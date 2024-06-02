Махачев задушил Порье в пятом раунде и защитил титул чемпиона UFC

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Махачев задушил соперника в пятом раунде и защитил титул.

Для Махачева это третья успешная защита пояса подряд. Он владеет поясом с октября-2022.

Для Порье это второе поражение за три последних боя.

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79 комментариев
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Бокс Порье справедливо хвалят и многие даже считают его лучшим в этом аспекте в ufc, он перебил таких ребят, как Холлоуэй и Гэтджи, но сегодня Махачев был уж точно не хуже в стойке. Не оценивайте все по рассечению, Порье много раз переигрывали.
Но а Махачев сейчас справедливо самый сбалансированный боец, но не самый доминирующий, как был Хабиб.
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Порье молодец, удивил, хорошо защищался в партере, не ожидал, что он так долго продержится
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Снова советское самбо вытерло полы бразильским джиу-джицу, где-то грустит один Янис))
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Главное - то уважение, которое проявляли друг к другу соперники после мордобоя!
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Кроме сечки локтем ничего Порье не показал. Деклассирование ожидаемое - и в стойке, и в борьбе. Теперь Царукяна нужно спустить с небес.
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Махачев конечно ТОП.
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Ответ Мирзоанис Якубов
Комментарий скрыт
Все было в руках Порье в 5 раунде? Лол, экспертиза уровня «если кровь у бойца, то он в шаге от поражения» и с какой это «такой стойкой шансов нет» , если Ислам перебивал лучшего боксера в ростере.
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Махачев - великий. Порье - хорош, несгибаемый Достойный бой, уважение обоим
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3 раунда забрал вчистую. Совсем иной уровень.
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Порье воин, гладиатор! Ислам ничем не уступал в стойке. Оба крутые. Выдали зрелище невероятное.
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Хоть и Русский, но поугарать с местных либерах и нациков одно удовольствие😅 Махачева с победой
Дагестанская школа борьбы это нечто
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Из боя я понял три вещи : Порье крутой, Махачев еще круче, а профессионалы вытирают антифриз
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Ожидаемый исход.
Но Дастин молодец. Даже удивил таким уровнем стойкости и парой выходов из партера.
В общем, бой удался. Ислам реально запарился.
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Ответ АланСмити
Бокс Порье справедливо хвалят и многие даже считают его лучшим в этом аспекте в ufc, он перебил таких ребят, как Холлоуэй и Гэтджи, но сегодня Махачев был уж точно не хуже в стойке. Не оценивайте все по рассечению, Порье много раз переигрывали. Но а Махачев сейчас справедливо самый сбалансированный боец, но не самый доминирующий, как был Хабиб.
У Махачева в совокупности уже было больше достойной оппозиции, чем у Хабиба. То ли ещё будет
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Ахаха, у кого так подгорело, что массово всем минусы ставит ? Только не плачь.
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Ислам -топ!
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Болел за Порье, но вынужден признать: Махачев лучший сейчас в дивизионе. Это как удивительно сбалансированно прокаченный персонаж в начале игры: и стойка, и борьба, и тайминг. Капец, кто бы мог подумать еще лет пять назад на него.
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Ну в одну калитку практически. Как я и говорил, даже в стойке у Махачева преимущество
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Ответ skytent1
Порье молодец, удивил, хорошо защищался в партере, не ожидал, что он так долго продержится
Я тоже думал что ему конец после первого же фулл гарда
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И конечно же всегда приятно видеть максимально уважительное отношение бойцов друг к другу.
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Ответ Крыс Пол
А теперь сравните, как легко Хабиб побил более молодого и не вытянутого спустя 2.5 месяца после тяжелого боя Порье. Ислам неплох, но на уровень хуже Орла.
как легко? в четвертом раунде а не пятом?) при этом один раз сам отдал спину?)
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Очень тяжелая победа, но весь бой Ислам доминировал.
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Порье навязал сложнейший бой. Думаю, что победа удушающим - это именно то, что было необходимо. Если бы бой уходил в судейские решения, то я не уверен, что Исламу бы отдали победу, особенно с судейством на этом турнире.
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Ответ закрыт по беспределу
Ожидаемый исход. Но Дастин молодец. Даже удивил таким уровнем стойкости и парой выходов из партера. В общем, бой удался. Ислам реально запарился.
исход - да, но как все сложилось, честно, думал будет бой спойлер, а по итогу вышло так, что Исламу пришлось помучиться, ну те очень вряд ли бы вся команда выбегала к нему после сдачи Порье, если бой был бы в одну калитку, как местные эксперты пишут.
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Ответ scanner c
Я тоже думал что ему конец после первого же фулл гарда
С Хабибом скорее всего там конец и настал бы
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Ответ Мирзоанис Якубов
Комментарий скрыт
что за бред я только что прочитал
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Стойка Ислама все лучше, он сам все опаснее, с борьбой и так все понятно. От Порье за бой пара эпизодов + локоть (сечка). Перебит вчистую. Удушение -как вишенка на торте
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Ответ marchellinos
Комментарий скрыт
За всю карьеру 2-3 раунда проиграл, это не доминация?
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Уровень космос
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какой же молодец Порье, какой же молодец Махачев. теперь Ислам прошёл действительно тяжёлый бой, это будет ему на пользу
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