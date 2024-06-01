Генсек РФС о 6 подряд титулах «Зенита» в РПЛ: «Болельщикам «Спартака» в 90-е было скучно от 9 чемпионств? Это проблема не клуба, а других команд»

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о шести подряд победах «Зенита» в РПЛ.

«Разделяют ли болельщики «Спартака» мысль, что девять чемпионств «Спартака» в девяностые годы – это было скучно? Думаю, что нет, думаю, им хотелось бы, чтобы это происходило каждый год.

Понятно, что болельщики других команд хотели бы каких-то изменений, но эти желания, прежде всего, нужно адресовать своим клубам.

Это ведь не проблема «Зенита». Это ситуация, когда другие команды ему проигрывают», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.