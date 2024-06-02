Ройс не выиграл ни ЛЧ, ни Бундеслигу с «Боруссией». У него 5 трофеев с клубом
Марко Ройс покидает «Боруссию», так и не выиграв Лигу чемпионов.
Дортмундцы потерпели поражение от «Реала» в финале – 0:2. Это была последняя игра полузащитника за клуб.
Ройс выступал за «Боруссию» с 2012 года и за это время не выиграл ни ЛЧ, ни Бундеслигу. Дважды он побеждал в Кубке Германии (2017, 2021), трижды – в Суперкубке (2013, 2014, 2019).
35-летний немец станет свободным агентом этим летом.
Ройс отказывал очень многим топам. Почему не пошел в «ПСЖ», «Баварию», «Реал» и «Барсу»?
Ройс забил за «Боруссию» – прощальный гол? Почему уходит после 12 лет?
Минус на минус даст плюс
У кого-то есть вопросы, почему у Ройса все так плохо с трофеями?
У меня есть вопросы, почему человек с такой менталкой и спортивной злостью (ее нет) пользуется такой дикой популярностью
Лейпциг-Сити(ну там понятно,Гвардиола и все дела)Потом главный их ночной кошмар Бавария и Дортмунд
Айдемени дубоват, но старательный. Объём давал.
Я их недооценил тогда
Другой вопрос что я не удивлюсь если его приход сделает Реалу только хуже