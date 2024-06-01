Карпин может возглавить «Бешикташ» с зарплатой 3 млн евро в год, в шорт-листе также Шахин и ван Боммел (Иван Карпов)
Валерий Карпин интересен «Бешикташу».
В стамбульском клубе зарплата главного тренера «Ростова» и сборной России может составить 3 млн евро в год, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, «Бешикташ» также рассматривает кандидатуры Марка ван Боммела из «Антверпена» и Нури Шахина, ассистента главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича.
В прошедшем сезоне «черные орлы» выиграли Кубок Турции и заняли в чемпионате страны 6-е место.
Равно как и ван Боммеля.
Серген Ялчын, Славен Билич и (с натяжкой) Нури Шахин главные кандидаты на данный момент.