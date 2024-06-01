👑 «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз – это рекорд

«Реал Мадрид» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

В финале турнира мадридский клуб, возглавляемый тренером , обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) на стадионе « » в Лондоне.

« » в 15-й раз стал обладателем главного трофея клубного футбола под эгидой УЕФА.

На втором месте по числу титулов остается « », побеждавший в чемпионов/Кубке европейских чемпионов 7 раз. Далее идут « » и « » (по 6), замыкает пятерку лучших « » (5).