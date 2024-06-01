Задоров о возможном возвращении в Россию: «На следующий же день я окажусь в Сибири»

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ КХЛ Никита Задоров Политика Хоккей

Никита Задоров считает, что возможное возвращение в Россию грозит ему опасностью.

«На следующий день я окажусь в Сибири», – приводит слова защитника «Ванкувера» Sportsnet.

В сентябре прошлого года хоккеист, тогда выступавший за «Калгари», дал резонансное интервью, в котором рассказал о реакции российских хоккеистов из НХЛ на события на Украине и подверг критике главного тренера СКА Романа Ротенберга. 

Летом 29-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что он отклонил предложение «Кэнакс» о контракте на 4-5 лет с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»

66 комментариев
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Сибирь не самый плохой клуб в лиге, чего уж там..
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+53
Ответ evgzarubin@k66.ru
Комментарий удален модератором
Где вы адекватность нашли? С точностью наоборот. Вроде взрослый а дурь несусветную несет.
+34
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+22
Ответ Коля Иванов
Как просрать Родину без регистрации и смс.
А у таких людишек нет Родины и везде они чужие
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-12
+20
да-да, в застенках нквд ахахаххахаа
задоров прям-таки истинное лицо либерастов😄😄😄😄
+33
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+20
Ответ evgzarubin@k66.ru
Комментарий удален модератором
Нормальные люди не возвращаются, потому что они никуда и не уезжали.
+37
-19
+18
Ответ PredatorMax
Да чего мелочиться, сразу в гулаге, ага.
Ой какие мы циничные. Федотов конечно не в ГУЛАГе был, но неплохо так годик провёл в Северодвинске, а он ведь даже ничего публично не говорил про СВО и Ротенберга.
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Если только в новосибирской 😂
+25
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+17
Да чего мелочиться, сразу в гулаге, ага.
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Ответ Алекс Баландин
Комментарий скрыт
причем тут сталинизм? я не сторонник сталина и его методов, мягко говоря. я сторонник здравого смысла. и то, что "узник совести" никитос несет полную чушь, причем в своих корыстных целях, чтобы контракт себе выбить за пожалейку, - мерзко вдвойне
+19
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+14
Кто-то себя очень льстит начитавшись медузных дождей
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+12
Неуловимый Джо
+19
-8
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Кому ты нужен Никита?
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А мы уже в Сибири.
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Давит на жалость, что он теперь беженец, но все равно Ванкувер ему уже больше не предложит
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Молодец какой.
Не в СКА,а в Сибирь хочет
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+7
Ответ ilya1809
Пример если ты не из ГУЛАГА пишешь значит репресси нет,какой то имбецильный.Прям совсем.Всех не сажают никогда если вы незнали, а сидящих которым даже сформилуировать обвинению не могут дофига,и все они либо из за опозиции либо за мир
Среди моих знакомых и знакомых моих знакомых сидящих из-за оппозиционных взглядов, и из-за того что они за мир, нет. У тебя есть какой-нибудь одноклассник или коллега за это сидящий? То что медузы и тп раздувают несколько случаев людей которых не однократно предупреждали, не значит что таких персонажей много, их единицы для многомиллионной России.
+12
-6
+6
Как просрать Родину без регистрации и смс.
+18
-12
+6
Ответ андрей Киселев
Комментарий удален модератором
Неееет, только не это, не уходи, андрей.
+7
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+6
ути-пути, какой важный мамин бунтарь)
+17
-12
+5
Не, ну это перебор.
Чел явно преувеличивает масштаб содеянного.
+6
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Ответ ilya1809
Пример если ты не из ГУЛАГА пишешь значит репресси нет,какой то имбецильный.Прям совсем.Всех не сажают никогда если вы незнали, а сидящих которым даже сформилуировать обвинению не могут дофига,и все они либо из за опозиции либо за мир
Не объясняйте здесь никому ничего. Для них, что Россия, что Гондурас, одно понятие. Ни там и ни там, дальше своего носа и "соловьиного ящика" они ничего не видят и знать ни хотят. Власти тем временем их рубликами давно у себя в кармане конвертируемым долларом шуршат.
+9
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+3
Сибирь хорошая команда
+3
-1
+2
Может хоть тогда Сибирь выйдет в плей офф
+3
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в Сибири не так плохо, по нынешним меркам
+9
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Ответ wolkov
да-да, в застенках нквд ахахаххахаа задоров прям-таки истинное лицо либерастов😄😄😄😄
Согласен полностью, либерасты в качестве аргумента ещё приводят фейковое дело Федотова, срежиссированное в застенках украинских биолабораторий по подготовке боевых гусей
+2
-1
+1
Ох божечка, да кому ты нужен, кроме нескольких тысяч человек, смотрящих хоккей и фамилию никто твою не знает. Закончишь с хоккеем и не вспомнят, что такой был.А ехать действительно не стоит, без таких задоровых, России даже дышится легче и воздух чище
+20
-19
+1
И правильно думает, сожрут и непоморщатся
+8
-7
+1
Ответ БВО
Среди моих знакомых и знакомых моих знакомых сидящих из-за оппозиционных взглядов, и из-за того что они за мир, нет. У тебя есть какой-нибудь одноклассник или коллега за это сидящий? То что медузы и тп раздувают несколько случаев людей которых не однократно предупреждали, не значит что таких персонажей много, их единицы для многомиллионной России.
А ничего что сейчас 2024 год и даже в Северной Корее сидят всего несколько тысяч по политическим причинам, как и в Иране, и в Афганистане. Зато при этом сотни тысяч, если не миллионы просто тихо валят подальше (в числе те "которых неоднократно предупреждали"). И в списке всех этих замечательных стран к сожалению Россия сегодня вполне себе стоит в одном ряду.

Можно не сомневаться, что если бы Задоров решил вдруг вернуться в Россию, то на него кто надо давно бы написали донос и он уже давно бы проходил по какому-то делу об оскорблении ветерана. Ещё могу напомнить вам дело Панарина, который после того как его припугнули уголовкой про политику больше никогда ничего не говорит.
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Ответ antonio1589
Дудю много кто интервью давал, но единственный кто сейчас сидит - это Яшин. Да и того посадили за то, что пилил фейки у себя на канале.
Есть еще кто лежит
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Ответ SadButTrue
Ой какие мы циничные. Федотов конечно не в ГУЛАГе был, но неплохо так годик провёл в Северодвинске, а он ведь даже ничего публично не говорил про СВО и Ротенберга.
так значит сво и ротенберг не при делах в деле федотова, не?
+8
-7
+1
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