Ройс не выиграл ни ЛЧ, ни Бундеслигу с «Боруссией». У него 5 трофеев с клубом

Марко Ройс покидает «Боруссию», так и не выиграв Лигу чемпионов.

Дортмундцы потерпели поражение от « » в финале – 0:2. Это была последняя игра полузащитника за клуб.

Ройс выступал за «Боруссию» с 2012 года и за это время не выиграл ни ЛЧ, ни Бундеслигу. Дважды он побеждал в Кубке Германии (2017, 2021), трижды – в Суперкубке (2013, 2014, 2019).

35-летний немец станет свободным агентом этим летом.

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