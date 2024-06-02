Ройс не выиграл ни ЛЧ, ни Бундеслигу с «Боруссией». У него 5 трофеев с клубом

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Кубок Германии Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Германии Марко Ройс Футбол

Марко Ройс покидает «Боруссию», так и не выиграв Лигу чемпионов.

Дортмундцы потерпели поражение от «Реала» в финале – 0:2. Это была последняя игра полузащитника за клуб.

Ройс выступал за «Боруссию» с 2012 года и за это время не выиграл ни ЛЧ, ни Бундеслигу. Дважды он побеждал в Кубке Германии (2017, 2021), трижды – в Суперкубке (2013, 2014, 2019).

35-летний немец станет свободным агентом этим летом.

Ройс отказывал очень многим топам. Почему не пошел в «ПСЖ», «Баварию», «Реал» и «Барсу»?

Ройс забил за «Боруссию» – прощальный гол? Почему уходит после 12 лет?

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93 комментария
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Ответ SergioRamos92
Интересно,если Кейн и Ройс пересекутся в одном клубе Минус на минус даст плюс
Так появились Тоттенхэм и Динамо
+144
-3
+141
Сколько же внезапно фанатов у Ройса за месяц появилось. Просто фантастика
+115
-17
+98
Интересно,если Кейн и Ройс пересекутся в одном клубе
Минус на минус даст плюс
+74
-5
+69
Ответ VuNePonimaete
Сколько же внезапно фанатов у Ройса за месяц появилось. Просто фантастика
У Боруссии за один день была самая большая миграция глоров
+55
-8
+47
Выход Ройса на поле худшее , что могло произойти с Боруссией !
+57
-10
+47
Ответ VuNePonimaete
Сколько же внезапно фанатов у Ройса за месяц появилось. Просто фантастика
Перед этим они за Кейна болели
+39
-5
+34
Ответ EchteLiebe09
Терзич заменами испортил игру. Лучше бы выпустил Малена или Гиттенса. Ройс давно сдал и не тянет такие игры, особенно если играет со скамейки. Жаль..
Ройс даже поиграть толком не успел, чтобы его обвинять. Он вышел, когда "Реал" в фазу атаки перешел и как раз почти сразу забили с углового - потом "Боруссия" поплыла, а "Реал" поймал кураж. Ройс там вряд ли что то мог сделать в одиночку, а Адейеми в любом случае пора было менять
+28
-2
+26
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Так появились Тоттенхэм и Динамо
Спасибо, я буду спать с улыбкой
+20
-2
+18
По сравнению с Кейном неплохая коллекция трофеев.
+16
0
+16
Карьера Ройса в плане трофеев полное разочарование, такой игрок должен был выиграть больше. Но этот тот случай когда трофеи не нужны для того, чтобы быть легендой клуба. Спасибо Марко за годы отданные Дортмунду!
+14
-1
+13
По иронии судьбы гол забили почти сразу после выхода Ройса.
+8
0
+8
Ответ Нурула Джаватханов
Выход Ройса на поле худшее , что могло произойти с Боруссией !
Согласен. Как только я увидел что он выходит и еще на замену Адейме - понял что Реал сейчас почувствует запах крови и уничтожит Боруссию..что и случилось
+14
-6
+8
Финалы Лч для Боруссии- это прыжки выше головы. Какой тут смысл сокрушаться. Был бы это клуб способный удерживать Холландов , Билингемов- вот был бы другой разговор.
+8
0
+8
У Кейна только кубок ауди
+10
-2
+8
Капитан и лидер Боруссии выходит в последний матч своей карьеры в финале ЛЧ и начинает пешеходить и закрываться об игроков Реала, чтобы не получать мяч.
У кого-то есть вопросы, почему у Ройса все так плохо с трофеями?
У меня есть вопросы, почему человек с такой менталкой и спортивной злостью (ее нет) пользуется такой дикой популярностью
+10
-3
+7
Ответ Khorunzhiy
Согласен. Как только я увидел что он выходит и еще на замену Адейме - понял что Реал сейчас почувствует запах крови и уничтожит Боруссию..что и случилось
В чем прямая связь?
+6
0
+6
Терзич заменами испортил игру. Лучше бы выпустил Малена или Гиттенса. Ройс давно сдал и не тянет такие игры, особенно если играет со скамейки. Жаль..
+13
-8
+5
Ответ VuNePonimaete
Сколько же внезапно фанатов у Ройса за месяц появилось. Просто фантастика
Ну они же не ты. Не стыдно вообще? Болеть за ЭТО
+3
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Ответ EchteLiebe09
Ройса выпускают чтобы удержать счёт. Но если ещё нет голов, то смысл прибегать к этому? После 1 пропущенного уже было понятно, что вернуться не получится.
Тут момент в том, что у Адейеми ничего не получалось впереди уже, он набегался. Карим хорошо в обороне старался отрабатывать и убегал на пространство, но в заключительной фазе атаки у него сплошные ошибки были - не мог никого обыграть, где то недобегал, где то пас в никуда давал. Терзич логично хотел освежить игру и Ройс вполне себе вариант (тем более думаю Терзич рассчитывал на его настрой, мотивацию и просто на красивую историю) на последние 20 минут для более четких действий в позиционных атаках. Но это могло работать при таком же сценарии игры, который был на момент выхода Марко. Там обе команды устраивало текущее положение и "Боруссия" более аккуратно начала играть. Но случилось все как случилось, почти сразу пропущенный гол, а далее когда Дортмунду нужно отыгрываться они минут 8-10 не могли выйти нормально в фазу атаки и даже навал устроить против куражного "Реала" на подавленном настроении и у Ройса тупо не было возможности проявлять себя в этом промежутке игры.
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В этом финале прямо иллюстрация всей карьеры Ройса. Вышел на поле- Реал тут же забил и больше даже мяч не отдавал. Тяжкая футбольная судьба, наполненная драмой.
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Ответ SergioRamos92
Сколько уже этих миграций видели тут Лейпциг-Сити(ну там понятно,Гвардиола и все дела)Потом главный их ночной кошмар Бавария и Дортмунд
Ничему их жизнь не учит 😂 Никакого самоуважения у людей
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+3
Ответ VuNePonimaete
Сколько же внезапно фанатов у Ройса за месяц появилось. Просто фантастика
Не всем же быть глорами Мадрида.
+3
-1
+2
Ответ Homelander_666
У Боруссии за один день была самая большая миграция глоров
Сколько уже этих миграций видели тут
Лейпциг-Сити(ну там понятно,Гвардиола и все дела)Потом главный их ночной кошмар Бавария и Дортмунд
+2
0
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Эпично вышел.

Айдемени дубоват, но старательный. Объём давал.
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Ответ Homelander_666
Ничему их жизнь не учит 😂 Никакого самоуважения у людей
Честно,я уж был уверен что они и баварию не будут так массово поддерживать(особенно когда они столько раз громили их любимый клуб)а,нет
Я их недооценил тогда
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Ответ Андрей Разуменко
Лучше подумайте, что будет когда Мбаппе появится в Реале:))
У Мбаппе вроде нет репутации неудачника)
Другой вопрос что я не удивлюсь если его приход сделает Реалу только хуже
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Ответ Заяцволк
Я естественно мало следил за чемпионатом Германии, ну этот Ройс был на слуху, некоторые матчи видел, помню он постоянно пропускал чемпионаты мира, уже это было признаком, что он тотальный неудачник. Я писал об этом, мне рассказывали "Ты чё, он - легенда", думаю, ок, может я просто невнимательно смотрел, допустим поверим экспертам. Но потом я посмотрел последний матч Боруссии в прошлом сезоне, где они слили чемпионство, и этот Ройс был просто наитотальнейшим дном. И вот сегодня, это было просто плевком в футбол. Вот и вопрос, как такое дно кто-то может называть футболистом ? )
ты посмотрел 1 матч и уже стал экспертом по Ройсу) какие же нынче клоуны на спортсе стоят из себя экспертов)
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Какой позорный заголовок!
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С этой замены начался крах боруссии в финале
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Ответ Khorunzhiy
Согласен. Как только я увидел что он выходит и еще на замену Адейме - понял что Реал сейчас почувствует запах крови и уничтожит Боруссию..что и случилось
Сейм абсолютно, чел решил походить пешком в финале лч в своем последнем матче в карьере. Многое о нем говорит.
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