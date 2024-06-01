Босс «Аль-Насра» заявил, что Роналду останется на следующий сезон: «Его кровь стала желтой»

Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон.

Об этом после поражения от «Аль-Хилаля» в финале Кубка короля Саудовской Аравии сообщил гендиректор « » Гвидо Фиенга.

С отсылкой к цветам команды он заявил в программе Sada Al-Mala’eib, что «кровь Роналду стала желтой».

У Роналду только один трофей в Саудовской Аравии, «Аль-Наср» проиграл семь турниров с ним в составе. После поражения в финале Кубка короля плакал.

Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше