Селихов может уйти из «Спартака» – Станкович на него не рассчитывает. Лунев и Лодыгин отказали красно-белым

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Панатинаикос высшая лига Греция высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Юрий Лодыгин Александр Селихов Александр Максименко Футбол

Из «Спартака» может уйти Александр Селихов, клуб общался с Луневым и Лодыгиным.

Как сообщает Иван Карпов, новый тренер красно-белых Деян Станкович не рассчитывает на травматичного Селихова. Срок контракта голкипера со «Спартаком» истекает через год, но Александр может сменить команду уже этим летом.

Недавно «Спартак» связывался с Андреем Луневым, чтобы узнать, интересен ли ему переход в команду на роль второго вратаря после Александра Максименко. Лунев отказал, так как хочет быть основным.

Аналогичное обращение получил и Юрий Лодыгин, выступающий за «Панатинаикос». От него тоже поступил отказ – экс-вратарь «Зенита» не хочет возвращаться в Россию.

Комментируя эту новость, Лодыгин заявил: «Информация, что «Спартак» связывался со мной, правдивая. Предложение приходить в команду вторым номером меня не устраивало, поэтому я и отказался».

В этом сезоне у Селихова 11 матчей за команду в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России (4 из них – на ноль), в них он пропустил 12 мячей.

Статистику 30-летнего вратаря, который выступает за «Спартак» с зимы 2017 года, можно найти здесь.

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Станкович ещё ни с кем не работал лично, а уже на кого-то не рассчитывает.
+49
-1
+48
Вань, угомонись уже... Ну не инсайдер ты никакой
+22
-2
+20
Ответ shadow82
Станкович ещё ни с кем не работал лично, а уже на кого-то не рассчитывает.
Карпу лучше знать☝️
+19
-2
+17
Селя с Легией это эпично. В памяти занял достойное место. 🙃
+12
-1
+11
жолко конечно, подавал надежды
+9
-1
+8
Ответ diversant
30 лет, уже хватит подавать надежды. Не оправдал, спасибо и досвидос
Почему подавал? Играл и было много хороших матчей, играл на своём уровне, один в поле не воин. Но матч с Легией останется ярчайшим воспоминанием. Поэтому не понятно желание обесценивать игроков, которые делали результат.
+8
0
+8
Переходи в Динамо, будешь нашим королем!
+6
0
+6
И зачем эти сбитые летчики? Была новость про Помазуна. Но видимо не хочет он в Спартак или кони не отпускают.
+7
-2
+5
Ответ vayka
жолко конечно, подавал надежды
30 лет, уже хватит подавать надежды. Не оправдал, спасибо и досвидос
+10
-5
+5
Ответ vayka
жолко конечно, подавал надежды
Ещё молодой и перспективный
+5
0
+5
Селихов один из лучших вратарей за последнее время. Лучше Максименко уж точно. Странно все это
+8
-3
+5
Иван Карпов )))
+5
-1
+4
Лодыгин и Лунев хорошо что откпзали)) не лучше Селихова однозначно
+6
-2
+4
Есть же свинов. Зачем еще одного покупать? Свинов второй, а третий - любой из молодежки
+3
0
+3
честно сказать, Максименко это надолго.Еще мясом обрастет и в лиге чемпионов будет соперников кошмарить.
+3
0
+3
Ответ last_guard
И зачем эти сбитые летчики? Была новость про Помазуна. Но видимо не хочет он в Спартак или кони не отпускают.
6-7 лямов за второго вратаря это слишком дорого. Лучше Дюпина подписать или Нигматуллина.
+3
0
+3
Ответ vayka
жолко конечно, подавал надежды
Жолко у пчолки
+1
0
+1
Ответ Кочевник56
Жолко у пчолки
так точно, извиняюсь, очень быстро печатал
+1
0
+1
у станковича же сын вратарь в интере , не удивлюсь если его в спартак привезут
+1
0
+1
Ответ diversant
30 лет, уже хватит подавать надежды. Не оправдал, спасибо и досвидос
С такими травмами как у него, тяжело вернуться на топ уровень
+1
0
+1
Забыл добавить этот тип, что теперь после отказа, Спартак ждет Доннарруму, когда его вытеснит Сафронов. стороны уже подписали предварительный договор.
+1
0
+1
Будет жалко, если Санечка покинет наш клуб(
+2
-1
+1
Саня, достоин быть в команде, не Свинов же в конце концов должен остаться
+3
-2
+1
Ответ Император Плутона
Селихов один из лучших вратарей за последнее время. Лучше Максименко уж точно. Странно все это
На счёт того кто из них лучше можно поспорить, всё - таки Максименко очень прибавил за последнее время, но то, что Селихов один из лучших - это факт и, считаю избавляться от него не стоит.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Николаевич Селиванов
гада-Латышонка бы купить...
он самый важный матч уже сыграл, больше такого не повторится)
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Николаевич Селиванов
гада-Латышонка бы купить...
Такие матчи, как в кубке бывают раз в жизни. И к сожелению часто против Спартака вратари выдают подобное.
0
0
0
Ответ diversant
Никто не обесценивает заслуг Селихова. Максименко на данном этапе стабильнее, вот и все. Захотят продать значит продадут, а если захотят оставить тоже верное решение, достаточно надежный вратарь. Но и голову пеплом посыпать не стоит. Вообще из нынешнего состава, можно любого убрать и не жалко, лично мне. Ну может из-за Бабича, я бы переживал.
Максименко играть стал стабильно 2 месяца, это совсем не показатель стабильности. Следующий сезон начнёт с пары ошибок и опять будете его мешком называть и кричать что нужен вратарь. Какой-то фантастической разницы между ними нет, поэтому прежде чем купить что-то ненужное, а таковыми являются варианты с приобретением любого, я повторюсь любого русского вратаря. Нужно подумать, а зачем? Некуда девать деньги? Нет других проблемных позиций? Там 3 вратаря уровня РПЛ, зачем вообще Амарал туда лезет? У нас в центре полузащиты нет никого кроме одноногих бегунков, они даже пас на 10м отдают точно через раз, я про разрезающие передачи молчу. У нас нет замены Промесу, здесь и сейчас.
0
0
0
Ответ Aleksandr
хааааааа с Лодыркиным гыыыыы это инсайд от карпа или в редакцию убойную шмаль подвезли? ыыыы
Ладыгин уже прокоментировал, и потвердил. Но приглашали на второго номера. И его это не устроило.
0
0
0
Ответ diversant
Никто не обесценивает заслуг Селихова. Максименко на данном этапе стабильнее, вот и все. Захотят продать значит продадут, а если захотят оставить тоже верное решение, достаточно надежный вратарь. Но и голову пеплом посыпать не стоит. Вообще из нынешнего состава, можно любого убрать и не жалко, лично мне. Ну может из-за Бабича, я бы переживал.
Любого? Что-то крутовато конечно
0
0
0
Ответ Император Плутона
Селихов один из лучших вратарей за последнее время. Лучше Максименко уж точно. Странно все это
если бы ты играл в деревне, всеми забытый и никому не нудный, ты бы тоде любое упоминание о себе, даже со стороны лушевнобольеых бы подтверждал
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий