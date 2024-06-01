Защитник тульского «Арсенала» Ботака-Иобома забил по автоголу в обоих стыковых матчах с «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Пари НН Эрвинг Ботака-Иобома Футбол

Защитник тульского «Арсенала» забил по автоголу в обоих матчах с «Пари НН».

Туляки принимают нижегородскую команду в ответном стыковом матче за право играть в Мир РПЛ.

Футболист хозяев Эрвинг Ботака-Иобома забил гол в собственные ворота на 58-й минуте после передачи соперника с фланга. Гости повели со счетом 2:0. 

В первой игре 25-летний защитник тоже забил автогол, но позднее принес своей команду победу (2:1), поразив ворота соперника. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» Тула – «Пари НН». 

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14 комментариев
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В стыках узнали о новых нападающий, Бегич который сделал дубль, Ботака за два матча оформил хет трик
+15
0
+15
Ответ </c/>
легенда, пора отправлять домой после матча...
Куда? Он же отечественный
+14
-1
+13
лучший бомбардир зоны стыков!
+8
-1
+7
ВОТ И ДЕНЮЖКИ НА КАРТЕ
+9
-2
+7
Ответ Роман Грожан
лучший бомбардир зоны стыков!
Но есть нюанс
+6
0
+6
Фрэнк Синклэир пердива
Олды поймут
+3
0
+3
Пакета ставил на свои же карточки пока не спалили🎰
+3
-1
+2
Местный Френк Синклер
+1
0
+1
Это недостаток мастерства.
0
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со след.сезона в арсенале 😂😂😂😂
0
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Тотал голы в ворота обеих команд в обеих матчей: прошло
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Ответ Мэр Чунга-чанги
Куда? Он же отечественный
И? Поэтому нельзя отправить деревяху домой?
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