Генсек РФС о 6 подряд титулах «Зенита» в РПЛ: «Болельщикам «Спартака» в 90-е было скучно от 9 чемпионств? Это проблема не клуба, а других команд»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Максим Митрофанов Р-Спорт Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о шести подряд победах «Зенита» в РПЛ.

«Разделяют ли болельщики «Спартака» мысль, что девять чемпионств «Спартака» в девяностые годы – это было скучно? Думаю, что нет, думаю, им хотелось бы, чтобы это происходило каждый год.

Понятно, что болельщики других команд хотели бы каких-то изменений, но эти желания, прежде всего, нужно адресовать своим клубам.

Это ведь не проблема «Зенита». Это ситуация, когда другие команды ему проигрывают», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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52 комментария
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болельщикам Спартака скучно брать чемпионство по итогам сезона, поэтому они берут чемпионство трёх туров 🤭
+75
-15
+60
Учитывая то, как Спартак 90-х пылесосил лигу, пользуясь своим привилегированным положением, неудивительно, что до сих пор каждое его поражение – светлый праздник для страны 😎
+44
-15
+29
Москвичи эталонно страдают, а нам совсем не скучно.
+37
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+23
Ответ Владимир Вологодский
Комментарий скрыт
Вообще это уже классическая шутка, причём актуальна и по сей день.
+17
-6
+11
Ответ Роман Ахмедов
Да проблема РФС отсутствие конуренции.Хотя я так понял РФС явно все устраивает,чтт в чемпионате одна команда с бюджетом 50% всех клубов РФПЛ за счет иностранцев и госбюджета типа выигрывает постоянно.Позорники.
Бюджет московских команд больше чем у всей лиги,а выхлопа ноль,подумай об этом,если уж любишь считать чужие деньги то и в свой карман загляни.
+14
-3
+11
По всем статистическим показателям, самая посещаемая футбольная лига в мире в последние годы- Бундеслига. Что-то не видно, чтобы там абсолютная гегемония Баварии кому-то надоедала. Про отсутствие интереса к РПЛ, только жалобно скулят фанаты клубов из первопрестольной, которые скоро поочередно встретят десятилетие без чемпионств, а кто-то и пятидесятилетие.
+17
-8
+9
Федун привил болельщикам спартака боль и страдания что как я думаю он очень любит
+7
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+6
Ответ Роман Ахмедов
Комментарий скрыт
Это влажные фантазии.Каждый год одно и тоже.А если Лукойл наконец-то признают незаконно приватизированным,что делать будете?Жаль,что Федун не выполнил обещание и не отдал клуб болельщикам.
+13
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+6
То, это тогда... А это другое. Как вы не понимаете.
+7
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Просто у других команд в 90-е не было денег на бромантан.
+8
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наши чемпионства 90-х связаны с отсутствием нормальной конкуренции в лиге
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Тут согласен с Митрофановым.
+8
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В этом сезоне Зенит сделал всё чтоб Динамо или Краснодар взяли титулы, но те по сути сами отказались.
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+4
Ответ Роман Ахмедов
Да проблема РФС отсутствие конуренции.Хотя я так понял РФС явно все устраивает,чтт в чемпионате одна команда с бюджетом 50% всех клубов РФПЛ за счет иностранцев и госбюджета типа выигрывает постоянно.Позорники.
Ну вот зачем прогуливал арифметику? 2+2 примерно 8?
+4
0
+4
Ответ Вячеслав Максименко
Это проблема РПЛ.
Когда одни покупают Тиля,Крала...а другие Барриоса и Вендела это проблема не РПЛ.
+7
-3
+4
В прошедшем чемпионате действительно это проблемы Краснодара и Динамо, что они такие безвольные...
+3
0
+3
Ответ Иван Новиков
Чего-то газпромовский толстяк подгорает целый день. Тогда Спартак не был самой позорной командой из первой корзины.
а какие критерии позора?
+3
0
+3
Прав пупсик,.все по факту.
+4
-2
+2
Ответ Иван Новиков
Чего-то газпромовский толстяк подгорает целый день. Тогда Спартак не был самой позорной командой из первой корзины.
А в какой он был?
+3
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+2
Ответ Глебов Илья
наши чемпионства 90-х связаны с отсутствием нормальной конкуренции в лиге
Количество трофеев подряд не имеет значения. Важен факт интриги. Когда команда с отрывом всех мочит - не так интересно. Когда 1-2 последних тура решают судьбу золото - одобрям-с.
Имхо.
+2
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Ну, Спартак на те же деньги Газпрома (УренгойГазпром) чемпионил до 97го, на футболках даже лого была. Так что нелюбовь КБ и москвичей к Зениту понятна - деньги ушли за МКАД, а это недопустимо!

Еще Спартак ехал на "багаже СССР", собирая более-менее ликвидных футболистов. На этой теме очень любят сейчас спекулировать - Спартак выигрывал чемпионства россиянами, а Зенит бразильцами фуфуфу.

Ну что сказать, были тогда еще воспитанники футбольной школы СССР, тащили Спартак к Чемпионству. Но к началу нулевых они постарели, как результат Спартак усреднился, вовремя перестроиться не сумели = чемпионская серия закончилась.

Да и об экономическом положении в стране не стоит забывать после развала СССР. Да, и сейчас разница по бюджетам в клубах разительная, но клубы более менее понимают свои финансовые возможности и источники.

А в 90е некоторые клубы вообще начинали чемпионат не зная, будет ли у них финансирование, чтобы доиграть до конца сезон.
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Ответ Роман Ахмедов
Да проблема РФС отсутствие конуренции.Хотя я так понял РФС явно все устраивает,чтт в чемпионате одна команда с бюджетом 50% всех клубов РФПЛ за счет иностранцев и госбюджета типа выигрывает постоянно.Позорники.
" с бюджетом 50% всех клубов РФПЛ"
Калькулятор себе купи, двоечник.
По данным РФС на 2023 финансовый год, бюджеты:
Все клубы РПЛ в сумме - 87.7 млрд. руб.
Зенит - 17.6 млрд. руб. (20% от общего бюджета РПЛ)
Московские клубы -
Динамо (8.8) + Локомотив (7.5) + Спартак (10.2) + ЦСКА (6.9) = 33.4 млрд. руб. (40% от общего бюджета РПЛ).
В итоге, московские клубы, съедающие почти половину бюджеты РПЛ и вдвое больше Зенита - опять без трофеев. Вот и спрашивается - доколе еще страна будет содержать московских бездарей и распильщиков, которые кроме как воровать больше ничего не умеют?
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Ответ Роман Ахмедов
Да проблема РФС отсутствие конуренции.Хотя я так понял РФС явно все устраивает,чтт в чемпионате одна команда с бюджетом 50% всех клубов РФПЛ за счет иностранцев и госбюджета типа выигрывает постоянно.Позорники.
это про московские клубы?
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Ответ Дмитрий9779
Бюджет московских команд больше чем у всей лиги,а выхлопа ноль,подумай об этом,если уж любишь считать чужие деньги то и в свой карман загляни.
Что подразумеваете под "выхлопа ноль"? Сколько титулов у команд лиги не из Москвы и Питера за всё время существования РПЛ? Два чемпионства Рубина, чемпионство Алании и 4 КР. Может закрыть остальные клубы?
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Ответ Дмитрий9779
Когда одни покупают Тиля,Крала...а другие Барриоса и Вендела это проблема не РПЛ.
Большинство клубов не покупают Барриоса и Тиля. Речь ведь не только о Спартаке и Зените.
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Ответ Глебов Илья
наши чемпионства 90-х связаны с отсутствием нормальной конкуренции в лиге
Вы в 90-ые в пердиве были, не ври.
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Ответ Гроссмейстер Д
По всем статистическим показателям, самая посещаемая футбольная лига в мире в последние годы- Бундеслига. Что-то не видно, чтобы там абсолютная гегемония Баварии кому-то надоедала. Про отсутствие интереса к РПЛ, только жалобно скулят фанаты клубов из первопрестольной, которые скоро поочередно встретят десятилетие без чемпионств, а кто-то и пятидесятилетие.
Ну да, давайте теперь еще скажем, что конкуренция не нужна и нужно, чтобы везде монополия на чемпионства была. Смешно. Удивительно, что кто-то это еще плюсует. Надо еще американцам сказать, какие они тупые, придумали первые пики драфта слабым отдавать и потолки зарплат, ради никому не нужной интриги в нба и нхл.
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Ответ Иван Новиков
Чего-то газпромовский толстяк подгорает целый день. Тогда Спартак не был самой позорной командой из первой корзины.
Ну они все на пайке газпромовской сидят.Как хозяин скажет,так и лаят.
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Ответ Алексей Ганин
а какие критерии позора?
Не Москва.

А наболтают, конечно, много: и про народ, и про бабулек, и про еврокубки, где сами не блистали особо.
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Ответ CoMoBo3
Учитывая то, как Спартак 90-х пылесосил лигу, пользуясь своим привилегированным положением, неудивительно, что до сих пор каждое его поражение – светлый праздник для страны 😎
https://moscow-piter.mirtesen.ru/blog/43800688061/Spartak-vseh-kupil:-pamyatka-dlya-glorikov

Запылесосили лигу, куда там )
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