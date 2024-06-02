Махачев задушил Порье в пятом раунде и защитил титул чемпиона UFC

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между и .

Махачев задушил соперника в пятом раунде и защитил титул.

Для Махачева это третья успешная защита пояса подряд. Он владеет поясом с октября-2022.

Для Порье это второе поражение за три последних боя.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

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