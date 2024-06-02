Тарасенко стал автором победной шайбы «Флориды» в 6-м матче с «Рейнджерс». У него 3+3 в 17 играх в этом плей-офф

Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в 6-м матче с «Рейнджерс».

Форвард «Флориды» был признан третьей звездой шестого матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:1, 4-2).

Россиянин прервал серию из 7 матчей без очков. В его активе стало 6 (3+3) баллов в 17 играх в текущем плей-офф при полезности «+4».

Сегодня Тарасенко (14:11, 1:02 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, сделал 3 блока и 1 перехват, применил 4 силовых приема, а также допустил 2 потери.