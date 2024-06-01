Карпин может возглавить «Бешикташ» с зарплатой 3 млн евро в год, в шорт-листе также Шахин и ван Боммел (Иван Карпов)

Валерий Карпин интересен «Бешикташу».

В стамбульском клубе зарплата главного тренера « » и сборной России может составить 3 млн евро в год, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, « » также рассматривает кандидатуры из «Антверпена» и , ассистента главного тренера дортмундской « » Эдина Терзича.

В прошедшем сезоне «черные орлы» выиграли Кубок Турции и заняли в чемпионате страны 6-е место.