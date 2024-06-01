👑 «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз – это рекорд

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«Реал Мадрид» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

В финале турнира мадридский клуб, возглавляемый тренером Карло Анчелотти, обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Реал Мадрид» в 15-й раз стал обладателем главного трофея клубного футбола под эгидой УЕФА.

На втором месте по числу титулов остается «Милан», побеждавший в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов 7 раз. Далее идут «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6), замыкает пятерку лучших «Барселона» (5).

190 комментариев
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Финал лиги чемпионов это игра в котором играют две команды а выигрывает Реал
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Моё любимое занятие каждый раз, когда Реал выходит в финал ЛЧ это наблюдать, как у его соперника буквально из ниоткуда появляются толпы новых болельщиков на один матч и как по его итогам они остаются ни с чем
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Ответ scanner c
Финал лиги чемпионов это игра в котором играют две команды а выигрывает Реал
Хоть я и не люблю Реал, но:

Анчелотти и Реал напоминают всем, что в футболе голы забивать важнее всего, чем всякие схемы, тактики, удары в створ ворот, xG, планы на игру и тд
+42
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+38
Ну что тут поделаешь. Опять Реал! Закрывайте турнир.
У Боруссии был первый топ тайм, нужно было решать. Но увы. Играли против магии.
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Ответ natan111
Ну что тут поделаешь. Опять Реал! Закрывайте турнир. У Боруссии был первый топ тайм, нужно было решать. Но увы. Играли против магии.
Пропусти Реал парочку голов в первом тайме, есть ощущение, что все равно бы свое взяли в итоге.
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Ответ babai4304
Тут плюсую. Фартит людям без остановки
Это не фарт уже, а уверенность в себе, мастерство, характер..
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Поздравляю Реал с заслуженной победой!!!
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Боруссия – отличная команда, достойная всяческих похвал, но Реал Мадрид – это Реал Мадрид!
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Кроос - спасибо, что ты был у Реала!!!
Карва - спасибо, что ты есть у Реала!!!!
+11
-3
+8
Ответ RWB#0
Комментарий скрыт
😂😂😂чего только не придумают
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+6
Вроде вот не давно брали десиму а тут уже 15. Великий клуб с победой!
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Когда игра идет любой дурак выиграет, с ты попробуй когда не идет
Мадрид с победой
+6
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+3
Ответ natan111
Ну что тут поделаешь. Опять Реал! Закрывайте турнир. У Боруссии был первый топ тайм, нужно было решать. Но увы. Играли против магии.
ну даже если они решили бы в первом тайме, то во втором тайме все равно увидели бы камбек. так что это не контрится
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Когда вылетали столько лет подряд в 1/8й я даже предположить не мог, что впереди будет ждать ТАКАЯ серия
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Кому как не Реалу, было выиграть последний матч ЛЧ в старом формате.
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Галактический Реал!
Нет! Межгалактический Реал!
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Это реально читерство, они же даже не вспотели
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Такое ощущение, что Реал к матчу не готовится. Смотрит на соперника в первом тайме. В перерыве решают сделать и перемалывают соперника во втором
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Любой из выигранных Реалом титулов ЛЧ/КЧ являлся рекордом. Что первый, что второй, что остальные. Ни у кого никогда не было титулов больше, чем у Реала.
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Ответ Тумбочка Тевеса
Так написал, как будто все кроме Анчелотти играют исключительно на xG Это одна из статистик, только и всего Глупо отрицать что Дортмунд был лучше по статистике Так же как и глупо отрицать что Реал выиграл незаслуженно
Реал выиграл не по делу? Что ты такое несёшь?
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Ну что такое опять судьи помогли Реалу! Вот введут ВАР и тогда Реал не сможет ничего выиграть.... А, стоп....
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Марко Ройс... Существует в футболе еще более жесткое проклятье? Человек вышел на поле и "Реал" полностью перехватил инициативу!
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Поздравляю Реал, но всё же не понимаю, как они это делают?

Какое же, наверное, счастье быть болельщиком сливочных!
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+2
Ригоберка ещё жив?
+5
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+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Моё любимое занятие каждый раз, когда Реал выходит в финал ЛЧ это наблюдать, как у его соперника буквально из ниоткуда появляются толпы новых болельщиков на один матч и как по его итогам они остаются ни с чем
Сегодня в топах был комент, где некто мечтал увидеть матч за суперкубок Европы между 5ми командами своих чемпионатов 😄
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Совершенно верно.
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Браво!
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Как-то буднично и спокойно, вообще без суеты
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Боруссия давала первый тайм и всё. Реал внатуре крутые
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А вернее обновил свой рекорд
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