Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз – это рекорд. У Зидана, Гвардиолы и Пэйсли по 3 трофея

Теги Боруссия Дортмунд Милан Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Пеп Гвардиола рекорды Боб Пэйсли Футбол

Карло Анчелотти стал первым тренером с 5 победами в Лиге чемпионов.

Сегодня «Реал» под его руководством обыграл «Боруссию» (2:0) в финале.

Итальянец взял три трофея с мадридской командой (2014, 2022 и 2024), еще два – с «Миланом» (2003, 2007).

Ни один другой специалист не выигрывал ЛЧ или Кубок чемпионов больше трех раз. Cтолько побед на счету Пепа Гвардиолы, Зинедина Зидана и Боба Пэйсли.

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72 комментария
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3 игрока с травмой крестов, лучший бомбардир покинул клуб, Вини выбыл на три месяца, 37 травм - только четыре атакующих игрока в команде.
Суперкубок, чемпион Испании, ЛЧ. Карло Анчелотти Великий!👑
+135
-8
+127
Кроос, Карвахаль, Модрич, Начо - 6 ЛЧ
Барселона - 5 ЛЧ
ПСЖ - Франция
+76
-7
+69
Ответ SergioRamos92
А Карло еще первую ЛЧ(ладно,КЕЧ)брал когда Модрич был ребенком А как тренер брал первую ЛЧ, когда Беллингем только родился
Ничего. Сейчас тоже какой нибудь мальчик еще не знает, что Карло сделает чемпионом и его😁
+51
-1
+50
Ничего не знаем по xg Реал все на свете проиграл 😆🤣🤣🤣
+52
-8
+44
А Карло еще первую ЛЧ(ладно,КЕЧ)брал когда Модрич был ребенком
А как тренер брал первую ЛЧ, когда Беллингем только родился
+32
0
+32
Ответ ......... корты Бублика
Ничего не знаем по xg Реал все на свете проиграл 😆🤣🤣🤣
Во втором тайме уже Реал вчистую вынес Дортмунд, который от разгрома спас Кобель.
+31
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марко ройс наш любимый марко ройс снова нихера не выиграл, вышел на замену и бд пропустила двойку
+21
-1
+20
Папа...
+13
0
+13
В перерыве поднял бровь и команда заиграла. Великий тренер
+12
0
+12
Теперь Анчи сможет побороться за звание тренер года с Тен Хагом, выигравшим кубок Англии
+13
-1
+12
Ответ JENNINGS
3 игрока с травмой крестов, лучший бомбардир покинул клуб, Вини выбыл на три месяца, 37 травм - только четыре атакующих игрока в команде. Суперкубок, чемпион Испании, ЛЧ. Карло Анчелотти Великий!👑
А где то в Манчестере лысый шарлатан жалуется на много, много травм. Вот и разница между великим тренером и выскочкой.
+28
-20
+8
Зидан конечно крут. Такой статистики нет ни у кого.
+8
-1
+7
Анчелотти недосягаем)
+8
-1
+7
Тони Кроос сравнялся с Пако Хенто по ЛЧ.
У обоих 6 Кубков.
Так же Модрич, Карвахаль, Начо по 6 ЛЧ.
Вроде не ошибся)
+5
0
+5
Ответ евГений
Комментарий скрыт
Более сильные команды
Дортмунд
Аэаээахахахахахахахахах
+7
-2
+5
У Гвардиоллы 2 ЛЧ. В 2009-м ЛЧ для Барселоны выиграл Платини с его ручными судьями. Заслуги Гвардиоллы в той победе чуть больше чем 0 процентов.
+4
0
+4
Ответ евГений
Комментарий скрыт
За Рейн Металл сегодня болели ?
Ну у них такого фарта , как у Сити с Интером в прошлом финале не нашлось , уж извините !
P.S. Не забудьте поцеловать фото Лукаку на ночь - он истинный творец вашей прошлогодней победы
+4
0
+4
С тренером года всё ясно в этом году
+3
0
+3
Больше чем ригоьер от этого финала обломался только чефирин 🤣 как приятно смотреть на его недовольную мерзкую рожу
+3
0
+3
Ответ Эркинбек Апаканов
Ты и дальше считай xG, к тому времени Реал 20-й кубок выиграет)
Сегодняшнее слово в русском словаре для тебя - сарказм
+3
0
+3
Реал молодцы настоящие чемпионы!!!
+2
0
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Ответ Эркинбек Апаканов
Ты и дальше считай xG, к тому времени Реал 20-й кубок выиграет)
Ты не выкупил рофл?)
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Ответ Homelander_666
Ты не выкупил рофл?)
я даже смайлики поставил, для тех кто в танке🤣
+2
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Батя в здании🤘🏻
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Ответ S.CLOWN
Пеп выигрывал играя в доминирующий футбол,Анчи с Зиданом отскоками и автобусами+оффсайды.
Особенно когда Баварию Пепа Анчи вынес 5-0 за две игры.
+2
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Спасибо, тренер!
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Ответ ......... корты Бублика
я даже смайлики поставил, для тех кто в танке🤣
😁
+1
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В википедии он его уже определили лучшим тренером в истории
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Лучший тренер в истории.
+1
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И такого тренера дебил Леонардо выжил из ПСЖ. Если бы Анчи дали немного времени сейчас ПСЖ бы играл и побеждал в финале.
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