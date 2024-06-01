Генсек РФС о 6 подряд титулах «Зенита» в РПЛ: «Болельщикам «Спартака» в 90-е было скучно от 9 чемпионств? Это проблема не клуба, а других команд»
Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о шести подряд победах «Зенита» в РПЛ.
«Разделяют ли болельщики «Спартака» мысль, что девять чемпионств «Спартака» в девяностые годы – это было скучно? Думаю, что нет, думаю, им хотелось бы, чтобы это происходило каждый год.
Понятно, что болельщики других команд хотели бы каких-то изменений, но эти желания, прежде всего, нужно адресовать своим клубам.
Это ведь не проблема «Зенита». Это ситуация, когда другие команды ему проигрывают», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Имхо.
Еще Спартак ехал на "багаже СССР", собирая более-менее ликвидных футболистов. На этой теме очень любят сейчас спекулировать - Спартак выигрывал чемпионства россиянами, а Зенит бразильцами фуфуфу.
Ну что сказать, были тогда еще воспитанники футбольной школы СССР, тащили Спартак к Чемпионству. Но к началу нулевых они постарели, как результат Спартак усреднился, вовремя перестроиться не сумели = чемпионская серия закончилась.
Да и об экономическом положении в стране не стоит забывать после развала СССР. Да, и сейчас разница по бюджетам в клубах разительная, но клубы более менее понимают свои финансовые возможности и источники.
А в 90е некоторые клубы вообще начинали чемпионат не зная, будет ли у них финансирование, чтобы доиграть до конца сезон.
Калькулятор себе купи, двоечник.
По данным РФС на 2023 финансовый год, бюджеты:
Все клубы РПЛ в сумме - 87.7 млрд. руб.
Зенит - 17.6 млрд. руб. (20% от общего бюджета РПЛ)
Московские клубы -
Динамо (8.8) + Локомотив (7.5) + Спартак (10.2) + ЦСКА (6.9) = 33.4 млрд. руб. (40% от общего бюджета РПЛ).
В итоге, московские клубы, съедающие почти половину бюджеты РПЛ и вдвое больше Зенита - опять без трофеев. Вот и спрашивается - доколе еще страна будет содержать московских бездарей и распильщиков, которые кроме как воровать больше ничего не умеют?
А наболтают, конечно, много: и про народ, и про бабулек, и про еврокубки, где сами не блистали особо.
Запылесосили лигу, куда там )