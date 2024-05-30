UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Пауло Коста Роман Копылов Шон Стрикленд UFC 302 Махачев - Порье Коста - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоится турнир UFC 302. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым (25-1) и Дастином Порье (30-8).

Другие бои турнира:

  • Шон Стрикленд (28-6) – Пауло Коста (14-3);
  • Кевин Холланд (25-11) – Михал Олексейчук (19-7);
  • Жаилтон Алмейда (20-3) – Александр Романов (17-2);
  • Рэнди Браун (18-5) – Элизеу Залески Дос Сантос (24-7-1);
  • Роман Копылов (12-3) – Сезар Алмейда (5-0).

Начало основного карда – в 05:00 по московскому времени.

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3 комментария
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Наконец-то нормальный кард
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Порье классный тип, но ждём победы Ислама💪

И Копылову пора в топ-15 заходить.
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Ответ leppyanen
Наконец-то нормальный кард
Как ты определяешь?Просматриваешь все турниры,анализируешь.Начинаешь с прелимов.Самые глупые комментарии -"нормальный кард, слабый кард"..
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