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича.

В прошедшем сезоне «черные орлы» выиграли Кубок Турции и заняли в чемпионате страны 6-е место.

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40 комментариев
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Карпин VS Моуринью. Норм заруба на пресс-конференциях.
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Бешикташ Карпина, против Фенербахче Маура.👍 Сказочная вывеска....😉🙂
+66
-2
+64
Слуцкий в Китае, Черчесов в Казахстане, Карпин в Турции, Мостовой всегда, везде и по любому поводу⚽️
+27
-2
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Ответ Agent Smith
Слуцкий в Китае, Черчесов в Казахстане, Карпин в Турции, Мостовой всегда, везде и по любому поводу⚽️
Мостовой чеканит
+14
-2
+12
Такой бред. Ни один авторитетный источник в Турции Карпина в контексте назначения в «Бешикташ» не упоминает.

Равно как и ван Боммеля.

Серген Ялчын, Славен Билич и (с натяжкой) Нури Шахин главные кандидаты на данный момент.
+12
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+12
карп вчера день сварщика похоже по полной отмечал, опять похмельные бредовые идеи изрыгает
+15
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Ответ Футбол, хоккей итд
Бешикташ Карпина, против Фенербахче Маура.👍 Сказочная вывеска....😉🙂
И усач в сборной Турции
+8
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+6
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Комментарий скрыт
Конечно в Ростове - в команде мужиков. Не в народную же команду ехать , которая или пыль от лидеров нюхает , а некоторые ,, брюнеты , что и покрепче , то тренеров меняют
+7
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+5
Бешикташ Карпина
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0
+4
Иван Карпов может прятаться в раздевалке Ростова (Валерий Карпин)
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+3
Ответ Зелёный гопник
Мостовой чеканит
Чеканит - с ударением на последний слог
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0
+3
Было бы круто!
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+2
Бешу трофеи нужны, а не Карпин
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И Фалькао к туркам ездил, ёпт
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Бред сумасшедшего (с)
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+1
Клопп возглавит Ростов ?😄
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Ответ Agent Smith
Слуцкий в Китае, Черчесов в Казахстане, Карпин в Турции, Мостовой всегда, везде и по любому поводу⚽️
И без)
+1
0
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Ответ Утренняя Аврора
Зачем ему берег турецкий? Валера уже заработал денег 💰 на всю оставшуюся жизнь. Его жена 🤰 хочет в Прибалтику переезжать . Может и он со временем туда переберется. На фиг ему Турция.
В Турции теплее, например. Другое дело, что не возьмут.
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Ответ Сергей Волуйский
Конечно в Ростове - в команде мужиков. Не в народную же команду ехать , которая или пыль от лидеров нюхает , а некоторые ,, брюнеты , что и покрепче , то тренеров меняют
я ничего не понял, что ты написал. Карпин врядли уйдёт сейчас...сборная ему важней всего
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Зачем вы подхватываете похмельные бредни Ивана Карпова?! может хватит? это уже не смешно
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Карпову нужно подписываться не инсайдер, а помощник.
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Карпин против Моуриньо
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Очень интересно будет посмотреть на Валеру в Турции
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Карпину теперь придется еще и с Ростовом совмещать ?)
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Если действительно будет достойное предложение, то, как говорил сам Карпин в отношении футболистов, надо уезжать.
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Зачем ему берег турецкий? Валера уже заработал денег 💰 на всю оставшуюся жизнь. Его жена 🤰 хочет в Прибалтику переезжать . Может и он со временем туда переберется. На фиг ему Турция.
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Тут скорее как с коммерческими предложениями , начальство сказало троих найти , вот Карпина и воткнули чтоб руководство от него само отказалось если че ))
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