Защитник тульского «Арсенала» Ботака-Иобома забил по автоголу в обоих стыковых матчах с «Пари НН»

Защитник тульского «Арсенала» забил по автоголу в обоих матчах с «Пари НН».

Туляки принимают нижегородскую команду в ответном стыковом матче за право играть в Мир .

Футболист хозяев забил гол в собственные ворота на 58-й минуте после передачи соперника с фланга. Гости повели со счетом 2:0.

В первой игре 25-летний защитник тоже забил автогол, но позднее принес своей команду победу (2:1), поразив ворота соперника.

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