Тарасенко стал автором победной шайбы «Флориды» в 6-м матче с «Рейнджерс». У него 3+3 в 17 играх в этом плей-офф

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в 6-м матче с «Рейнджерс».

Форвард «Флориды» был признан третьей звездой шестого матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:1, 4-2). 

Россиянин прервал серию из 7 матчей без очков. В его активе стало 6 (3+3) баллов в 17 играх в текущем плей-офф при полезности «+4». 

Сегодня Тарасенко (14:11, 1:02 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, сделал 3 блока и 1 перехват, применил 4 силовых приема, а также допустил 2 потери. 

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заслуженно забил крайне важный гол, в серии был очень полезен
+1
0
+1
Ответ Фтемноте
Ну вот. А тут всё писали не играет, нн забивает, балласт. Володя очень хорош.
Кто все? Плюсиков собрать решил?? Как раз - таки большинство писало, что Володя очень полезен как командный игрок
+2
-1
+1
Ну вот. А тут всё писали не играет, нн забивает, балласт. Володя очень хорош.
+1
-1
0
Оправдал свое подписание одним голом.
0
0
0
Красивое и важное
0
0
0
Молодес Тарасенкамешок!
0
0
0
Наконец-то отметился.
В финальной серии надо бы улучшить реализацию.
0
0
0
Ответ Sander Westerveld
Кто все? Плюсиков собрать решил?? Как раз - таки большинство писало, что Володя очень полезен как командный игрок
Заказывать надо, товарищ.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий