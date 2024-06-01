Задоров о возможном возвращении в Россию: «На следующий же день я окажусь в Сибири»
Никита Задоров считает, что возможное возвращение в Россию грозит ему опасностью.
«На следующий день я окажусь в Сибири», – приводит слова защитника «Ванкувера» Sportsnet.
В сентябре прошлого года хоккеист, тогда выступавший за «Калгари», дал резонансное интервью, в котором рассказал о реакции российских хоккеистов из НХЛ на события на Украине и подверг критике главного тренера СКА Романа Ротенберга.
Летом 29-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что он отклонил предложение «Кэнакс» о контракте на 4-5 лет с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.
Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»
Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»
задоров прям-таки истинное лицо либерастов😄😄😄😄
Не в СКА,а в Сибирь хочет
Чел явно преувеличивает масштаб содеянного.
Можно не сомневаться, что если бы Задоров решил вдруг вернуться в Россию, то на него кто надо давно бы написали донос и он уже давно бы проходил по какому-то делу об оскорблении ветерана. Ещё могу напомнить вам дело Панарина, который после того как его припугнули уголовкой про политику больше никогда ничего не говорит.