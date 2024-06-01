Босс «Аль-Насра» заявил, что Роналду останется на следующий сезон: «Его кровь стала желтой»
Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон.
Об этом после поражения от «Аль-Хилаля» в финале Кубка короля Саудовской Аравии сообщил гендиректор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга.
С отсылкой к цветам команды он заявил в программе Sada Al-Mala’eib, что «кровь Роналду стала желтой».
У Роналду только один трофей в Саудовской Аравии, «Аль-Наср» проиграл семь турниров с ним в составе. После поражения в финале Кубка короля Криштиану плакал.
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А если брать конкретно эти сезоны:
В 14 Роналду за ВЕСЬ плей-офф не забил ни одного первого или второго гола в матче, забивал только, когда Реал имел преимущество в два-три мяча, то есть набивал стату, пока другие делали результат.
В 16 ноль голов и ноль ассистов в полуфиналах и в финале, будто и не выходил на поле. В 18 года также ноль результативных действий в полуфиналах и в финале. Да, были отдельно взятые матчи в тех победных сезонах, когда Роналду забивал важные голы, но в большинстве случаев решали исход другие игроки.
Типичная картина, так бы и в Реале было, если бы Модрич, Кроос и другие
Для нарцисса главное - мусорная статка