Панарин прервал серию из 8 игр без голов, забив в 6-м матче с «Флоридой» на 58:20. Он завершил плей-офф с 5+10 в 16 матчах
Артемий Панарин прервал 8-матчевую безголевую серию в плей-офф.
Форвард «Рейнджерс» отличился на 59-й минуте шестого матча финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4).
32-летний россиянин завершил плей-офф с 15 (5+10) очками в 16 играх при полезности «минус 2».
Сегодня Артемий (22:40, 1:03 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 4 потери.
Рейнджерс по хорошему должны были уже и от Каролины отлететь которая 5 на 5 может играть не хуже Флориды, но не смогла разобрать большинство Рейнджерс в отличие от котов
а значит либо менять надо тренера(опять) либо вносить изменения в состав ибо тому же Панарину платят такие деньги не за такие перфомансы( у него уже не первый ПО такой и сыпется критика)