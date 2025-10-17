Мостовой о посещении офиса «Спартака»: «Просто заехал и сделал фотографию – это уже хорошо. Был там восемь лет назад – сейчас пошло на улучшение»
Александр Мостовой высказался о посещении офиса «Спартака».
Бывший полузащитник красно-белых ранее опубликовал фотографию рядом с эмблемой «Спартака»: «Такая вот интрижка, в ближайшее время все узнаете. Пока не буду говорить, где это я был».
«Я просто заехал и сделал фотографию. Это уже хорошо. Давно не был там.
В офисе «Спартака» я был всего один раз – восемь лет назад, и то случайно. А сейчас пошло на улучшение», – сказал Александр Мостовой.
Кто победит в главном матче Бундеслиги?170 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости