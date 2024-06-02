Панарин прервал серию из 8 игр без голов, забив в 6-м матче с «Флоридой» на 58:20. Он завершил плей-офф с 5+10 в 16 матчах

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Артемий Панарин прервал 8-матчевую безголевую серию в плей-офф.

Форвард «Рейнджерс» отличился на 59-й минуте шестого матча финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4). 

32-летний россиянин завершил плей-офф с 15 (5+10) очками в 16 играх при полезности «минус 2». 

Сегодня Артемий (22:40, 1:03 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 4 потери. 

6 комментариев
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Хлебушек отобрал сухарик у Бобы 💁‍♂️
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Ответ Максим Макеев
по итогу уступил по очкам в этом плей офф 21 летнему Уайатту Джонстону не удивляйтесь если его рили попробуют обменять этим летом потому что зарплату уровня Макдэвида явно не за такие перфомансы ему давали
никто его никуда не обменяет. там вся команда мало на что сподобилась в атаке. обменять его с такой личкой это проблема, далее у него скорее все полный запрет на обмен, ну и на последок - чтобы его обменять, надо кого то другого такого же уровня подписать, а их нет на рынке
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Ответ белая простыня олимпиады
никто его никуда не обменяет. там вся команда мало на что сподобилась в атаке. обменять его с такой личкой это проблема, далее у него скорее все полный запрет на обмен, ну и на последок - чтобы его обменять, надо кого то другого такого же уровня подписать, а их нет на рынке
ну а чего им тогда делать? опять тренера менять?
Рейнджерс по хорошему должны были уже и от Каролины отлететь которая 5 на 5 может играть не хуже Флориды, но не смогла разобрать большинство Рейнджерс в отличие от котов
а значит либо менять надо тренера(опять) либо вносить изменения в состав ибо тому же Панарину платят такие деньги не за такие перфомансы( у него уже не первый ПО такой и сыпется критика)
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Ответ Максим Макеев
ну а чего им тогда делать? опять тренера менять? Рейнджерс по хорошему должны были уже и от Каролины отлететь которая 5 на 5 может играть не хуже Флориды, но не смогла разобрать большинство Рейнджерс в отличие от котов а значит либо менять надо тренера(опять) либо вносить изменения в состав ибо тому же Панарину платят такие деньги не за такие перфомансы( у него уже не первый ПО такой и сыпется критика)
укреплять нижние звенья. это ясно как день, что в по Магазину уделяют особое внимание, и вот как раз нижние звенья и должны брать на себя больше ответственности и делать результат
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