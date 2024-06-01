👑 «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз – это рекорд
«Реал Мадрид» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.
В финале турнира мадридский клуб, возглавляемый тренером Карло Анчелотти, обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Реал Мадрид» в 15-й раз стал обладателем главного трофея клубного футбола под эгидой УЕФА.
На втором месте по числу титулов остается «Милан», побеждавший в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов 7 раз. Далее идут «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6), замыкает пятерку лучших «Барселона» (5).
Анчелотти и Реал напоминают всем, что в футболе голы забивать важнее всего, чем всякие схемы, тактики, удары в створ ворот, xG, планы на игру и тд
У Боруссии был первый топ тайм, нужно было решать. Но увы. Играли против магии.
Карва - спасибо, что ты есть у Реала!!!!
Мадрид с победой
Нет! Межгалактический Реал!
Какое же, наверное, счастье быть болельщиком сливочных!