Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз – это рекорд. У Зидана, Гвардиолы и Пэйсли по 3 трофея
Карло Анчелотти стал первым тренером с 5 победами в Лиге чемпионов.
Сегодня «Реал» под его руководством обыграл «Боруссию» (2:0) в финале.
Итальянец взял три трофея с мадридской командой (2014, 2022 и 2024), еще два – с «Миланом» (2003, 2007).
Ни один другой специалист не выигрывал ЛЧ или Кубок чемпионов больше трех раз. Cтолько побед на счету Пепа Гвардиолы, Зинедина Зидана и Боба Пэйсли.
Суперкубок, чемпион Испании, ЛЧ. Карло Анчелотти Великий!👑
Барселона - 5 ЛЧ
ПСЖ - Франция
А как тренер брал первую ЛЧ, когда Беллингем только родился
У обоих 6 Кубков.
Так же Модрич, Карвахаль, Начо по 6 ЛЧ.
Вроде не ошибся)
Дортмунд
Аэаээахахахахахахахахах
Ну у них такого фарта , как у Сити с Интером в прошлом финале не нашлось , уж извините !
P.S. Не забудьте поцеловать фото Лукаку на ночь - он истинный творец вашей прошлогодней победы