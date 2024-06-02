Панарин прервал серию из 8 игр без голов, забив в 6-м матче с «Флоридой» на 58:20. Он завершил плей-офф с 5+10 в 16 матчах

Артемий Панарин прервал 8-матчевую безголевую серию в плей-офф.

Форвард « » отличился на 59-й минуте шестого матча финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4).

32-летний россиянин завершил плей-офф с 15 (5+10) очками в 16 играх при полезности «минус 2».

Сегодня Артемий (22:40, 1:03 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 4 потери.