Защитник тульского «Арсенала» Ботака-Иобома забил по автоголу в обоих стыковых матчах с «Пари НН»
Защитник тульского «Арсенала» забил по автоголу в обоих матчах с «Пари НН».
Туляки принимают нижегородскую команду в ответном стыковом матче за право играть в Мир РПЛ.
Футболист хозяев Эрвинг Ботака-Иобома забил гол в собственные ворота на 58-й минуте после передачи соперника с фланга. Гости повели со счетом 2:0.
В первой игре 25-летний защитник тоже забил автогол, но позднее принес своей команду победу (2:1), поразив ворота соперника.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» Тула – «Пари НН».
Олды поймут