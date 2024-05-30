UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

В ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоится турнир UFC 302. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между (25-1) и (30-8).

Другие бои турнира:

Шон Стрикленд (28-6) – Пауло Коста (14-3);

Кевин Холланд (25-11) – Михал Олексейчук (19-7);

Жаилтон Алмейда (20-3) – Александр Романов (17-2);

Рэнди Браун (18-5) – Элизеу Залески Дос Сантос (24-7-1);

Роман Копылов (12-3) – Сезар Алмейда (5-0).

Начало основного карда – в 05:00 по московскому времени.

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