Мостовой о посещении офиса «Спартака»: «Просто заехал и сделал фотографию – это уже хорошо. Был там восемь лет назад – сейчас пошло на улучшение»

Александр Мостовой высказался о посещении офиса «Спартака».

Бывший полузащитник красно-белых ранее опубликовал фотографию рядом с эмблемой «Спартака»: «Такая вот интрижка, в ближайшее время все узнаете. Пока не буду говорить, где это я был» .

«Я просто заехал и сделал фотографию. Это уже хорошо. Давно не был там.

В офисе «Спартака » я был всего один раз – восемь лет назад, и то случайно. А сейчас пошло на улучшение», – сказал Александр Мостовой .