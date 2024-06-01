Селихов может уйти из «Спартака» – Станкович на него не рассчитывает. Лунев и Лодыгин отказали красно-белым

Из «Спартака» может уйти Александр Селихов, клуб общался с Луневым и Лодыгиным.

Как сообщает Иван Карпов, новый тренер красно-белых не рассчитывает на травматичного Селихова. Срок контракта голкипера со « » истекает через год, но Александр может сменить команду уже этим летом.

Недавно «Спартак» связывался с , чтобы узнать, интересен ли ему переход в команду на роль второго вратаря после . Лунев отказал, так как хочет быть основным.

Аналогичное обращение получил и , выступающий за «Панатинаикос». От него тоже поступил отказ – экс-вратарь «Зенита» не хочет возвращаться в Россию.

Комментируя эту новость, Лодыгин заявил: «Информация, что «Спартак» связывался со мной, правдивая. Предложение приходить в команду вторым номером меня не устраивало, поэтому я и отказался».

В этом сезоне у Селихова 11 матчей за команду в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России (4 из них – на ноль), в них он пропустил 12 мячей.

Статистику 30-летнего вратаря, который выступает за «Спартак» с зимы 2017 года, можно найти здесь.