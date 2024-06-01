Задоров о возможном возвращении в Россию: «На следующий же день я окажусь в Сибири»

Никита Задоров считает, что возможное возвращение в Россию грозит ему опасностью.

«На следующий день я окажусь в Сибири», – приводит слова защитника « » Sportsnet.

В сентябре прошлого года хоккеист, тогда выступавший за «Калгари», дал резонансное интервью, в котором рассказал о реакции российских хоккеистов из на события на Украине и подверг критике главного тренера СКА Романа Ротенберга.

Летом 29-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что он отклонил предложение «Кэнакс» о контракте на 4-5 лет с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»