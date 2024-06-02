Махачев задушил Порье в пятом раунде и защитил титул чемпиона UFC
В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.
Махачев задушил соперника в пятом раунде и защитил титул.
Для Махачева это третья успешная защита пояса подряд. Он владеет поясом с октября-2022.
Для Порье это второе поражение за три последних боя.
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Но а Махачев сейчас справедливо самый сбалансированный боец, но не самый доминирующий, как был Хабиб.
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Но Дастин молодец. Даже удивил таким уровнем стойкости и парой выходов из партера.
В общем, бой удался. Ислам реально запарился.