Босс «Аль-Насра» заявил, что Роналду останется на следующий сезон: «Его кровь стала желтой»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон.

Об этом после поражения от «Аль-Хилаля» в финале Кубка короля Саудовской Аравии сообщил гендиректор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга.

С отсылкой к цветам команды он заявил в программе Sada Al-Mala’eib, что «кровь Роналду стала желтой».

У Роналду только один трофей в Саудовской Аравии, «Аль-Наср» проиграл семь турниров с ним в составе. После поражения в финале Кубка короля Криштиану плакал.

Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше

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64 комментария
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Проблемы с почками?
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Мочёй что ли?))
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Капец метафора, конечно :))
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это какая-то новая раса.
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Ответ Мурик Иордан
это какая-то новая раса.
У многих насекомых кровь жёлтого цвета, например почти у всех видов жуков
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Ответ Leon Petov
Без него не было бы этих финалов) быстро изучать, кто лучший бомбардир и ассистент плей-офф ЛЧ
Без него Реал и до и после неоднократно выходил в финалы ЛЧ.
А если брать конкретно эти сезоны:
В 14 Роналду за ВЕСЬ плей-офф не забил ни одного первого или второго гола в матче, забивал только, когда Реал имел преимущество в два-три мяча, то есть набивал стату, пока другие делали результат.
В 16 ноль голов и ноль ассистов в полуфиналах и в финале, будто и не выходил на поле. В 18 года также ноль результативных действий в полуфиналах и в финале. Да, были отдельно взятые матчи в тех победных сезонах, когда Роналду забивал важные голы, но в большинстве случаев решали исход другие игроки.
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Это не кровь...
+7
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Роналду лучший бомбардир, а его команде везде пролетела
Типичная картина, так бы и в Реале было, если бы Модрич, Кроос и другие
Для нарцисса главное - мусорная статка
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Как и его лицо
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я боюсь представить чем он вчера плакал
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Это же болезнь. К врачу надо.
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У него и так всегда шорты были желтыми:))
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Ответ Bazilic
Роналду лучший бомбардир, а его команде везде пролетела Типичная картина, так бы и в Реале было, если бы Модрич, Кроос и другие Для нарцисса главное - мусорная статка
Это потому что рекорды за ним гоняются )))
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Хорошо, что в пустыне нет снега)
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Похоже желтуха, но не вброс)
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Ответ Мурик Иордан
это какая-то новая раса.
)))
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А моча красной?
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Желтуха у него.
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Как моча прям
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Погодите, Бадр всегда говорил, что Криш голубых кровей?!
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Наплакал
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Если бы все игроки в Аль-Насре играли хотя-бы как 40 летний Роналду то они бы выиграли этот матч .
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Ответ Bazilic
Роналду лучший бомбардир, а его команде везде пролетела Типичная картина, так бы и в Реале было, если бы Модрич, Кроос и другие Для нарцисса главное - мусорная статка
В 14, 16 и 18 годах в финалах ЛЧ реально так и было, когда Роналду пропал с радаров, но другие игроки затащили. Да даже португальцы без него в финале Евро смогли победить, пока тот скакал козликом по бровке
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Ответ Roy Makaay
Без него Реал и до и после неоднократно выходил в финалы ЛЧ. А если брать конкретно эти сезоны: В 14 Роналду за ВЕСЬ плей-офф не забил ни одного первого или второго гола в матче, забивал только, когда Реал имел преимущество в два-три мяча, то есть набивал стату, пока другие делали результат. В 16 ноль голов и ноль ассистов в полуфиналах и в финале, будто и не выходил на поле. В 18 года также ноль результативных действий в полуфиналах и в финале. Да, были отдельно взятые матчи в тех победных сезонах, когда Роналду забивал важные голы, но в большинстве случаев решали исход другие игроки.
Истину глаголишь ☝🏼
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Ответ TOX
Мочёй что ли?))
С точки зрения физиологии, Ваш комментарий не далеко от истины
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Ответ CyberUnited
Получается сгодня за Дортмунд
Естественно 🙂‍↕️ если Реал сегодня таки возьмёт очередного ушастого,это будет уже второй Кубок ЛЧ без сладкой 🍓 который в свою очередь даже полуфинал ЛЧ не нюхал 😎 без Реала
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Ответ rigobersong
Не смогли пригласить лучших игроков и чемпионов мира, пригласили сдувшихся гастролеров:)) Теперь надо тащить балласт до конца, а то как распил денег перед принцем оправдывать, что просто так выкинули 200 млн, а от криштика 0 эффекта:))
Как это 0? А посты в инсте с цитатами Стетхема, фоточки в кепке
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Ещё один сезон с шансами не выиграть ещё больше турниров.
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Ооо, похоже он открыл портал в ад для комментов)))
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Его кровь была желтой всегда ))))
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