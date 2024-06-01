Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз – это рекорд. У Зидана, Гвардиолы и Пэйсли по 3 трофея

Карло Анчелотти стал первым тренером с 5 победами в Лиге чемпионов.

Сегодня « » под его руководством обыграл «Боруссию» (2:0) в финале.

Итальянец взял три трофея с мадридской командой (2014, 2022 и 2024), еще два – с « » (2003, 2007).

Ни один другой специалист не выигрывал ЛЧ или Кубок чемпионов больше трех раз. Cтолько побед на счету , и .